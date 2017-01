LE TEMPS TOUS LES JOURS, C’EST METEO PEYI

Situation synoptique dans la Caraïbe et sur l’Atlantique

Un front froid très actif traverse la région Caribéenne ce matin. De ce fait, des averses de pluies éparses et des coups de vent pourraient éventuellement affecter la majorité des départements du pays aujourd’hui.

Prévision pour Haïti

Ciel nuageux à très nuageux sur l’ensemble du pays durant la journée

Couvert dans l’après- midi et dans la soirée

Températures supportables en journée, agréables à fraiches au cours de la nuit

Averses de pluies prévues sur l’ensemble du pays avec une intensité marquée sur les régions du Nord et du Sud-ouest de l’Ile.

AVIS

Par rapport au passage de ce front très actif sur le pays pouvant générer des cumuls importants et des coups de vents, le CNM de concert avec le SPGRD, la DPC et le SEMANAH demande à la population des zones à risque de prendre les précautions nécessaires et d’appliquer les consignes de sécurité habituelles.

Mardi : Partiellement ensoleillé dans la journée, averses de pluies dans l’après-midi ou dans la soirée.

Mercredi : Ensoleillée au cours de la journée, faible chance de pluie dans la soirée.

Aujourd’hui

Lundi 09 Janvier 2017 Premier Quartier

Jeudi 12 Janvier 2017 Pleine Lune

Le soleil s’est levé à 6h24

Il se couchera à 5h29

——————————————————————————————————————————L’humidité aujourd’hui est de 69%, avec une température de 20° C MIN / de 31°C MAX

Le vent à 10kms / h souffle

Du Nord-est pour ce MATIN

Le vent à 15kms / h souffle

Du Nord pour cet APRES-MIDI

Du Nord-est pour ce SOIR

Au dictionnaire !

Front froid : Une masse d’air froid (par conséquent dense) s’engage sous une masse d’air chaud et la repousse en la soulevant. Ce déplacement s’effectue plus rapidement en hiver qu’en été; à une vitesse moyenne de 40 km/h.

