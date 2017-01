Astrologie du jour

BELIER

Amour

Pluton mal aspecté influencera votre secteur amour : voilà qui n’augure pas d’une vie conjugale douce et sereine. Vous ne serez pas à prendre avec des pincettes ; et si votre conjoint n’est pas un modèle de souplesse, les disputes risquent d’aller bon train ! Célibataire, ras-le-bol d’être seul et de ne pas trouver la personne qui vous convienne ? D’accord, c’est contrariant. Mais êtes-vous sûr de ne pas en être responsable, au moins en partie ? Tirez un bilan de vos relations amoureuses passées, ou révisez certains de vos comportements.

Argent

Votre vie matérielle sera sans nuages. Amélioration de vos rentrées mensuelles ou meilleur train de vie. Ceux qui avaient auparavant des problèmes financiers auront toutes les chances de les résoudre de manière satisfaisante. Ceux qui ont des dettes pesantes s’en verront délivrés et pourront commencer à faire de vraies économies. Vous serez bien inspiré dans vos transactions financières diverses. Même la pratique d’un violon d’Ingres permettra à certains d’en tirer des profits appréciables.

Santé

Dans l’ensemble, vous pourrez compter sur l’efficacité de vos défenses naturelles. Ainsi, vous échapperez aux affections microbiennes ou virales. Mais attention aux tendinites, claquages et autres ennuis musculaires, surtout si vous pratiquez un sport violent ou à risques.

Travail

Ce sera le moment d’exploiter les talents artistiques qui sommeillent en vous. Si vous exercez un métier créatif, vous aurez une journée très positive. Vos ambitieux projets devraient être acceptés, plébiscités même. Votre travail quotidien vous apportera de nombreuses satisfactions.

Citation

C’est une ennuyeuse maladie que de conserver sa santé par un trop grand régime (La Rochefoucauld).

Famille/foyer

La vie familiale aura la bénédiction des astres. Elle sera heureuse et calme. L’accord avec votre conjoint sera excellent, et tout ira pour le mieux, surtout si vous savez bien séparer votre vie professionnelle et votre vie familiale.

Vie sociale

Mercure influencera le secteur de votre thème lié aux amis. Vous aurez donc intérêt à cultiver vos relations et à rester ouvert aux nouvelles rencontres. Il est fort probable que vous mettiez sur pied un projet commun concernant un sport ou un voyage. De tels projets seront soutenus par le Ciel.

Nombre chance

714

Clin d’oeil

Plus que jamais, privilégiez les relations familiales. C’est dans votre entourage proche que vous trouverez les meilleures sources de chaleur et de réconfort.

TAUREAU

Amour

Si vous ne vous appesantissez pas trop sur les faiblesses et les petits défauts de votre conjoint, cette journée devrait être plutôt agréable à vivre. Vos soucis majeurs seront d’ordre domestique, et beaucoup d’entre vous mettront à profit leur prochain week-end pour courir les magasins d’ameublement ou de bricolage. Célibataire, cette ambiance astrale va souligner votre désir de faire rimer amour avec toujours. Et le Ciel fera le maximum pour réaliser votre souhait. A votre bonheur futur !

Argent

Vous aurez envie de courir deux lièvres à la fois, partagé entre le désir d’accroître votre patrimoine et celui de le dilapider en menant une grande vie pour éblouir l’élu de votre coeur. Attention ! Prêtez oreille à la voix de la raison.

Santé

Ne laissez pas le désordre s’installer dans votre vie. Cela risquerait de vous rendre nerveux et de vous freiner. Si vos idées ou vos projets ont tendance à partir dans tous les sens, prenez un temps de réflexion pour recadrer la situation. Parlez à une personne de confiance ou de compétence afin d’avoir l’objectivité nécessaire.

Travail

Ne craignez pas d’échafauder les projets les plus audacieux. Les astres seront avec vous, en favorisant vos efforts. Mais ils ne feront rien pour vous si vous persistez à prendre vos désirs pour des réalités.

