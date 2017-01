Éphéméride du jour,… 6 Janvier 1928 – Naissance de Mgr Guire Poulard, prélat de l’église catholique

6 Janvier 1928 Naissance de Mgr Guire Poulard, prélat de l’église catholique

EDUCATION

.- Études secondaire: Lycée Faustin Soulouque de Petit-Goâve et Petit Séminaire Collège Saint Martial de Port-au-Prince.

.- Étude scolastiques: Grand Séminaire Notre-Dame de Port-au-Prince.

.- Études pastorales à Lille en France.

PARCOURS ET RESPONSABILITÉS PASTORALES:

.- Ordination sacerdotale: 25 juin 1972. Incardination: Archevêché de Port-au-Prince;

.- Vicaire de la paroisse de Jacmel (1973-1976);

.- Curé de la paroisse de Belladère (1976-1982);

.- Curé de la paroisse de Saut-D’Eau (1984-1986);

.- Curé de la paroisse de Saint Pierre à Pétion-Ville (1986-1988);

.- Élu Évêque du nouveau diocèse de Jacmel: 25 février 1988;

.- Ordination épiscopale: 15 mai 1988.

.- Evêque titulaire du diocèse des Cayes: (9 mars 2009-12 janvier 2011)

.- Archevêque de Port-au-Prince: 2011 à nos jours.

Aujourd’hui, 6 Janvier 2017

6ème jour de l’année, 1ère semaine de l’année

359jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Dans le monde, c’est la célébration de L’Épiphanie, qui signifie « manifestation » en grec. Pour les chrétiens, c’est la fête qui honore Jésus comme enfant-Dieu.

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée Mondiale des orphelins de guerre

5 jours après la Journée Mondiale de la Paix, on parle des orphelins de guerre. Leur journée mondiale est d’origine Onusienne et c’est d’ailleurs la convention relative aux droits de l’enfant qui affirme que les droits des enfants doivent être respectés même en période de guerre ou de conflit armé.

Les enfants ne sont pas responsables…

… et ne doivent pas devenir les victimes de la bêtise de leurs parents. Les enfants ont le droit d’être protégés dans toutes les circonstances et de vivre dans un environnement pacifique, même si les adultes n’ont pas été capables de régler leurs conflits de façon intelligente.

Orphelins de guerre de par le monde

La situation matérielle des orphelins de guerre dans les zones touchées par les conflits reste extrêmement problématique et l’appel aux états pour remédier à cet état de fait toujours aussi nécessaire…

Une initiative du musée virtuel canadien mérite d’être relayée dans ce site: elle trouve sa source dans le sort d’un groupe d’orphelins juifs de la deuxième guerre mondiale qui a émigré au Canada. Cette histoire (vraie) appartient autant au passé qu’au présent et peut constituer un appel et une mise en garde contre l’indifférence et la passivité de ceux qui ne sont pas touchés par ces questions.

Il y a actuellement de très nombreux réfugiés pour cause de guerre dans le monde; plus de la moitié sont des enfants et parmi eux les orphelins sont très nombreux.

UN FAIT A RETENIR

6 Janvier 1838 Samuel Morse fait la première démonstration publique de son invention : le télégraphe.

HAITI

6 Janvier

1801 Toussaint Louverture arrive à Santo Domingo

A la tête d’une forte armée, Toussaint Louverture et son frère Paul Louverture arrivent à Santo Domingo. Deux semaines plus tard, le gouverneur de la partie de l’Est Don Joaquin Garcia, qui avait été maintenu malgré la signature du traité de Bale en 1795, capitula et fut chassé.

7 Janvier 1946 Début de la Grève des étudiants

7 Janvier 1991 Tentative d’un coup d’état orchestré par Roger Lafontant

8 Janvier

1807 Henri Christophe leva le siège de la ville de Port-au-Prince

La Pensée du Jour

«Le bonheur ne dépend pas de ce qui nous manque, mais de la façon dont nous nous servons de ce que nous avons.»

Arnaud Desjardins

PRENOM DU JOUR

Saint Melaine mais aussi Gaspard, Balthazar….

Mort vers 530, Melaine, évêque de Rennes d’origine gallo-romaine, s’illustra au concile d’Orléans en 511. Les Melaine sont volontaires et dynamiques. Leur couleur : l’orangé. Leur chiffre : le 5.

Aujourd’hui

Vendredi 06 Janvier 2017 Premier Quartier

Jeudi 12 Janvier 2017 Pleine Lune

L’Ere du Capricorne, comprise entre le 22 décembre et le 20 janvier

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Weli Louissaint/MikaBen «j’ai grandi dans un ghetto»

Pour découvrir la musique de Weli Louissaint/MikaBen «j’ai grandi dans un ghetto»

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

Wesli l’immigrant qui rafle le prix Hagood Hardy

Il se passe de présentation chez les Québécois, et est peut-être l’artiste haïtien qui représente le plus son pays d’origine en terre étrangère. Wesli a remporté un grand prix de musique au Canada, le Prix Hagood Harby, après la sortie de ses deux derniers albums, « Ayiti, étoile nouvelle » et « ImmiGrand ».

Auteur-compositeur de musiques du monde, établi à Montréal depuis 2001, Wesli (Wesly Louissaint) ne cesse de gravir les échelons avec ses compositions qui apportent la chaleur de son pays Haïti, en Amérique du Nord et en Europe.

