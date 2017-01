Haïti – Actualité : Zapping politique…

FLASH Miami : Problème de délivrance des passeports… :

Dans une note, le Consulat Général d’Haïti à Miami informe « Nous regrettons de vous informer que le département des passeports du Consulat est temporairement incapable de délivrer des passeports “Rush Service” (urgence).

Pour le moment, seuls les passeports “Service régulier” peuvent être délivrés. Merci pour votre patience et compréhension. »

Une seule femme au Sénat :

Jeudi, la Sénatrice-élue du Nord, Dieudonne Luma Étienne s’est rendu au Parlement, pour le dépôt de ses pièces pour son enregistrement au Sénat, selon les règlements internes. L’unique sénatrice a été accueillie par les deux Sénateurs du PHTK en fonction, Jacques Sauveur Jean et Hervé Fourcand.

Le KID déplore… :

Le Dr Jean Enold Joseph, dirigeant du KID (allié du PHTK) déplore l’attitude de certains leaders par rapport à l’issue des élections qui se sont déroulées selon-lui dans la transparence. Il invite le nouveau Président élu à entamer les consultations en vue du choix du futur Premier Ministre et de la formation du prochain Gouvernement.

Souhaits de l’AmCham à Jovenel Moïse :

Carl Auguste Boisson, le Président de la Chambre américaine de commerce en Haïti (AmCham), souhaite que le nouveau Président élu, Jovenele Moïse agisse dans la concertation avec différents secteurs et appelle également ces derniers, ainsi que les perdants, à lui offrir leurs collaborations en vue d’affronter au plus vite les graves problèmes du chômage, de la santé et de l’éducation.

Publication dans le Moniteur :

Dans le journal officiel « Le Moniteur » Numéro Spécial N°1 de la 172ème année, en date du mercredi 4 janvier 2017, ont été publié les résultats définitifs des élections présidentielles, du tiers du sénat, des législatives complémentaires, des municipales pour la commune de Côtes-de-Fer, du 20 novembre 2016.

Dans Numéro Spécial N°2 en date du jeudi 5 janvier 2017, a été publié l'arrêté autorisant