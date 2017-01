Un partenariat FAES /PNUD pour la création de 28,000 emplois d’urgence post-Matthew

Les dégâts et les pertes causés par l’ouragan Matthew devront ouvrir des opportunités de création d’emplois dans l’économie par le prochain gouvernement, notamment dans les économies locales les plus affectées, avec la mobilisation de plusieurs centaines de millions de dollars pour remettre les économies de ces zones à leur situation initiale.

C’est dans ce contexte que le gouvernement actuel via le Fonds d’Assistance Économique et Sociale (FAES) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont signé un accord de partenariat, il y a quelques semaines, cet accord qui permettra de créer 28,000 emplois d’urgence dans les régions affectées par l’ouragan Matthew, avec l’appui financier de la Banque Inter-Américaine de Développement (BID), un appui de près de 2 millions de dollars américains.

Il faut rappeler que plus de 2.5 millions de personnes ont été affectées par cette dernière catastrophe, dont les pertes étaient évaluées à presque 3 milliards de dollars américains, soit près de 30% de notre produit intérieur brut, un coup dur pour l’exercice fiscal 2016-2017 qui aura des conséquences directes sur la croissance de l’économie pour cette année.

Selon le quotidien, Haïti Libre, les initiatives de »Cash for Work » du PNUD et de FAES se focaliseront notamment sur la gestion des déchets et des débris causés par le cyclone, la réparation d’infrastructures (comme les canaux d’irrigation) ainsi que la réhabilitation des routes et des structures communautaires. De plus, ce programme a pour objectifs de permettre la reprise des activités agricoles à temps, pour la saison des semailles, la revitalisation des marchés et des activités économiques dans les communautés affectées.

Si l’on regarde cette initiative en termes de portée géographique, il faut dire que les projets d’emploi d’urgence post-Matthew se concentreront sur les départements touchées du Sud et de la Grand’Anse, en commençant par 9 communes dans la Grand’Anse (Abricots, Anse d’Hainault, Beaumont, Bonbon, Moron, Chambellan, Dame Marie, Jérémie et les Irois).

On espère que cette initiative PNUD/FAES fera son chemin et qu’une bonne partie de ces fonds ne va pas passer par la corruption. D’un autre côté, il faut dire que la création d’emplois dans ce pays doit faire partie constamment de l’agenda de politique de tout gouvernement et que le prochain gouvernement, en accord avec le parlement, doit statuer sur une rectification le plus rapide que possible du budget actuel 2016-2017 pour prendre en compte le contexte actuel ou encore les nouvelles priorités post-Matthew.

Riphard Serent, MPA

Economiste

Radio Vision 2000

riphardserent@gmail.com