Citation

La foudre et l’amour laissent les vêtements intacts et le coeur en cendres (proverbe espagnol).

Famille/foyer

Sous l’incitation de Vénus, vous chercherez à consolider vos liens familiaux, et vous mettrez un point d’honneur à régler certains problèmes du foyer que vous jugez intolérables.

Vie sociale

Conseil de Mercure : sortez, fourrez-vous partout, et cherchez à vous dépayser dans des ambiances un peu exotiques. Essayez d’approfondir vos relations avec ceux que vous aimez ou estimez, de resserrer des liens avec eux et, le cas échéant, de passer d’une relation de travail à une relation plus amicale et plus intime.

Nombre chance

651

Clin d’oeil

Méfiez-vous d’une tendance à grossir vos moindres contrariétés.

GEMEAUX

Amour

Natifs vivant en couple, voilà une bonne journée qui commencera pour vous. Le climat sera à une amélioration très nette de vos relations conjugales. Vous aurez besoin de partager un sentiment de complicité et de tendresse avec votre partenaire. Célibataire, aujourd’hui, la passion jouera un rôle de premier plan, avec de nombreuses péripéties plus ou moins bouleversantes. Vous mènerez un dur combat ; mais si vous triomphez, vous vivrez un amour merveilleux. A vous de ne pas l’étouffer dès sa naissance, de vous abstenir de critiques acerbes.

Argent

La présence de Mars dans votre Ciel vous sera fort utile. Vous pourrez prendre des initiatives audacieuses et régler d’importants problèmes pécuniaires. Ne faites pas de sentiments dans les affaires.

Santé

Pas de gros problèmes de santé à redouter. Mais la vitalité subira un léger fléchissement. Vous saurez ménager votre organisme, et l’on n’aura pas à vous conseiller de prendre un peu plus de repos.

Travail

Votre diplomatie souriante arrangera bien les choses quand, avec votre employeur, un conflit ou un malentendu surviendra. Vous ferez, pour vous organiser, des efforts qui porteront leurs fruits.

Citation

A bon départ, oeuvre à moitié faite (proverbe italien).

Famille/foyer

Le secteur du foyer sera mis en vedette. La vie familiale ne devrait poser aucun problème. Mais attention : vous risquez d’avoir du mal à concilier vie familiale et vie professionnelle. Ne le faites pas payer à vos proches !

Vie sociale

Le côté sociable et même un brin mondain de votre personnalité ressortira en raison de cet aspect de Pluton. Vous saurez à la fois vous distraire avec de bons copains et cultiver les relations utiles.

Nombre chance

815

Clin d’oeil

En sortant de vous-même et en vous ouvrant aux autres, vous maîtriserez mieux vos problèmes.

CANCER

Amour

Cette journée sera animée côté coeur, soit que vous fassiez une rencontre importante, soit que vous consolidiez de façon spectaculaire une relation existante. Votre partenaire idéal sera insaisissable comme vous, et s’intéressera à beaucoup de choses car, passés les premiers instants de découverte, la passion ne saurait, pour vous deux, se suffire à elle-même.

Argent

Par sa maîtrise sur le secteur de la vie matérielle, il n’est pas impossible que Jupiter impose à certains d’entre vous une contrainte financière assez importante. C’est vrai surtout pour ceux qui se sont lancés dans des projets exagérément grandioses et qui ont pris des décisions irréalistes par excès d’optimisme. Ne vous laissez pas aller à des dépenses exorbitantes pour votre plaisir.

Santé

Un heureux concours d’influences astrales en cette journée vous fera voir la vie en rose. Votre vitalité sera à la hausse. Vous serez plein d’enthousiasme, et avec votre joie de vivre vous entraînerez tout le monde à votre suite.

Travail

Votre route vers la réussite professionnelle sera barrée par Pluton maléficié. La situation sera difficile à encaisser sur le plan psychique. Vous aurez probablement les mains liées et, si vous ne possédez pas une bonne philosophie de vie, souffrirez de fatigue nerveuse.

