Haïti : Cinq médias, dont AlterPresse, distingués pour leur contribution à la presse numérique

P-au-P, 03 janv. 2017 [AlterPresse] — Cinq médias, dont l’agence en ligne AlterPresse, ont été distingués par l’Association haïtienne des médias en ligne (Ahml), pour leur contribution à la presse numérique en Haïti, apprend AlterPresse.

Dans ce classement, AlterPresse, composante du Groupe Médialternatif (Gm), figure Aux côtés de Haïti press network (Hpn), Le Nouvelliste, la Radiotélévision caraïbes (Rtvc) et Kompa magazine (Km).

Ces 5 médias se sont signalés sur des critères de qualité, de longévité, de primauté, de l’innovation et de promotion des valeurs locales, selon l’Ahml.

Fondée à la fin de l’année 2001 par le Groupe Médialternatif, AlterPresse est l’une des plus anciennes agences en ligne avec l’Agence haïtienne de presse (Ahp).

Représentant aussi l’une des sources les plus fiables sur la toile, AlterPresse priorise l’information sur la politique, l’économie, le social et le culturel, reconnaiï l’Ahml.

On y retrouve une forte implication des mouvements d’entrepreneuriat collectif, des organismes de promotion et de défense des droits humains, des organismes d’appui au développement, des institutions de recherches et d’éducation non formelle, de l’université.

Le Groupe Médialternatif possède aussi un site web radio, qui propose des émissions instructives pour les internautes. Sa station de radio est aussi disponible sur AudioNow, TuneIn avec un numéro…….lire la suite sur alterpresse.org