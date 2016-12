Boulo Valcourt émerveille ‘’ASU’’

Source Roland Léonard | Ticket Magazine

Ce mardi 27 décembre 2016, c’est une agréable soirée de concert qui accompagne la vente-signature du dernier album de Boulo Valcourt « Kè mwen fè mwen mal/Au cœur ça fait mal », mettant en relief des compositions nouvelles, jusque-là inédites. Ces chansons ont été élaborées avec le concours des paroliers Syto Cavé et Jean-Marie Dominique, sans oublier la participation et l’aide musicales précieuses du claviériste Jocel Alméus, notamment dans les arrangements et orchestrations.

Sur la terrasse à l’extérieur, entre deux séances de signature, le chanteur-guitariste-compositeur-arrangeur et parolier s’est produit en compagnie de « trois souffleurs » (trompette, saxophone, bugle de Manoël Anglade), d’une batterie, de congas, d’une basse (Philippe Augustin), d’un indispensable clavier (Jocel Alméus et Caleb François), avec le soutien vocal, intermittent, de trois jolies choristes.

La vedette ne s’est pas contentée de réciter le programme de son disque, mais a rappelé à nos bons souvenirs ses plus beaux succès du temps de Ibo-Combo, du Caribbean sextet, des albums de Réginald Policard, de Djanm et de « Haïtiando ». Nous avons écouté avec une intense émotion et un immense plaisir : « Lanmou pa yon plezantri » « Cheri ou la », « Ti razè », « voulez-vous danser », « Fè van pou mwen », « M renmen w mon amour » et j’en passe.

À la première pause, l’artiste sympathique, grand ami de Boulo Valcourt, Wooly Saint-Louis Jean a pris le relais. Aidé de sa guitare, du bassiste et du batteur, il nous a chanté : « Jardin d’hiver » de Henri Salvador, « Tordu crochu » son blues composé sur un texte de A-20,’’ Reine chanterelle’’ et un texte de Syto Cavé.

À la reprise, l’artiste a prié son amie Darline Desca de le rejoindre sur scène. Elle s’est exécutée dans une version récitée, ad lib pour ainsi dire, de « Rele Rele » qu’elle interprète en Yanvalou sur son album « Rendez-vous ». « Rele Rele » et « Rendez-vous » sont deux chansons de Boulo et Syto. Sur scène, Boulo a accompagné simplement la bonne chanteuse.

Lionel Benjamin, ami et compagnon de Boulo Valcourt au sein du Caribbean sextet, a gravi le podium pour chanter