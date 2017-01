Haïti – Politique: Élections législatives, le CEP publie de nouveaux résultats

Source HL/ HaïtiLibre

Suite à la publication par le Conseil Électoral Provisoire (CEP), jeudi 29 décembre, d’une première série de résultats définitifs partiels http://www.haitilibre.com/article-19655-haiti-flash-resultats-definitifs-des-elections-legislatives-partiels.html pour le tiers du Sénat, des législatives complémentaires et des élections municipales pour la commune de Côtes-de-Fer, puis samedi de résultats additionnels pour 2 sénateurs et 2 députés http://www.haitilibre.com/article-19672-haiti-flash-le-cep-publie-4-nouveaux-resultats.html le CEP a publié les résultats pour 7 députés et 1 sénateur

Élections législatives complémentaires, Députés, résultats définitifs partiels (2e tour) :

Boucan Carre (Centre), Jude Jean (PHTK) 53.09% est élu

Port-au-Prince 1er (Ouest), Roger Millien (Fanmi Lavalas) 32.81% est élu

Cornillon (Ouest), Raymonde Rival (APLA) 55.19% est élue

Dondon (Nord), Hermogene Daniel (FUSION) 54.29% est élu

Port Margot (Nord), Philome Hilaire Fanfan (PHTK) 53.14% est élu

