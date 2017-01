Haïti – Actualité : Zapping politique…

Source HL/ HaïtiLibre

Déclaration de l’Ambassade des États-Unis sur l’arrestation de Guy Philippe :

L’Ambassade des États-Unis salue l’arrestation http://www.haitilibre.com/article-19720-haiti-flash-arrestation-du-senateur-guy-philippe.html par la Police Nationale d’Haïti le jeudi 5 janvier de Guy Philippe, un fugitif recherché, et la félicite pour son professionnalisme dans la manière dont elle a mené cette arrestation. Monsieur Philippe a été transféré http://www.haitilibre.com/article-19721-haiti-flash-le-senateur-guy-philippe-extrade-aux-usa.html sous la garde des Etats-Unis. Les États-Unis et le gouvernement haïtien ont une coopération de longue date en matière judiciaire et d’application de la loi, et nous sommes impatients de poursuivre notre coopération à l’avenir.

Il y aurait beaucoup d’autres criminels élus députés et sénateurs :

« Je suis heureux et triste », a déclaré Pierre Espérance, Directeur exécutif du RNDDH qui avait décrié l’élection de Philippe « Je suis heureux de voir que des gens comme Guy Philippe, qui essaient d’obtenir l’immunité pour entrer au parlement, n’auront pas la chance de le faire. C’est un bon petit pas dans la lutte contre la corruption et l’impunité dans le pays. Mais il n’est pas seul. Il y a beaucoup d’autres comme lui, bandits, criminels, trafiquants de drogue, qui ont été élus députés et sénateurs… » toutefois il se garde de citer des noms…

L’Uruguay satisfait :

Le ministère uruguayen des Affaires étrangères d’Uruguay a salué vendredi la publication des résultats définitifs des élections présidentielles du 20 novembre en Haïti, qui ont mené à l’élection de Jovenel Moïse. L’Uruguay « félicite le peuple haïtien pour leur participation dans le processus » et exprime « sa satisfaction de cette étape importante sur la voie de la construction d’une démocratie forte » et le renforcement des institutions nationales en Haïti. »

Réaction de Jean Henry Céant :

Jean Henry Céant, ex-candidat à la présidence du parti « Renmen Ayiti », estime que l’arrestation de Guy Philippe…….lire la suite sur haitilibre.com