Les Etats-Unis saluent l’arrestation de Guy Philippe

Source EJ/Radio Métropole Haïti

L’Ambassade des Etats-Unis salue l’arrestation par la Police Nationale d’Haïti le jeudi 5 janvier de Guy Philippe, un fugitif recherché, et la félicite pour son professionnalisme dans la manière dont elle a mené cette arrestation. Monsieur Philippe a été transféré sous la garde des Etats-Unis.

« Les États-Unis et le gouvernement haïtien ont une coopération de longue date en matière judiciaire et d’application de la loi, et nous sommes impatients de poursuivre notre coopération à l’avenir », peut on lire dans un communiqué de l’ambassade américaine.

Le sénateur élu de la Grand’Anse Guy Philippe a été arrêté par la police jeudi à Pétion Ville , alors qu’il venait de participer à une émission sur Radio Scoop FM.

M. Philippe est l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis plusieurs années sous l'accusation d'implication dans le trafic de la drogue.