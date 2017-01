Éphéméride du jour,… 9 Janvier 1843 – Décès de Guy Joseph Bonnet, Signataire de l’Acte de l’indépendance, ministre du gouvernement d’Alexandre Pétion.

9 Janvier 1843 Décès de Guy Joseph Bonnet, Signataire de l’Acte de l’indépendance, ministre du gouvernement d’Alexandre Pétion.

CARRIÈRE

Sénateur de la République (1806).

Secrétaire d’état.

Ministre des finances (novembre 1808-mai 1810).

Inspecteur en chef des fortifications de Port-au-Prince.

Abandonna le gouvernement d’Alexandre Pétion pour rejoindre, en 1810, André Rigaud dans le Sud.

Après la mort de Rigaud, Bonnet s’exila aux États-Unis et y resta trois ans.

A la mort de Pétion, il entra se porta candidat à la présidence, s’opposant ainsi à Jean-Pierre Boyer.

Aujourd’hui, 9 Janvier 2017

9ème jour de l’année, 2ème semaine de l’année

356jours avant la fin de l’année

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale de la Corse

Organisée pour la troisième fois en 2009, la Journée Mondiale de la Corse est une initiative d’une association, Corsica Diaspora. Sa mission est d’assurer la promotion de la Corse et soutenir le développement des initiatives et des projets dans et à l’extérieur de l’île.

La Journée Mondiale de la Corse est un moment fort pour l’association et sa troisième édition est dédiée à « la Corse qui résiste, la Corse qui gagne ». Ce thème a été choisi en hommage à Danielle Casanova, grande résistante dont le centenaire de la naissance sera célébré le jour même au sénat.

Mais la Corse s’est déjà illustrée à de nombreuses reprises dans l’histoire de notre pays. Qu’on en juge !

Quelques Corses célèbres…

Laetitia Casta (mannequin et actrice)

Jean-François Bernardini (chanteur I Muvrini)

Tino Rossi (chanteur à grands-mères)

Jean-Luc Ettori (footballeur)

Danielle Casanova (déjà citée)

Alizée (chanteuse pour préados)

Robin Renucci (acteur)

Marie-José Nat (actrice)

Jean-Cyril Spinetta (industriel)

Jean-Marie Colombani (journaliste)

Napoléon Bonaparte (empereur)

Charles Pasqua (homme politique)

François Léotard (homme politique)

Philippe Léotard (acteur)

Marie-Claude Pietragalla (danseuse étoile)

UN FAIT A RETENIR

9 Janvier 1522 Le Hollandais Adriaan Floriszoon devient pape sous le nom d’Adrien VI.

Unique pape originaire des Pays-Bas et dernier pape non italien pour quatre siècles et demi le prochain étant Jean-Paul ll.

D’ailleurs déjà, le fait qu’il n’était pas Italien fut très mal accepté du peuple de Rome, et lui-même hésita plus de six mois avant de savoir s’il allait ou non accepter la tiare.

HAITI

9 Janvier

1954 Arrestation de Daniel Fignolé, leader du MOP député, éditeur du journal Haïti Démocratique et futur président provisoire d’Haïti

Accusé de complot contre la sûreté de l’État par les officiels du gouvernement de Paul Eugène Magloire, Fignolé et plusieurs membres du parlement dont les sénateur Rossini Pierre-Louis et Marcel Hérard, furent appréhendés et jetés en prison. Fignolé n’aura été libéré que le 14 avril suivant.

9 Janvier 1961 Expulsion de Mgr. Rémy Augustin

Devenu administrateur de l’Archevêché de Port-au-Prince, à la suite de l’expulsion de Mgr. François Poirier, il fut lui-même déporté. Avec lui, furent également expulsés le père Jean-Baptiste Bettembourg, directeur du Petit Séminaire Collège Saint Martial et d’autres prêtres.

