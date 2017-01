Célébration des 213 ans d’indépendance dans un contexte économique extrêmement difficile

Haïti a célébré dimanche dernier ses 213 ans d’indépendance, malheureusement dans un contexte politique et économique extrêmement difficile qui laisse présager un renforcement de l’insécurité alimentaire et de la pauvreté dans le pays.

213 ans d’indépendance, où sommes nous aujourd’hui sur les plans politique, économique, social et environnemental, comparativement aux autres pays de la Caraïbe qui ont pris leur indépendance un peu plus tard qu’Haïti, soit 40 ans, 50 ans et même plus de 100 ans après ?

Bref, Haïti a célébré le 213ème anniversaire de son indépendance dans un contexte économique très difficile, où le pays n’arrive pas à créer suffisamment de richesse en vue de répondre aux besoins de ses environs 11 millions d’habitants. Ceci est toujours la conséquence de nos choix politiques, nos choix économiques et nos choix de politiques publiques durant notamment ces 30 dernières années ; trois décennies où le taux de croissance économique du pays n’a même pas atteint 1% en moyenne, alors que nous avons besoin de dégager une croissance moyenne de 6 à 7% de l’économie sur une période d’au moins 15 ans, pour réduire l’extrême pauvreté de moitié dans le pays.

Aujourd’hui, après 213 ans d’indépendance, au moins 6 Haïtiens sur 10 sont pauvres et ne peuvent pas se procurer de même 130 gourdes par jour dans leurs activités économiques respectives ; 213 ans après l’indépendance d’Haïti, on parle d’un taux de chômage suffocant, où sur chaque 10 jeunes que vous rencontrez au moins 6 ne travaillent pas, malgré les potentialités économiques du pays ; on parle d’un produit intérieur brut par habitant inférieur à 1000 dollars américains, soit le plus faible de la région caribéenne ; on parle également d’un système éducatif en plein déclin, un système de santé délabré et qui continue à lutter contre une épidémie de choléra importée depuis plus de 6 ans dans le pays , d’un système judicaire décriant, d’un secteur agricole qui dégringole et qui représente de moins en moins une part importante dans le produit intérieur brut du pays et d’un secteur environnemental dégradé qui continue de peser lourd, entre autres, sur la dégradation de l’économie durant ces deux dernières décennies.

Ce tableau économique, politique et environnemental des plus sombres devrait interpeller l’esprit des acteurs politiques actuelles et des futurs dirigeants du pays, à l’occasion de ses 213 ans d’indépendance d’Haïti, en vue de trouver un compromis ou un consensus national devant garantir une longue période de stabilité dans le pays avec un projet de société ou un plan de développement viable, car il n’y a aucun moyen de mettre Haïti sur les rails du développement dans la division et dans l’instabilité politique.

Riphard Serent, MPA

Economiste

Radio Vision 2000

riphardserent@gmail.com