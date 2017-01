Haïti – FLASH : Nouvelles liaisons aériennes avec les Bahamas et Cuba

À partir du samedi 14 janvier 2017, Bahamas Air lance sur Haïti des vols hebdomadaires Bahamas – Haïti (Port-au-Prince), chaque mercredi et samedi.

Départ de Nassau à 6:00 a.m. arrivé à Port-au-Prince à 8:00 a.m.

Départ de Port-au-Prince à 9:00 a.m. arrivé à Nassau 11h00 a.m.

