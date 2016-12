Haïti – Économie: Hausse des prix des produits alimentaires

Source LLM / radio Métropole Haïti

Le gouvernement haïtien fait état d’une hausse des prix des produits alimentaires dans les principales régions du pays en décembre 2016.

Il s’agit de hausse de prix ayant rapport avec les fêtes de fin d’année. Toutefois les autorités espèrent que la solidarité entre les familles et de l’augmentation des flux de transferts de l’étranger, assurera un certain niveau d’accès aux marchés pour la plupart des ménages.

Cette situation est induite par les chocs ayant marqué les mois d’octobre et de novembre: cyclone Mathew, inondations, etc., qui ont ravagé le secteur agricole. Une situation qui tend à s’accentuer, sous l’effet de la décote de la monnaie nationale par rapport au dollar américain et de la résurgence des troubles socio-politiques liées aux élections de novembre, précise la rapport du gouvernement.

Depuis octobre les autorités ont noté une hausse significative des prix des produits alimentaires à travers tout le pays, particulièrement à Port-au-Prince, aux Cayes, à Fond des Nègres et à Jacmel. Le coût moyen du panier alimentaire a varié de plus de 8 % en moyenne par rapport au mois précédent, ceci tant en termes réels que nominaux, explique le rapport.

A noter que sur le marché de la Croix des Bossales (Port au Prince) et des Cayes, cette hausse a été respectivement…….lire la suite sur metropolehaiti.com