Haïti – Actualité : Zapping politique…

Source HL/ HaïtiLibre

La CARICOM félicite Jovenel Moïse :

L’Ambassadeur Irwin LaRocque, Secrétaire général de la CARICOM, a félicité le Président élu d’Haïti, Jovenel Moise, qui a été déclaré vainqueur des élections présidentielles du 20 novembre 2016 http://www.haitilibre.com/article-19698-haiti-presidentielle-2016-resultats-definitifs-jovenel-moise-58e-Président.html

« La Communauté des Caraïbes (CARICOM) tient à féliciter le Président élu Jovenel Moise qui a été déclaré vainqueur à la suite de la publication, le 3 janvier 2017, par le Conseil électoral provisoire haïtien des résultats définitifs du premier tour des élections présidentielles de 20 Novembre 2016.

La Communauté attend avec intérêt l’investiture du Président élu le 7 février 2017 qui marquera le retour à la gouvernance constitutionnelle et la poursuite du renforcement de la démocratie haïtienne.

La Communauté a également pris note des résultats des élections législatives partielles. Il est à espérer que le cycle électoral sera achevé de façon libre, pacifique et en temps opportun, ce qui permettra de rendre complet les pouvoirs exécutifs et législatifs du gouvernement. »

Loi sur les frais scolaires :

La publication de la loi sur les frais scolaires publié dans le journal officiel le Moniteur http://www.icihaiti.com/article-19727-icihaiti-politique-publication-de-3-arretes-presidentiels.html vise à soulager les parents devant les coûts importants des frais de scolarité. Selon cette loi, 50% de ces frais, devront être versés à la rentrée, 25 % au début du second trimestre et le reste au début du troisième trimestre. Ces frais ne pourront être revus à la hausse que tous les 4 ans et l’augmentation de pourra pas dépasser 10%, selon l’article 4 de cette loi.

Rafael Correa à l’investiture de Jovenel Moïse :

Samedi, le Président Rafael Correa a annoncé son agenda international jusqu’à la fin de son gouvernement, parmi ses déplacements, le Président de l’Équateur le 7 février prévoit assister au changement de gouvernement en Haïti.

Assemblée des Jeunes aux Nations-Unies :

