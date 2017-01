Kirk Franklin en concert en Haïti

Source Daphney Valsaint Malandre | Le Nouvelliste

Il n’y a plus de doute possible ! Ce jeudi, Henfrasa sera le théâtre d’un des plus grands concerts que le pays ait jamais accueilli. Kirk Franklin, chanteur de gospel ayant au compteur plusieurs des plus grandes distinctions de la musique américaine, et Maggie Blanchard, chanteuse québécoise d’origine haïtienne dont la réputation n’est plus à faire chez nous, se partageront la scène le 12 janvier 2017 dans le cadre d’un grand concert dénommé « Rise up Haiti ». À leurs côtés, Delly Benson, Gospel Vision, Révélation Mizik, Spirit of Praise et Gospel Kreyòl. Un line-up qui devrait intéresser les amateurs de la musique évangélique en particulier et tous les mélomanes en général.

Une conférence de presse a été donnée le mercredi 11 janvier à l’hôtel Royal Oasis par les deux têtes d’affiche, Maggie Blanchard, rentrée au pays depuis le 10, et Kirk Franklin, fraîchement sorti de l’aéroport. François Ducheine a aussi pris la parole au nom de « Giving Hearts with love » foundation et Superior Seven Group, deux des initiateurs de l’événement. Mia Lopez, rentrée de Floride pour l’occasion, a fait office………lire la suite sur lenouvelliste.com