Éphéméride du jour,… 04 Janvier 1809 – Naissance de Louis Braille, Créateur du système Braille permettant aux aveugles de pouvoir lire

04 Janvier 1809 Naissance de Louis Braille, Créateur du système Braille permettant aux aveugles de pouvoir lire

À l’âge de trois ans, alors qu’il joue avec une serpette servant à couper le cuir dans l’atelier de bourrellerie de son père, il se blesse gravement à un oeil. Au bout de quelques mois, l’autre oeil est contaminé. Il s’agit d’un cas d’ophtalmie par sympathie, et Louis Braille perd complètement la vue.

À dix ans, il est admis à l’Institution Royale des Jeunes Aveugles de Paris. Il y passera 24 ans de sa vie, d’abord comme élève, puis comme professeur, et y mettra au point son alphabet. Il rédige un « Procédé pour écrire les paroles, la musique et le plain-chant » au moyen de points à l’usage des aveugles et disposés pour eux.

Le système braille naît officiellement avec la parution de la première édition de ce procédé, en 1829. Louis Braille y apporte des améliorations et une deuxième édition paraît en 1837; c’est ce système qui est encore en vigueur aujourd’hui.

1948 Indépendance de la Birmanie

Journée Internationale

Journée mondiale braille

Pour célébrer la naissance de Louis Braille, le 4 janvier a été déclarée Journée Mondiale du Braille en 2001. Cette journée est l’occasion de souligner le handicap dont souffrent les aveugles et les malvoyants, mais aussi de rappeler l’existence du braille, un alphabet tactile.

Braille, qui n’est pas né aveugle mais qu’il l’est devenu très jeune suite à un accident, améliore un système d’écriture déjà mis à place par Charles Barbier appelé sono-graphie. Le système de Barbier se basait uniquement sur les sons, ne prenant pas en compte l’orthographe, la ponctuation, les signes mathématiques… Insatisfait, Braille met en place son propre code alphabétique construit uniquement à partir de 2 rangées de 3 points, permettant 64 combinaisons comprenant l’alphabet, les accents, la ponctuation, les caractères musicaux…

L’alphabet braille est rapidement adopté car nettement supérieur au système précédent.

UN FAIT A RETENIR

4 Janvier 2010 Inauguration de la plus haute structure du monde

Burj Khalifa anciennement appelé Burj Dubaï, est un gratte-ciel situé à Dubaï (Émirats arabes unis), devenu le 27 mars 2008 la plus haute structure du monde. Sa hauteur finale, atteinte le 17 janvier 2009, est de 828 mètres. Elle doit former le cœur d’un quartier : Downtown Burj Dubai. Son inauguration et ouverture partielle a eu lieu le 4 janvier 2010.

HAITI

4 Janvier

1800 Arrêté de Toussaint interdisant toute manifestation publique du vodou

La violation de cet arrêté entraînait de sévères punitions corporelles suivie d’incarcération.

« Les punitions corporelles consistaient à faire courir le condamné entre deux haies de soldats armés de verges jusqu’à ce qu’il succomba sous les coups. »

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

4 Janvier 1493 Christophe Colomb retourne en Europe Premier voyage

Le 3 août 1492, les trois bâtiments quittèrent le port. Le voyage fut relativement rapide et sans difficulté. Sur le journal de bord, tenu par Colomb, on ne trouve que cette mention : » L’équipage, n’en pouvant plus, se plaignit de la durée du voyage, mais l’amiral fit de son mieux pour ranimer son espoir. » Dans la nuit du 11 au 12 octobre, on aperçut une lueur. Au petit jour, on était en présence d’une terre : c’était Guanahani, un îlot des Bahamas. Le Nouveau Monde était découvert. Mais Colomb était persuadé qu’il était arrivé au voisinage de Cipango (le Japon). Colomb, désormais, cherche à atteindre le continent asiatique, et, dans les jours suivants, il explore la mer des Antilles, touchant notamment à Cuba et à Hispaniola (Haïti). La Santa María se brise sur les récifs de Cap-Haïtien. Colomb doit laisser dans l’île la moitié de son équipage et il repart pour l’Europe le 4 janvier 1493.

Après avoir essuyé une terrible tempête, il entre le 4 mars à Lisbonne et le 16 à Palos. Colomb rapportait quelques pépites d’or, quelques épices, du coton, des patates, du tabac, ces deux derniers produits alors inconnus en Europe. On pouvait penser que les terres nouvelles recelaient d’immenses richesses. L’Espagne devait s’en assurer l’exclusive domination et empêcher toute revendication portugaise. Ce qu’elle fit en armant plusieurs expéditions successives.

4 Janvier 1643 Naissance de Sir Isaac Newton, philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste, astronome et théologien britannique

Sir Isaac Newton est à l’origine de théories scientifiques qui vont révolutionner la science, notamment dans les domaines de l’optique, des mathématiques, et surtout de la mécanique. L’écrivain anglais Alexander Pope dira de Newton : « Les lois de la nature étaient cachées dans la nuit. Dieu dit « Que Newton soit ! » et la lumière fut.»

Sir Isaac Newton est:

le créateur de la loi sur la gravitation (quand une pomme lui tombe sur la tête d’après un célèbre dessinateur)

le créateur des quatre principes de la mécanique (axiome newtonien)

l’inventeur du télescope à miroir

à l’origine des explications du phénomène des marées et des mouvements des planètes et de la Lune.

4 Janvier 1813 Naissance – Sir Isaac Pitman, l’auteur de la méthode de sténographie Pitman

Isaac Pitman a d’abord utilisé durant sept années la méthode Taylor avant d’élaborer sa propre méthode. Il a développé le système le plus largement répandu de la sténographie, connu maintenant comme la méthode Pitman. Il a proposé la première fois ceci dans Stenographic Soundhand en 1837. Cette méthode fut principalement utilisée en Angleterre et en Amérique du Nord.

4 Janvier 1960 Décès – Albert Camus, écrivain français

La voiture quitte la route et percute un arbre qui la borde. À son bord, Michel Gallimard, son chauffeur et Albert Camus. Assis à droite du conducteur, ce dernier est tué sur le coup. Il a 46 ans. L’écrivain et philosophe français auteur de « L’Etranger » (1942) et « La Peste » (1947) avait reçu le Prix Nobel de littérature en 1957. À l’intérieur de l’automobile accidentée on retrouvera le manuscrit inachevé du récit autobiographique de Camus, « Le Premier homme ».

