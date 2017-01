J-vens a toujours besoin de nous

Source Belkis Delcarmen Gaspar | Le Nouvelliste

J-vens, le chanteur du hit « ti mamoun », est toujours dans un état critique. Sa souffrance a touché plus d’un. Alarmés par la gravité de son cas, artistes et amis se sont unis pour lui porter secours. Après avoir subi une énième intervention chirurgicale ce mardi 10 janvier, il est sorti du coma. Toutefois, sa situation demeure fragile. De nouveau chez lui, la famille du chanteur s’inquiète déjà pour le malade qui risque de faire une hémorragie cérébrale.

Sorti de l’hôpital Bernard Mevs le 6 décembre dernier, J-vens était toujours plongé dans le coma alité chez ses parents. Grâce à l’animateur Hervé Laplante dit Laplanta, d’un groupe d’artistes et amis, et de Sam ambulance, une équipe de médecins de l’hôpital Double Harvest situé à la Croix-des-Bouquets ont procédé à l’opération de l’artiste gratuitement, le mardi 10 janvier. Entrée en Haïti le dimanche 8 janvier, cette équipe médicale venue de la Floride a pris contact avec la famille de J-vens dès son arrivée au pays. Le lundi 9 janvier, J-vens a été transporté à Double Harvest par Sam Ambulance, et le jour suivant, l’artiste a été admis en salle d’opération.

Après avoir passé environ deux heures au bloc opératoire, son état s’est stabilisé. Opéré au niveau des membres (bras et jambes), parties de son anatomie ayant été sévèrement touchées lors de l’accident, J-vens va mieux. Une bataille de gagnée pour le malade qui est plus ou moins conscient à présent. Il peut cligner des yeux. Cependant, il reste beaucoup à faire. L’hémorragie cérébrale l’empêche de recouvrer toutes ses fonctions vitales, dont le langage. Par ailleurs, à Double Harvest, il ne pourra pas rester ………lire la suite sur lenouvelliste.com