9 Janvier 1961 Fermeture du quotidien catholique La Phalange

Journal de première classe et très appréciés pour ses honnêtes éditoriaux, il avait, avant sa fermeture, ouvert ses colonnes aux étudiants grévistes et dénoncé avec véhémence l’expulsion des prélats dont Mgr François Poirier, archevêque de Port-au-Prince.

La Pensée du Jour

«A force de trop regarder les problèmes, on ne voit plus les solutions.»

Desbois

PRENOM DU JOUR

Sainte Alix mais aussi Adelice, Alicia,…

Née à Remiremont (Vosges) en 1576, et morte à Nancy le 9 janvier 1622, Alice Le Clerc fonda les chanoinesses de Notre-Dame, vouées à l’éducation des filles pauvres. Les Alix sont calmes et élégantes. Leur couleur : le jaune. Leur chiffre : le 3.

Aujourd’hui

Lundi 09 Janvier 2017 Premier Quartier

Jeudi 12 Janvier 2017 Pleine Lune

L’Ere du Capricorne, comprise entre le 22 décembre et le 20 janvier

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Ansy Dérose «mon existence»

Pour découvrir la musique de Ansy Dérose «mon existence»

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=7xTmcEDpIBM&list=PL8seYbtxZniV8m0vSlSvinSmuBSq2Xvuy

A quelque jour de la commémoration du tremblement de terre meurtrière de 12 janvier 2010, on se doit tous de réfléchir sur notre existence en tant qu’homme, en tant que frères et sœurs sur une même terre.

Et déjà nous présentons nos sympathies aux familles des victimes.

IFH- Mardi 10 Janvier 2017-7HPM- Entrée libre

CINÉ MARDI

Projection du film de LULU FEMME NUE de Solveig Anspach

IFH- Mercredi 11 Janvier 2017-7HPM

DUO GESTUELLEMENT BURLESQUE STOÏK

Par la Compagnie les GüMs (France)

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

9 Janvier 1431 Début du procès de Jeanne d’Arc

Une attaque est menée par Jeanne sur Paris mais doit être rapidement abandonnée. Elle est capturée lors d’une deuxième tentative le 23 mai 1430 par les Bourguignons. Elle essaye de s’échapper par deux fois mais elle échoue. Elle est rachetée par les Anglais et confiée à Pierre Cauchon, évêque de Beauvais et allié des Anglais.

Elle est emprisonnée dans le donjon du château de Philippe Auguste, seule construction parvenue jusqu’à nous et appelée maintenant Tour Jeanne d’Arc.

Accusée d’hérésie, Jeanne la Pucelle comparaît à Rouen en ce jour devant un tribunal composé de 40 membres et présidé par Pierre Cauchon, évêque de Beauvais. La première séance publique aura lieu le 21 février dans la chapelle royale du château de Rouen. Le 24 mai, Jeanne d’Arc abjurera et reconnaîtra ses péchés avant de se rétracter le 28. Jeanne sera brûlée vive sur la place du Vieux-Marché à Rouen, le 30 mai.

9 Janvier 1768 Naissance du cirque moderne

Notre conception du cirque s’inspire d’une façon ou d’une autre des jeux antiques romains ainsi que des bateleurs et troubadours du Moyen Age. La première représentation d’un cirque moderne date du 9 janvier 1768 et a été présentée par Philip Astley à Londres. Vétéran de retour d’Amérique, il décide de représenter surtout des spectacles équestres égayés par des bateleurs. Le mariage du monde équestre militaire et du monde forain autour du cercle est établi. Cette nouvelle forme de spectacle, fondée essentiellement sur des exercices équestres, fut ensuite introduite en France par le même Astley, puis reprise par Antonio Franconi et ses descendants. C’est seulement au XIXe siècle lors des vagues de colonisation que furent introduits en France et en Allemagne les premiers animaux sauvages.

9 Janvier 1839 Le processus photographique du daguerréotype est présenté à l’Académie française des sciences.

Le daguerréotype est un type de photographie, mais, à la différence des photographies modernes, il n’a aucun négatif. Au lieu de cela, c’est une image exposée directement sur une surface en argent polie comme un miroir.

