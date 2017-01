Haïti – AVIS : Application pour les bourses d’études universitaires HELP

Source HL/ HaïtiLibre

Le « Haitian Education & Leadership Program » (HELP) informe les élèves de Philo et les bacheliers en particulier que les formulaires d’admission sont disponibles à son bureau situé au # 4, Rue 5, Pacot, Port-au-Prince (Zone Collège St François d’Assise). Date limite du dépôt des demandes d’application le 30 avril 2017 à 4h00 p.m.

La mission de HELP est de former, à travers ses bourses d’études, basées sur le mérite et le besoin, une communauté de jeunes professionnels et de leaders qui promouvront une société haïtienne plus équitable. Depuis 1997, le HELP offre des bourses d’études aux jeunes étudiants méritants sur le plan académique et issus des couches défavorisées de la société qui sont dans l’incapacité d’aborder leurs études universitaires. Ces bourses sont offertes au niveau de la licence dans les universités haïtiennes reconnues par le Ministère de l’Education Nationale (MENFP), le Rectorat de l’UEH et affiliées à l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Actuellement, les boursiers de HELP fréquentent les universités et les facultés des suivantes : Université d’Etat d’Haïti, Centre de Techniques de Planification et d’Economie Appliquée (CTPEA), Université Quisqueya (UNIQ), Ecole Supérieure d’Infotronique d’Haïti (ESIH), Université Notre-Dame d’Haïti (UNDH).

Les boursiers de HELP reçoivent les supports suivants : paiement des frais de scolarité universitaire, prêt d’ouvrages nécessaires à leurs cours, accès à son laboratoire informatique avec accès à Internet, logement commun, allocation financière mensuelle pour la nourriture et le transport, cours d’anglais, d’Informatique et de Leadership, accompagnement à la réalisation du mémoire de sortie, encadrement psycho-social et services de placement et de carrières.

Informations et Conditions obligatoires requises :

Les boursiers sont choisis à partir des deux critères suivants : excellence académique (mérite) et faible moyen financier (besoin).

Pour assurer la continuité du programme et donner la même opportunité au plus grand nombre d’étudiants, les boursiers sont tenus de contribuer à un montant de 15% de leur revenu (15 gourdes sur chaque 100 gourdes gagnées) pendant une période de neuf (9) ans dès qu’ils auraient commencé à travailler.

HELP ne subventionne pas………lire la suite sur haitilibre.com