Citation

Il n’y a pas de malheur pire que celui qu’on a (proverbe arabe).

Famille/foyer

Le climat familial sera excellent. Efforcez-vous toujours de comprendre les aspirations de votre conjoint et celles de vos enfants, et d’y répondre. Au besoin, organisez une petite soirée et invitez-y des amis ; cela contribuera à arrondir les angles.

Vie sociale

La tendresse de ceux qui vous aiment comptera plus que tout dans votre vie. Vous n’hésiterez pas à laisser transparaître votre immense besoin d’affection, même si cette attitude vous rend plus vulnérable.

Nombre chance

257

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas prendre au piège de ceux qui chercheraient à abuser de votre générosité.

LION

Amour

L’amour conjugal brillera bien haut dans votre Ciel. Votre partenaire redoublera d’attentions et de gestes tendres à votre égard. Mais ne vous endormez pas sur vos lauriers. Restez extrêmement circonspect dans vos propos si vous voulez que l’harmonie se maintienne dans votre vie de couple. Célibataire, une journée faste sur le plan amoureux. Laissez-vous séduire, et n’hésitez pas à jouer de votre charme, qui sera particulièrement efficace aujourd’hui.

Argent

Vous ne manquerez pas d’argent pour vos besoins indispensables. Ne prenez pas de risques inutiles, ne spéculez pas et ne vivez pas au-dessus de vos moyens. En effet, votre situation financière ne sera pas encore totalement saine et stable. Soyez économe.

Santé

Les influx de Mars bien positionné vous donneront un véritable coup de fouet. Vous aurez du tonus et de l’énergie à revendre. Voilà qui vous permettra de mener de front plusieurs activités sans ressentir les habituels coups de pompe qui vous mettent parfois à plat.

Travail

Prudence dans votre travail : changements imprévus, confusion, manque de clarté dans le comportement des uns et des autres… L’ambiance sera plutôt désagréable. Pour vous protéger, essayez de rester à l’écart des aléas de la journée en vous contentant d’accomplir vos tâches le mieux possible, sans vous plaindre et sans revendiquer.

Citation

Ce n’est pas la pénurie d’hommes capables qu’il faut blâmer, seulement le talent inemployé (proverbe chinois).

Famille/foyer

Uranus en cet aspect provoquera des modifications dans vos relations avec vos proches. Pas de panique, surtout : ces évolutions auront de fortes chances d’être positives et de vous aider à améliorer vos rapports tant avec vos enfants qu’avec vos parents.

Vie sociale

Des conflits avec certaines personnes de votre entourage se multiplieront malgré ou peut-être même à cause de votre excès de douceur ou de conciliation. Sans doute les choses iraient-elles mieux si vous saviez dire non, si vous surmontiez votre peur de l’affrontement lorsque l’enjeu en vaut la peine. En effet, il arrive souvent que « brebis trop apprivoisée de trop d’agneaux est tétée » (Antoine de Baïf).

Nombre chance

426

Clin d’oeil

Le hasard heureux, ça existe, soyez-en persuadé.

VIERGE

Amour

La teneur de cette journée dépendra beaucoup de vous dans votre vie conjugale. Les influences lunaires vous seront favorables, et vous saurez vous rendre sympathique quand vous le désirerez. Vous obtiendrez beaucoup si vous y mettez de la bonne volonté. Célibataire, avec la bénédiction de Vénus, les amours seront intenses et susceptibles de durer. Mais il faudra vous méfier de votre attirance pour les apparences, qui risquent dans certains cas de l’emporter sur les sentiments et provoquer quelques tiraillements dans votre vie amoureuse.

Argent

Peut-être envisagez-vous une association d’affaires actuellement ? Songez à votre susceptibilité, à votre tendance à vous replier sur vous-même dès qu’il y a un problème. Alors, ne vous pressez pas de conclure sans avoir examiné soigneusement toutes les données de la situation : vous pourriez vous en mordre les doigts.

