Astrologie du jour

BELIER

Amour

Vos relations conjugales actuelles s’épanouiront dans une entente physique inégalable. Ceci est d’une extrême importance car, aujourd’hui plus que jamais, vous serez très sensible à la joie sensuelle ; c’est elle qui conditionnera votre joie de vivre, votre bonheur. Célibataire, vos conquêtes feront pâlir d’envie vos copains. Cependant, ces aventures « express » ne vous combleront pas. Seulement, vous vous sentirez obligé de coller à votre image de séducteur !

Argent

Dans le contexte astral actuel, vous pourrez commettre des erreurs d’appréciation ou faire de mauvais calculs en matière financière. En tout état de cause, ne vous lancez jamais dans des projets qui se révéleraient au-dessus de vos moyens, aussi séduisants et enthousiasmants soient-ils.

Santé

Voici les conseils de Vénus en ce moment : bougez, faites du sport, multipliez les activités physiques. Ce sera indispensable pour éliminer les toxines et éviter d’encrasser vos artères. Surveillez aussi votre alimentation ; rien de tel pour prévenir les troubles cardio-vasculaires.

Travail

Bien soutenu par Pluton sur le plan professionnel, vous pourrez foncer sans hésiter. Vos initiatives audacieuses seront favorisées par la chance et donc couronnées de succès. Bon rendement pour tous les travailleurs du signe.

Citation

Reposez-vous avant de trop vous fatiguer, et levez-vous avant de trop vous reposer (proverbe arabe).

Famille/foyer

En famille, soyez conciliant, ouvert au dialogue ; évitez de vous montrer agressif dès qu’on vous adresse la parole. Tout finira bien par s’apaiser, et vous retrouverez le bonheur ce soir.

Vie sociale

N’utilisez pas de détours et de circonlocutions compliquées pour vous expliquer. On attend de vous un style direct. Soyez surtout franc comme l’or, car « parler franchement est le meilleur procédé » (Homère).

Nombre chance

468

Clin d’oeil

Faites appel à votre sens pratique pour éviter certaines erreurs.

TAUREAU

Amour

Dans la mesure où aucune planète n’influence votre maison mariage en ce moment, votre vie de couple ne devrait pas vous causer de souci. Si la routine a tendance à s’installer, les astres Pluton et Neptune, influençant votre signe, joueront les animateurs inspirés. Célibataire, quelqu’un vous plaît, mais vous hésitez à vous déclarer ? On a peine à vous reconnaître, mais on comprend mieux vos réserves ! Si vous sortez d’une histoire difficile ou si vous êtes lassé des brèves rencontres, prenez votre temps, car ce que les astres vous proposent, c’est du sérieux !

Argent

La journée sera vraisemblablement assez mouvementée. Vous aurez tout à coup envie de vous passer tous vos caprices, d’acheter un objet très coûteux mais plutôt inutile. Cependant, vous pouvez vous attendre à des rentrées d’argent imprévues, mais il y aura également des dépenses à prévoir ; soyez à jour dans vos échéances.

Santé

Cette fois, vous devrez envisager comme objectif prioritaire la lutte contre l’anxiété et la nervosité. Vos efforts auront d’autant plus de chances d’être récompensés que Mercure formera des aspects très encourageants dans ce sens. Pluton, de son côté, vous donnera l’envie d’améliorer votre look et d’affûter vos armes de séduction.

Travail

Côté travail, vous saurez maîtriser vos tendances provocatrices. Vous pourrez même réaliser de belles performances et consolider votre position. Attention à votre nervosité, qui pourrait réapparaître.

Citation

Des lèvres de la femme tombent de sages avis (Euripide).

Famille/foyer

Vous accélérerez sensiblement votre rythme de vie, et l’andante se transformera subitement en prestissimo. Votre entourage familial aura intérêt à s’adapter très vite et à ne pas poser de questions.

Vie sociale

Journée protégée, qui procurera à votre personnalité un relief nouveau. Profitez-en pour réaliser une ambition, par exemple vous adresser à un personnage influent dont le soutien peut vous être vital.

Nombre chance

317

Clin d’oeil

Attention aux excès de toutes sortes, alimentaires et sexuels notamment.

GEMEAUX

Amour

D’excellents influx célestes protégeront votre vie conjugale. Trois planètes vous seront favorables : elles vous aideront à établir une relation de confiance et de respect mutuel avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, vous aurez envie de prendre une décision sur le plan amoureux qui pourra créer quelques tensions avec votre famille. Vous auriez tout intérêt à bien peser le pour et le contre, car votre avenir pourra prendre un tournant différent.

