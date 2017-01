LES TITRES DE L’ACTUALITE DU 11 JANVIER 2017 SUR VISION 2000

Ce Jeudi 12 Janvier ramènera le 7eme anniversaire du séisme qui a terrassé Port-au-Prince et ses environs en 2010. Plusieurs activités sont prévues pour l’occasion dont une cérémonie au palais national au cours de laquelle plusieurs secouristes seront honorés. Au préalable, le président provisoire, Jocelerme Privert fera le dépôt d’une gerbe de fleurs aux pieds du monument érigé en mémoire des victimes du cataclysme au morne Saint-Christophe à Titanyen.

L’ex-ministre de l’Economie et des finances, Wilson Laleau, a été désigné par le Président élu Jovenel Moise pour coordonner la commission de transition. Le président élu a aussi fait choix de Christine C. Jacques, Ardrouin Zéphirin, Jean Walmard Dorneval et Gerd Pasquet pour intégrer cette structure.

Ces personnalités viennent s’ajouter sur une liste de 5 désignées au début de cette semaine, par le président sortant Jocelerme Privert au sein de la commission de passation. Il s’agit de l’ex-premier ministre Jean Max Bellerive, des anciens ministres Joanas Gué, d’André Lemercier Georges, d’Hébert Docteur et du secrétaire général de la Primature Maridès Ménager.

Les préparatifs vont bon train en vue de l’organisation, le 29 janvier prochain, des élections locales et du second tour du tiers du Sénat. Les matériels sensibles devraient arriver en Haïti les 18 et 21 Janvier prochains, a fait savoir le Directeur Exécutif du CEP, Uder Antoine soulignant que la distribution des matériels non sensibles est en cours dans les différentes régions du pays.

Ce sont au total 31 mille 64 candidats dont 8 pour le tiers du Sénat qui prendront part à ces joutes, selon la porte-parole conseil électoral provisoire, Nicole Siméon. Elle a fait état, par ailleurs, de l’enregistrement par les partis politiques de 75 mille 7 cent 25 mandataires.

S’agissant du dossier du Sénateur élu de la Grand ’Anse Guy Philippe, arrêté puis extradé vers les Etats-Unis, le Directeur Exécutif du CEP affirme que l’institution n’a, pour le moment, aucune position officielle sur la question soulignant que l’ancien chef Rebelle n’a pas encore été jugé.

Les tractations se poursuivent au Sénat de la République en vue de l’élection d’un nouveau bureau. Entretemps un 3e sénateur pourrait briguer la présidence du grand corps. Il s’agit de Jean Renel Cénatus. Ses collègues Youri Latortue et Carl Murat Cantave sont les 2 autres candidats déclarés à la présidence à ce poste.