Santé

La journée s’avérera favorable côté santé. Vous serez en bonne forme. Mais il faudra quand même vous méfier des risques d’embarras gastriques. Evitez les conserves, les plats gras, les sauces relevées. Si vous souffrez de troubles inflammatoires, ils s’atténueront sensiblement grâce aux bons offices de Neptune bien aspecté.

Travail

Professionnellement, vous ne manquerez ni de courage, ni de punch, ni de responsabilités. Vous irez de l’avant, n’hésitant pas à prendre des risques pour régler des litiges ou une situation bloquée. Cependant, les affaires commerciales, elles, seront freinées pour des raisons indépendantes de votre volonté, et il ne servira à rien de vouloir forcer les choses, qui d’ailleurs trouveront bientôt des conclusions meilleures.

Citation

Nul cimetière n’est si beau que l’on souhaite y être enterré aussitôt (proverbe anglais).

Famille/foyer

Des dissensions sérieuses risquent de vous opposer à vos enfants. Vous aurez du mal à vous faire respecter. Vous serez peut-être tenté d’employer la manière forte, mais ce ne sera probablement pas la bonne solution.

Vie sociale

Beaucoup d’animation dans le domaine social et amical. Le Soleil et Mercure vous promettent des rencontres nouvelles et des échanges enrichissants, tandis que Saturne pourrait remettre sur votre chemin des amis perdus de vue. Retrouvailles et émotion à la clé.

Nombre chance

356

Clin d’oeil

Ne cédez pas aux provocations en vous montrant agressif. Au lieu de croiser le fer, travaillez l’esquive ou la dérision.

BALANCE

Amour

Il est possible que vous fassiez l’expérience désagréable d’être poursuivi par les assiduités d’une personne que vous n’aimez pas. Votre situation n’est évidemment pas enviable puisque « aimer, c’est jouir, tandis que ce n’est pas jouir que d’être aimé » (Aristote). Vous aurez intérêt à prendre la fuite le plus vite possible au lieu de laisser traîner les choses pour flatter votre amour-propre. Cela n’aura pas l’air très aimable sur le moment ; mais vous savez que le moindre geste courtois pourrait être interprété comme un signe d’encouragement de votre part et risque d’être fatal en causant beaucoup de souffrances à l’autre.

Argent

Neptune, l’un des astres qui dirige pour vous le plan financier, agira de concert avec Saturne, une planète d’organisation, ce qui vous aidera à devenir un excellent gestionnaire. Aucun risque donc de vous voir jeter de l’argent par la fenêtre ; au contraire, vous saurez gagner de l’argent et le faire fructifier de façon avisée.

Santé

Pluton vous conseillera d’éviter de gaspiller votre énergie dans une surexcitation inutile. Tournez-vous plutôt vers des techniques de soins relaxantes : le yoga, la réflexologie ou les massages. Ces méthodes qui ont fait leurs preuves vous feront grand bien. Vous espérez du changement, et il arrive, mais ne péchez pas par excès d’impatience. Laissez les choses se faire à leur rythme, ce sera beaucoup mieux !

Travail

Dans votre métier, vous aurez l’art de galvaniser les énergies et de communiquer votre envie de gagner à ceux qui travaillent avec vous. Tout en favorisant l’esprit d’équipe, vous n’oublierez pas un instant vos intérêts personnels. Voilà pourquoi votre avenir immédiat s’annonce des plus brillants.

Citation

La plaisanterie sert souvent de véhicule à la vérité (F. Bacon).

Famille/foyer

Tel un roc, vous serez là, fidèle au poste, et vous vous arrangerez pour régler les problèmes familiaux dès qu’ils se présenteront. Pourtant, le courant passera un peu mal avec vos proches à cause de votre trop grande réticence.

Vie sociale

Votre vie sociale et amicale battra son plein, au risque même de vous faire négliger certaines obligations sur d’autres fronts. Si vous emménagez dans un nouvel environnement, Jupiter et Vénus vous proposent de faire plus ample connaissance avec vos nouveaux voisins. Invitez-les à boire un verre, ils seront ravis de cette ouverture !