Argent

Côté finances, vous ne vous contenterez pas de placements de père de famille, sans risque mais peu lucratifs. Vous aurez de plus grandes ambitions et serez bien décidé à développer votre situation matérielle. Vos initiatives audacieuses porteront leurs fruits dans un très bref délai.

Santé

Soutenu par de nombreuses planètes bienveillantes, vous devriez jouir aujourd’hui d’une santé de fer, ou en tout cas d’un bon terrain de base. Ceux qui sont malades auront de bonnes chances de se régénérer ou de guérir grâce à cet aspect rare et très puissant.

Travail

Vous pourrez employer à fond vos talents de création. Ce sera un bon moyen de canaliser de façon positive votre sensibilité à fleur de peau. Si vous exercez un métier artistique, vous obtiendrez de beaux succès.

Citation

Les hommes entrent dans la vie et en sortent comme la navette passe et repasse sur le métier à tisser (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vos enfants occuperont la première place dans votre coeur. Vous ferez tout votre possible pour les encourager à prendre des responsabilités, à s’affirmer ou à se réaliser, selon leur âge.

Vie sociale

Vous aurez à réajuster votre opinion sur un ami qui, au cours d’une conversation, révélera sa véritable personnalité. Désormais, pensez à vous méfier des apparences : « Garde-toi, tant que tu vivras, De juger les gens sur la mine » (La Fontaine).

Nombre chance

825

Clin d’oeil

Sachez faire des compromis.

CANCER

Amour

Saturne pourra vous jouer des tours en amour. Des malentendus sont possibles en couple, sans gravité si votre entente est solide, mais qui risquent de dégénérer rapidement si vous ou votre conjoint jouez les infidèles. Si vous vivez seul, attention : l’influence combinée de Saturne et de Neptune pourra vous faire perdre toute lucidité. Avant de tomber éperdument amoureux, prenez le temps de vérifier à qui vous avez affaire.

Argent

Les bons aspects de Jupiter vous permettront d’effectuer d’excellentes opérations financières et faire fructifier vos ressources personnelles. Vous aurez des idées de génie concernant les placements.

Santé

Avec Mercure, qui sera le garant de votre santé, vous serez très en forme, mais aussi très nerveux. Non seulement vous ne tiendrez pas en place, mais certains d’entre vous auront même tendance à tomber dans la fébrilité ou l’impatience. Premier touché ? Votre sommeil, qui risque d’être quelque peu agité.

Travail

Galvanisé par Mars, vous n’aurez rien d’un dilettante. Tout au contraire, vous vous acharnerez à mener à bien vos projets, à exercer votre métier, ne ménageant ni vos efforts ni votre temps. Par chance, la récompense ne sera pas très longue à venir, ce qui vous motivera encore plus pour persévérer.

Citation

Rien n’est si contagieux que l’exemple (La Rochefoucauld).

Famille/foyer

Vie familiale agréable, car il y aura du nouveau dans ce domaine. Vous entreprendrez des travaux de réfection pour donner un coup de neuf à votre intérieur, à moins que vous ne décidiez de changer de cadre. Carnet rose pour beaucoup.

Vie sociale

Vénus vous inspirera des sentiments de générosité et de solidarité. Donnez votre sang si l’occasion se présente. Ne refusez pas quelques pièces à un chômeur ou un SDF (sans domicile fixe) qui vous tend la main.

Nombre chance

819

Clin d’oeil

Inutile de chercher à contenter les uns et les autres : « Zeus lui-même, quand il fait pleuvoir, ne peut plaire à tout le monde » (Théognis).

LION

Amour

Espérons que votre conjoint ou partenaire saura retenir votre attention ! Sans quoi, il y a fort à parier que vous vous prendrez de passion pour quelqu’un d’autre. Attention, cette aventure pourrait faire beaucoup de tort à votre union actuelle ! Célibataire, vous n’échapperez pas à un coup de coeur ce jour. Il s’agira sans doute d’une attraction plus sensuelle que sentimentale, à en juger par cette position de l’astre Mars dans votre Ciel. Mais cela suffira pourtant à vous combler.

Argent

La gestion de vos finances ne supportera pas d’à peu près. Il faudra, au contraire, faire preuve d’une rigueur extrême, sinon vous courrez très rapidement à la catastrophe. Soyez plus fourmi que cigale.

