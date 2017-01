Éphéméride du jour,… 5 Janvier 1928 – Naissance à Port-au-Prince du Mgr Emmanuel Constant, Prélat de l’Église catholique, Evêque émérite des Gonaïves

5 Janvier 1928 Naissance à Port-au-Prince du Mgr Emmanuel Constant, Prélat de l’Église catholique, Evêque émérite des Gonaïves

EDUCATION:

.- Études classiques: Petit Séminaire Collège Saint Martial.

.- Étude Scolastiques: Grand Séminaire Notre-Dame de Port-au-Prince.

◦PARCOURS ET RESPONSABILITÉS PASTORALES:

.- Ordination sacerdotale: 12 Juillet, 1953

.- Vicaire à la Cathédrale de Port-au-Prince

.- Vicaire, puis administrateur de la paroisse de Sainte Anne

.- Aumônier de la JOC

.- Aumônier des prisons de Port-au-Prince et des Casernes Dessalines

.- Secrétaire général de l’Archevêché de Port-au-Prince

.- Élu évêque: 20 août 1966

.- Consécration: 28 Octobre, 1966

.- Président de la Conférence Épiscopale d’Haïti (1973-1976)

.- Démission: 30 Juin 2003 (atteint l’âge canonique de 75 ans. Droit Canonique de 1982 art

Aujourd’hui, 5 Janvier 2017

5ème jour de l’année, 1ère semaine de l’année

360jours avant la fin de l’année

UN FAIT A RETENIR

5 Janvier 1940 Première démonstration de la radio FM aux États-Unis.

La Commission fédérale des communications autorise l’utilisation de 40 canaux de 42 à 50 mégahertz.

Après la seconde guerre mondiale, la structure actuelle sera mise en place, avec 100 canaux diffusant de 88 à 108 mégahertz.

HAITI

5 Janvier 1915 Le contre-amiral américain, Caperton, reçu l’ordre du ministre de la Marine de son pays, Daniels, de se rendre dans les Antilles pour étudier la situation d’Haiti.

Cette mission déboucha sur l’occupation du territoire (1915-1934)

La Pensée du Jour

«Il faut rajouter de la vie aux années et non des années à la vie.»

Proverbe chinois

PRENOM DU JOUR

Saint Édouard mais aussi Eddie, Ted,

Édouard le Confesseur fut le dernier roi à régner sur l’Angleterre (1042 à 1066) avant la conquête de ce pays par Guillaume de Normandie. Les Édouard sont téméraires et manifestent de la vivacité. Leur couleur : le rouge. Leur chiffre : le 5.

Aujourd’hui

Jeudi 05 Janvier 2017 Premier Quartier

Jeudi 12 Janvier 2017 Pleine Lune

L’Ere du Capricorne, comprise entre le 22 décembre et le 20 janvier

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Pauline Jean «Signature»

Pour découvrir la musique de Pauline Jean «Signature»

Une voix jazzy ce matin pour commencer à parler de jazz à visions sans frontières. Puisque nous sommes nombreux à attendre la 11eme édition du festival international de jazz qui se déroule en Haïti chaque janvier….

——————————————————————————————————————————- A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

5 Janvier 1589 Mort de Catherine de Medicis

Par son mariage avec Henri II, elle fut reine de France de 1547 à 1559. Mère de François II, Charles IX, et d’Henri III, elle gouverna la France en tant que reine-mère et fut régente de France de 1560 à 1564.

Catherine de Médicis est une figure emblématique du XVIe siècle. Son nom est irrémédiablement attaché aux guerres de Religion contre lesquelles elle a lutté toute sa vie. Une légende noire qui la poursuit depuis longtemps, en a fait à tort une personne austère, attachée au pouvoir, voire une personne méchante. Aujourd’hui, Catherine de Médicis est réhabilitée par les historiens qui reconnaissent en elle une des plus grandes reines de France. Son rôle dans le massacre de la Saint-Barthélemy contribue cependant à en faire une figure controversée.

5 Janvier 1855 Naissance de King C. Gillette

King C. Gillette est un inventeur américain. On lui doit le rasoir de sûreté Gillette fabriqué en 1904.

La première année, il vendit 90 000 rasoirs et 12 millions de lames

5 Janvier 1889 Apparition du hamburger

Pour la première fois, le mot « hamburger » est utilisé dans un journal de Washington. Il désigne un bifteak haché consommé en grande majorité par les immigrés allemands originaires de la région de Hamburg, d’où le nom « hamburger ». Le hamburger sera adopté par l’ensemble de la population américaine au début du XXème siècle. Son mode de consommation changera : il sera préparé haché et agrémenté d’oignon et de poivre et placé à l’intérieur d’un pain.

5 Janvier 1896 Une nouvelle sorte de radiation

Wilhelm Röntgen découvrit les rayons X, le 8 novembre 1895. Le 5 janvier 1896, il publie sa découverte dans un article intitulé « Über eine neue Art von Strahlen » (« À propos d’une nouvelle sorte de rayons ») dans le bulletin de la Société physico-chimique de Würzburg en Autriche. Cette découverte lui vaudra le premier prix Nobel de physique en 1901.

5 Janvier 1933 Décès de Calvin Coolidge

Il est le 30ème président américain

Devenant de plus en plus populaire, Calvin Coolidge se présente aux élections présidentielles et est élu en 1923. Sa politique très conservative correspond parfaitement aux attentes des américains. Refusant le fédéralisme économique, Calvin Coolidge n’agit que très peu, imposant simplement quelques lois pour les fermiers. En 1929, le jeudi noir d’octobre et le krach boursier de Wall Street, plongent les Etats-Unis dans une grande dépression économique. Retraité, Coolidge observe de loin les dégâts, causés en grande majorité par sa politique d’attente et de non-agissement.