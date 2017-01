Astrologie du jour

Pluton et Saturne, tous deux mal aspectés, pourraient bien vous angoisser. Mais il ne tiendra qu’à vous d’apprendre à gérer cette inquiétude, d’autant qu’elle est le plus souvent sans fondement réel. La méthode ? Vous relaxer avec des séances de yoga ou de sophrologie. C’est très efficace, vous verrez ! Et si la routine vous pèse, l’ennui vous gagne, essayez la nouveauté. Changer de trajet pour aller travailler, changer de look ou de décor : pour égayer le moral, on n’a pas trouvé mieux !