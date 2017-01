La FIFA félicite le FICA

Source Valery Daudier | Le Nouvelliste

Le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, a transmis ses mots de félicitations au Football Inter Club Association (FICA), sacré champion national, le 24 décembre 2016, pour la septième fois.

La lettre, datée du 10 janvier 2017, est signée du président de la FIFA et adressée au président de la Fédération haïtienne de football. « Le FICA vient de remporter Ie championnat national pour Ia septième fois. C’est avec grand plaisir que je Ieur adresse mes plus chaleureuses félicitations pour cet exploit », écrit le successeur de Sepp Blatter.

Selon Gianni Infantino, ce titre témoigne de la persévérance de tous. « Mes félicitations s’adressent naturellement à tous Ies joueurs, à I’entraîneur, à I’ensemble de l’encadrement technique et médical ainsi qu’à tous Ies supporters du club », indique le président de la FIFA.

« Au nom de toute Ia communauté du football, j’aimerais remercier Ie FICA et votre association de nous aider à véhiculer Ie message positif du football. En vous réitérant mes meilleurs vœux pour une bonne et heureuse nouvelle année, je vous prie de croire, cher président, en l’assurance de mes sentiments Ies plus cordiaux », a ajouté le président de la FIFA.

Surnommé « la Colombe », le FICA, avec ses sept trophées, est l’équipe la plus titrée du championnat national de première division. Il devance le Tempête FC (cinq trophées) et le Baltimore SC (quatre trophées), les deux grandes équipes…….lire la suite sur lenouvelliste.com