Le nom daguerréotype provient du nom de son inventeur, l’artiste et décorateur français Daguerre, qui découvrit ce procédé en 1835 et après des années de perfectionnement, présenta sa découverte le 9 janvier 1839 à l’Académie française des sciences. Le brevet de Daguerre a été acquis par le gouvernement français qui le 19 août 1839, annonça l’invention comme étant un « don au monde ».

9 Janvier 1901 Brevet pour le jeu Meccano

Tout a commencé en 1898 à Liverpool, dans un petit magasin où Frank Hornby s’amusait à inventer un jeu de construction à base de vis et d’écrous pour ses enfants. Il a reçu le brevet pour son invention en ce jour et a commencé à la commercialiser le 30 novembre 1901

Il met au point son système et le commercialise sous la marque « Mechanics Made Easy » (« La mécanique rendue facile »). Le mot MECCANO est apparu en 1907.

9 Janvier 1908 Naissance de Simone de Beauvoir, philosophe, romancière et essayiste française.

Elle a partagé la vie et les idées du philosophe Jean-Paul Sartre et s’est attachée au combat pour la condition des femmes.

Avec Sartre, et quelques écrivains, elle fonde une revue : Les temps modernes qui a pour but de faire connaître l’existentialisme à travers la littérature contemporaine. Après plusieurs romans et essais où elle parle de son engagement pour le communisme, l’athéisme et l’existentialisme, elle obtient son indépendance financière et se consacre totalement à son métier d’écrivaine.

Dans ses livres, elle soulève des questionnements afin de trouver un sens à la vie dans l’absurdité d’un monde dans lequel nous n’avons pas choisi de naître.

9 Janvier 1913 Naissance Richard M. Nixon, 37e président des États-Unis d’Amérique

Il est élu pour deux mandats de quatre ans en 1969 et 1973 mais démissionne en 1974. Sa présidence est marquée par la Guerre du Viêt Nam mais, pour ses contemporains, le scandale créé par l’affaire du Watergate qui amènera sa démission reste probablement l’évènement majeur. Il meurt le 22 avril 1994 à New York à l’âge de 81 ans

9 Janvier 1939 Annonce de la découverte du Francium, par Marguerite Perey

9 Janvier 1970 Naissance de Lara Fabian, chanteuse belge

Le 9 janvier 1970, à Etterbeek la chanteuse Lara Fabian a vu le jour, de mère sicilienne et de père belge.

C’est à l’âge de 14 ans que Lara commence à participer à de nombreux concours en Belgique, le plus souvent couronnée de succès.

En 1988, âgée de 18 ans, Lara participe au Grand Concours Eurovision de la Chanson avec la chanson Croire et termine 4ème.

La même année, Lara part au Québec pour promouvoir une chanson (Je sais) qu’elle a récemment enregistrée et tombe amoureuse de la Belle Province

C’est en août 1991 que l’album Lara Fabian sort au Canada. Les Québécois tombent très vite sous le charme et le disque se vend à 100.000 exemplaires. Il sera certifié or, puis platine l’année suivante. Dès 1991, Lara est nominée aux Félix (l’équivalent des Victoires de la musique françaises) et un sondage, fait à l’époque, révèle Lara comme la chanteuse la plus prometteuse du Québec.

En 1994, Lara sort son deuxième album Carpe Diem qui est un succès immédiat : en deux semaines, l’album devient disque d’or. Les trois singles sont : Tu t’en vas, Si tu m’aimes et Leila. L’année suivante, l’album est triple platine. Lara entame sa première véritable tournée, intitulée Sentiments Acoustiques, à guichets fermés.

1995 est l’année des récompenses et de la consécration au Québec : Lara reçoit le Félix Meilleure Interprète Québécoise de l’Année et le Félix du Meilleur Spectacle.

En trois albums, Lara Fabian a pris d’assaut la France et le Québec, emballant le public et vendant six millions de CD.