Nombre chance

539

Clin d’oeil

Sachez accepter un conseil désintéressé de la part d’un ami sincère.

SCORPION

Amour

Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront placés sous le signe de l’efficacité. Ensemble, vous vous attaquerez à des problèmes concrets, et vous vous efforcerez de les résoudre dans les plus brefs délais. Excellente stimulation ! Les aspirations romanesques des célibataires auront toutes les chances de se concrétiser. Il est très probable qu’une occasion leur soit offerte de contracter de nouveaux attachements, ou qu’une liaison qui existait déjà prenne une tournure beaucoup plus officielle.

Argent

Attention, les tensions astrales du moment se feront directement sentir dans le domaine financier. Cela pourra se traduire par des modifications imprévues et gênantes concernant soit vos revenus réguliers, soit l’échelonnement de remboursements, peut-être celui de vos impôts. En outre, ne prenez aucune décision financière importante cette fois : vous risquez de faire le mauvais choix.

Santé

Pour contrecarrer l’action néfaste de la planète Neptune, vous aurez besoin de beaucoup de protéines. Souvenez-vous que les yaourts et les fromages frais maigres sont une mine de protéines. De temps en temps, surtout si vous avez eu un déjeuner d’affaires trop plantureux, prenez comme dîner un sachet de protéines pures ou aromatisées, vendues en pharmacie.

Travail

Avec cet aspect de Mars, vos perspectives de carrière seront totalement dégagées. Il est possible que des opportunités apparues il y a quelques mois et jusque-là restées sans suite, redeviennent d’actualité. L’un de ces projets vous semblera particulièrement intéressant ; mais vous devrez y réfléchir avec soin.

Citation

Une femme belle est le paradis des yeux, l’enfer de l’âme, et le purgatoire de la bourse (proverbe estonien).

Famille/foyer

Vous aurez des relations privilégiées avec vos enfants. Vous en profiterez pour les aider à régler un problème personnel ou scolaire qui les perturbe. Participez à une de leurs activités.

Vie sociale

La journée semble particulièrement bonne pour se faire de nouveaux amis ou pour renouer avec des amis du passé. Cela pourrait même apporter à terme certains avantages sur le plan social ou professionnel.

Nombre chance

589

Clin d’oeil

Essayez de ramener les faits à leurs justes proportions.

SAGITTAIRE

Amour

Vous souhaitez une plus grande stabilité dans vos relations conjugales ? Eh bien, à vous d’agir ! Si vous continuez à papillonner tous azimuts, n’espérez pas que votre partenaire vous laisse tranquille. Célibataire, en dehors de vos préoccupations professionnelles, toujours en première ligne, l’accent sera mis en cette journée sur une relation qui prendra beaucoup d’importance dans votre vie. Accordez-lui toute l’attention et tous les soins nécessaires, car elle est susceptible de vous apporter le bonheur, vrai et durable.

Argent

Vous pourrez profiter de cette journée calme pour réorganiser votre budget. Grâce au soutien de Saturne, vous saurez en effet améliorer nettement votre gestion, au point, pour quelques natifs, de s’apercevoir qu’ils peuvent très facilement faire quelques économies.

Santé

Pluton influencera votre secteur santé, ce qui vous garantira une recharge permanente en énergie. Inutile pour autant de préjuger de vos forces, car les rhumes et les grippes menaceront les moins résistants. Pour y échapper et conserver votre bonne santé, veillez à bien gérer votre emploi du temps, en vous octroyant des plages de détente. Profitez-en pour faire du sport. Choisissez une activité tonique qui allie l’exercice physique à votre goût pour la nature, comme la marche à pied.

Travail

Bonne journée pour accomplir des démarches administratives dans le cadre de votre métier, établir et signer des contrats. Vous pouvez espérer les succès si vous déployez la somme d’efforts nécessaire. Ne ménagez pas vos peines.

Citation

L’eau d’une source de montagne perd sa limpidité dès qu’elle devient vagabonde (proverbe chinois).