——————————————————————————————————————————- A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

6 Janvier 1745 Naissance – Étienne Montgolfier, Inventeur de la montgolfière avec son frère Joseph

Étienne est le quinzième. Il est assez différent de Joseph. Il réussit mieux à l’école et il étudie l’architecture à Paris. Mais en 1772, le frère aîné des Montgolfier, Raymond décède et son père le rappelle au pays pour prendre en charge la papeterie.

En 1774, Pierre laisse la responsabilité de l’entreprise à Étienne et nomme Joseph responsable technique des ateliers de la papeterie Montgolfier. La papeterie compte à peu près à cette époque trois cents ouvriers, ce qui est un effectif important et, les affaires marchent bien. Les deux frères, à l’aise financièrement, peuvent ainsi se permettre les expériences qui les mèneront à faire s’envoler un ballon.

6 Janvier 1852 Décès de Louis Braille, Devenu aveugle à l’âge de 3 ans, Louis Braille a inventé le système d’écriture en points saillants qui porte son nom.

À 10 ans, il est admis à l’Institution Royale des Jeunes Aveugles de Paris. Dès l’âge de16 ans, Louis Braille exerce déjà à l’Institution Royale la fonction de « répétiteur aveugle » puis, à partir de 1827, celle de professeur. Il enseigne des matières aussi diverses que la grammaire, l’histoire, la géographie, l’arithmétique, l’algèbre, la géométrie, le piano, le violoncelle.

Il y passera 24 ans de sa vie, d’abord comme élève, puis comme professeur, et y mettra au point son alphabet. Depuis l’âge de 12 ans, se basant sur un système de lecture nocturne faite pour l’armée, il crée et améliore un système qui va permettre à l’aveugle de lire un livre, des notes de musique, des recettes et modes d’emploi…

Louis Braille meurt, à l’âge de 43 ans, victime de la tuberculose qui le mine depuis près de dix-sept ans.

6 Janvier 1907 Ouverture de la première école par Maria Montessori

La création de la première Maison des enfants (Casa dei bambini) a lieu le 6 janvier 1907 dans le quartier populaire de San Lorenzo à Rome. En vue d’améliorer la vie du quartier, un organisme met en chantier la construction de deux immeubles pour regrouper la population des taudis. Son directeur demande alors à Maria Montessori d’organiser la vie des enfants habitant ces immeubles.

Les objectifs sont :

regrouper tous ces enfants et les empêcher d’errer et de semer le désordre.

procurer une meilleure hygiène et instaurer une harmonie familiale.

On offre aux enfants une « petite maison » dans une « grande maison » pour y vivre la journée. Les parents avaient un libre accès à l’école. En contrepartie, ils devaient veiller à la propreté et à la bonne tenue (vestimentaire) des enfants. L’institutrice avait l’obligation d’habiter dans l’immeuble pour mieux collaborer avec les parents, dans une optique commune d’éducation des enfants. La Casa dei bambini devient une base de recherche, un laboratoire d’expérimentation où Mme Montessori construit et éprouve sa méthode.

6 Janvier 1919 Décès de Theodore Roosevelt, homme politique USA

Gouverneur de l’état de New York en 1998, Theodore Roosevelt, devint vice-président des États-Unis en 1900, puis président en 1901 après l’assassinat de McKinley, et fut réélu en 1904. En 1906, il a reçu le prix Nobel de la paix pour sa médiation dans la guerre russo-japonaise.

6 Janvier 1993 Décès de Dizzy Gillespie, trompettiste, compositeur et chef-d ‘orchestre de jazz américain.

Avec Miles Davis et Louis Armstrong, il est l’un des trois plus importants trompettistes de l’histoire du jazz, ayant participé à la création du style Bebop et contribué à introduire les rythmes latino-américains dans le jazz.

Dizzy Gillespie se distinguait en particulier par sa trompette au pavillon incliné vers le haut, ses joues gonflées à bloc comme celles d’un crapaud, ainsi que sa joie de vivre et son humour ravageur qui y sont pour beaucoup dans sa popularité auprès du public. En tant que musicien, il avait une technique époustouflante et une vitesse de jeu impressionnante.

6 Janvier 1999 Décès – Michel Petrucciani, pianiste et compositeur de jazz français.

Michel Petrucciani est handicapé dès la naissance du fait d’une ostéogenèse imparfaite (osteogenesis imperfecta), la « maladie des os de verre » (atteint de la forme sévère, sa taille adulte n’atteindra que 99 cm, et il sera victime de fractures même pendant ses concerts). Il ne peut pas être scolarisé, mais reçoit des cours de professeurs particuliers et suit un enseignement par correspondance.

Il reçoit une formation musicale de son père (qui lui fabrique un rehausseur de pédales, comme le fera plus tard Steinway) et de Raymonde Jacquemart qui lui apprennent le piano. Ainsi, il chante les classiques du jazz à trois ans, joue du piano à quatre et accompagne le trompettiste américain Clark Terry à treize.

En 1981, il part aux États-Unis. Il est le premier artiste non américain à signer un contrat avec Blue Note chez qui il reste sept ans. À la fin des années 1980, il quitte la Californie pour s’installer à New York.

Dans les années 1990, il se produit en public et enregistre des disques en divers lieux du monde. Son jeu est caractérisé par une remarquable indépendance des mains gauche et droite et une vitesse d’exécution exceptionnelle due à un entraînement intensif et peut-être à ses grandes mains aux os légers, ce qui permet à ses doigts de rebondir très vite sur les touches. Il est également compositeur, avec une préférence pour les thèmes brésiliens (Brazilian Like), souvent présents dans ses disques.

Épuisé par son rythme de vie et de tournées, il meurt à 36 ans d’une pneumonie à Manhattan.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

