L’élection de Jovenel Moise va t-elle résoudre les problèmes de l’économie haïtienne ?

L’actualité est censé marquée par la publication des résultats définitifs du premier tour des élections présidentielles par le CEP, comme prévu. Ces résultats définitifs ont confirmé les résultats préliminaires et ont donc indiqué la victoire du candidat du PTHK, l’entrepreneur agricole Jovenel Moise, qui aura à passer 5 ans à la tête du pays, si tout se passe bien avec le reste de la classe politique et s’il arrive à éviter et corriger certaines erreurs des administrations Martelly-Lamothe et Martelly-Paul.

Maintenant, la grande question, l’élection de Jovenel Moise comme 58ème président d’Haïti va-t-elle résoudre les problèmes que confronte l’économie haïtienne, depuis pratiquement plus récemment 2014, l’année où la croissance de l’économie commençait à ralentir ?

De toute façon, les défis qui attendent le futur président élu d’Haïti tant sur le plan politique que sur les plans économique, social et environnemental, sont vraiment énormes et ce sera difficile de résoudre les problèmes de l’économie nationale dans seulement 4 ans : des problèmes de croissance, problème du chômage, problème de l’inflation, problème de la dépréciation de la gourde, problème de déficit commercial et problèmes au niveau des finances publiques, pour ne citer que ceux là.

Mais toujours est-il, des signaux positifs peuvent être envoyés à travers des réformes en profondeur au niveau de l’administration publique et des bases peuvent être jetées pour garantir une certaine stabilité dans le pays et attirer des investissements vers l’économie haïtienne. Il est clair que le décollage de l’économie, la réduction du chômage et la diminution de la pauvreté passeront d’abord par des investissements tant publics que privés dans l’économie, dans tous les secteurs productifs du pays, notamment l’agriculture, le tourisme et l’agro-industrie.

L’élection d’un président à la tête du pays devrait quand même pallier les incertitudes politiques et favoriser une certaine diminution des anticipations négatives des agents économiques, ce qui devrait quelque part influencer positivement le cours du dollar par rapport à la gourde qui se stabilise depuis quelques jours, moyennant qu’une bonne partie des acteurs politiques rentre dans une dynamique de compromis avec le nouveau président et que la formation du prochain gouvernement envoie des signaux clairs d’une meilleure administration qui va travailler dans l’intérêt du pays et pour le bien-être de l’économie.

Riphard Serent, MPA

Economiste

Radio Vision 2000

riphardserent@gmail.com