Famille/foyer

Disputes et tensions risquent de perturber l’atmosphère familiale en début de journée. Mais ce soir cela ne sera plus qu’un mauvais souvenir : de grands moments de tendresse et d’euphorie marqueront la fin de la journée.

Vie sociale

Pour vous, toujours épris de contacts, cet aspect de Pluton est idéal. En effet, il vous permettra d’accroître sensiblement le nombre de vos relations. Il annonce une vie mondaine ou sociale bien remplie. Vous aurez toutes les chances d’être bien accueilli dans les groupes que vous souhaitez fréquenter ou avec lesquels vous souhaitez travailler. Pluton pourra aussi présider à la naissance d’amitiés qui tiendront une certaine importance dans votre vie.

Nombre chance

568

Clin d’oeil

Ne nourrissez pas de vieilles rancoeurs. Pardonner est moins une question de morale qu’une règle d’or de la bonne hygiène mentale.

CAPRICORNE

Amour

Vous risquez d’être sujet à des sautes d’humeur. La faute à Pluton, cet astre qui a tendance à se répercuter sur votre vie de couple. Mais la Lune vous donnera une chance de vous faire pardonner vos écarts : attentions, gestes tendres, petits cadeaux… Célibataire, si votre solitude vous pèse, réjouissez-vous, car elle devrait bientôt prendre fin. Vous irez davantage au-devant des autres, et les occasions de lier connaissance seront plus nombreuses. Mais avant de pousser plus loin une relation, vous prendrez votre temps.

Argent

Dans le domaine matériel, un peu trop d’insouciance et de laisser-aller pourrait vous coûter cher. Vous aurez au contraire tout intérêt à vous montrer fort attentif et à tout faire pour protéger vos intérêts financiers. Sans quoi, un événement malencontreux risque de s’abattre sur vous.

Santé

Avec un Ciel sous tension, pas facile de passer au travers des troubles énergétiques ! Un conseil : évitez les calmants et autres somnifères, ce n’est pas la solution. Apprenez à bien respirer, à vous détendre, et testez les vertus d’un massage relaxant. Sachez que l’amour est une vraie panacée.

Travail

Cet aspect de Mercure sera tout bénéfice pour les écoliers, les étudiants et les travailleurs intellectuels en général, qui arriveront à assimiler plus en profondeur qu’à l’habitude, grâce à une perspicacité et une curiosité accrues. Les projets qui vous tiennent le plus à coeur devraient voir le jour. Et pas par hasard ! Vous ne ménagerez pas vos efforts pour parvenir à vos fins, prenant de nombreux contacts pour présenter vos créations.

Citation

Aide-toi, Dieu t’aidera (proverbe français).

Famille/foyer

Avec cet aspect de Saturne, vous prendrez votre rôle de parent très à coeur et ne mesurerez pas vos efforts pour aider vos enfants à grandir et à évoluer positivement. Votre sollicitude leur sera très précieuse. Pour quelques natifs, cet impact planétaire se traduira par la naissance d’un enfant.

Vie sociale

Vous entrerez aujourd’hui dans une zone de turbulence qui vous poussera à agir à tort et à travers. Vous vous sentirez partagé entre des impulsions contradictoires qui, si vous n’y prenez garde, risquent de vous mettre dans des situations fâcheuses. Ne vous laissez pas aller à un penchant aux extrêmes, ni ne vous mettez tout le monde à dos par une humeur agressive.

Nombre chance

856

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas démonter par des oppositions momentanées.

VERSEAU

Amour

Ce n’est sans doute pas grave ; mais, question vie de couple, vous aurez vu mieux que l’actuelle situation. Insatisfaction, malentendus, difficulté de compréhension… Les natifs mariés peuvent passer par une phase délicate. Célibataire, les astres Pluton et Neptune influençant ensemble votre secteur amour : voilà qui augure d’une situation bien ambiguë dans ce domaine. Passion et romantisme seront certes au rendez-vous. Mais l’avenir restera flou. Peut-être aurez-vous des réticences à vous engager ; ou alors, c’est votre partenaire qui n’est pas libre.

