Vers la tenue du second tour des élections

Le Président Provisoire de la République, Jocelerme Privert, accompagné du Premier Ministre Enex Jean-Charles, a présidé, le vendredi 6 janvier 2017, au Palais National, une rencontre dans la perspective du second tour des élections législatives complémentaires et des élections pour les collectivités territoriales, prévues au 29 janvier en cours.

Au menu de cette réunion avec les acteurs concernés: l’état d’avancement des préparatifs dans le cadre de la réalisation du second tour des élections.

Parmi les acteurs et ou instances présents à cette rencontre se trouvaient:

1. Le Chef de la Mission des Nations-Unies pour la Stabilisation en Haïti, Mme Sandra Honoré et d’autres cadres civils, policiers et militaires de la MINUSTAH et des représentants de l’UNOPS.

2. Messieurs Leopold Berlanger Junior, Carlos Hercule et Uder Antoine, respectivement