Argent

Votre sens de l’opportunité, bien aiguisé par l’action de Mercure, vous permettra de compter sur une certaine chance financière. Mais prenez garde à ne pas sortir de la légalité, et sachez refuser les offres douteuses sur ce plan.

Santé

Vous serez en bonne forme physique. Si vos activités ou préoccupations vous minent le moral, il est urgent de vous détendre : séances de massage, de méditation ou de cinéma. A vous de choisir celle qui vous fait le plus plaisir !

Travail

Trois astres auront un impact positif, vous valant peut-être un surcroît de travail, mais aussi des occasions de réussir. Attention tout de même à certains collègues, qui pourraient chercher à vous nuire.

Citation

Enseigner, c’est apprendre deux fois (Joubert).

Famille/foyer

Tout ira bien pour vos proches. Si, dernièrement, l’un de vos enfants a eu quelques difficultés, rassurez-vous : il sera dans de meilleures dispositions et s’en sortira sans problème. Vos relations avec vos parents seront elles aussi protégées malgré, peut-être, quelques prises de bec sans gravité.

Vie sociale

Les influx de Mars vous inciteront à protéger votre vie privée. Vos amis, habitués à entendre vos confidences, seront surpris par votre attitude. Donnez des réponses évasives à leurs questions indiscrètes.

Nombre chance

418

Clin d’oeil

Laissez-vous vivre agréablement et songez aux joies de la famille.

POISSONS

Amour

Vénus influencera aujourd’hui très favorablement le secteur du couple. Votre vie conjugale sera donc mise en vedette, pour le meilleur uniquement ! Tout sera favorable pour renforcer vos liens avec votre conjoint ou partenaire. En tant que natif marié, vous n’aurez donc aucune raison de vous plaindre ! Célibataire, avec cette ambiance astrale, vous risquez de perdre confiance en vous. Deviendriez-vous timide ? Après tout, cela vous donnera un charme supplémentaire et vous fera paraître si différent des autres, donc plus attirant. On saura vous apprivoiser !

Argent

Les circonstances ne se prêteront pas au changement mais à la continuité dans le domaine professionnel. Ne cherchez pas à précipiter les choses. Profitez de l’accalmie pour peaufiner vos projets et fourbir vos armes.

Santé

Une seule planète pour s’occuper de votre forme cette fois : Uranus. A priori, voilà une compagnie astrale plutôt dynamique, qui devrait vous garantir un tonus à la hausse et une bonne résistance. Pourtant, un risque de nervosité pourrait vous exposer à un sommeil agité. Prudence dans le sport ou le bricolage pour éviter des accidents.

Travail

Ce sera une journée propice à votre image de marque et à tous les contacts utiles à votre carrière. Votre vie professionnelle s’améliorera, et les problèmes concrets du passé s’éclairciront. Les déplacements et les négociations vous avantageront. Ne vous éparpillez pas inutilement.

Citation

L’homme est né libre, et partout il est dans les fers (Rousseau).

Famille/foyer

Avec Vénus bien placée dans votre Ciel, vous aurez droit à une vie familiale particulièrement épanouie et agréable à vivre. Vos relations avec les personnes âgées de votre entourage, et notamment avec vos parents, seront empreintes de tendresse, de compréhension et de respect mutuel, tandis que vos enfants ne vous apporteront que des satisfactions.

Vie sociale

Uranus et Neptune influençant le secteur de la culture, de l’écriture et des voyages, ces domaines vous porteront chance cette fois. Vos relations avec l’étranger seront pleines de découvertes et de surprises qui vous enrichiront. Que ce soit en voyage ou, plus simplement, en liant amitié avec des étrangers ou même en travaillant avec eux, la réussite vous attendra. Quant à l’écriture et à la culture, c’est un peu votre dada, et vous y trouverez de grandes joies.

Nombre chance

649

Clin d’oeil

La malchance n’est pas plus certaine que la chance. Toutes deux obéissent souvent à notre volonté.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net