Santé

Les secteurs de santé de votre thème étant vides de planètes, vous bénéficierez d’un bon équilibre en ce moment. Et Mars influençant votre signe vous dotera d’un dynamisme sans faille.

Travail

Soyez particulièrement prudent sur le plan professionnel. Evitez des domaines qui ne vous sont pas familiers, ou de moderniser du jour au lendemain vos méthodes de travail. Vous risqueriez d’échouer dans ces tentatives.

Citation

Les hommes sont unanimes à maudire la vie, mais personne n’a envie de la quitter ! (proverbe arabe).

Famille/foyer

Si vous avez des frères et soeurs, tâchez de passer un peu de temps avec eux : vous serez ravi de les retrouver, et quelques-uns d’entre vous pourront même mettre sur pied un beau projet commun.

Vie sociale

Vous rencontrerez plus de monde ou visiterez des lieux agréables, mais cela ne vous empêchera pas d’accepter invitations et sorties. Organisez-vous de la manière qui vous convient le mieux, et profitez de ce que les circonstances et les gens vous apportent de plaisant.

Nombre chance

910

Clin d’oeil

Calmez-vous ! Ce n’est pas en se mettant en colère qu’on prouve sa bonne foi.

VIERGE

Amour

Plutôt harmonieuse, la vie de couple en ce moment ! Gai et chaleureux, vous ferez tout pour que vos relations soient au veau fixe. Mieux encore : vous trouverez le moyen de vous ménager des moments de tendresse et d’intimité avec votre conjoint ! Célibataire, une chose est sûre : Pluton en mauvais aspect ne se prête guère aux aventures. Etes-vous pour autant condamné à rester dans la solitude ? Pas forcément. Une rencontre récente pourrait s’approfondir et prendre un tour plus constructif, à une seule condition : que vous ne soyez pas trop pressé ; et ça, c’est le plus dur !

Argent

Ne vous laissez pas entraîner dans des opérations boursières risquées. Même si certains de vos proches cherchent à vous convaincre que c’est sans danger, méfiez-vous, sinon vous vous en mordriez les doigts.

Santé

La planète Vénus vous recommandera d’accorder à vos repas tout le temps qu’il faudra. Evitez surtout d’avaler en toute hâte votre petit déjeuner, qui devrait représenter au moins le quart de votre ration alimentaire quotidienne.

Travail

Avec cet aspect de Saturne, l’ambiance sur votre lieu de travail sera désagréable, marquée tantôt par des rumeurs ou des trahisons, tantôt par des affrontements et des conflits d’autorité. Essayez de rester objectif, ce sera le meilleur moyen d’atténuer ces perturbations.

Citation

Celui qui est né pour être pendu ne mourra pas noyé (W. Camden).

Famille/foyer

Climat facile en famille, du moins en ce qui concerne vos enfants et vos parents. Ils seront en bonne forme, et vos relations avec eux ne poseront aucun problème. En revanche, Jupiter, qui influence actuellement le secteur de votre thème lié à la fratrie, pourra provoquer quelques remous.

Vie sociale

Vous aurez l’occasion de vous exprimer en public, mais le trac vous saisira. Vous sentirez la sueur perler à votre front et votre coeur battre à se rompre. Allez, jetez-vous à l’eau tout de même. L’expérience vous sera très bénéfique à plusieurs égards !

Nombre chance

353

Clin d’oeil

Méfiez-vous d’une tendance à l’agressivité et à la provocation. Sans quoi vous finiriez par vous épuiser, ce qui n’irait pas dans le sens que vous recherchez.

BALANCE

Amour

Si vous êtes libre, vous serez un véritable bourreau de coeurs. Mais la vie de célibataire, aussi joyeuse soit-elle, et les brèves aventures ne vous laisseront qu’un goût amer. Rassurez-vous ! Une rencontre très prochaine transformera votre existence. Un grand vent de passion soufflera dans votre vie conjugale. Vous serez ardent, fougueux, très empressé à l’égard de votre conjoint ou partenaire, et vous l’entraînerez sur les chemins du plaisir.

Argent

Mettez un peu d’argent de côté, même si vous avez des achats à faire pour la maison et si vous pouvez facilement tout dépenser. Examinez bien vos dépenses envisagées, et vous verrez que vous pouvez parfaitement les réduire çà et là. Savez-vous qu’ « il n’y a pas de source de profits aussi sûre que l’économie » (Publilius Syrus) ?

Santé

De nombreuses planètes en action dans les secteurs de votre thème liés à la santé. Mais rassurez-vous : avec un minimum de précautions, vous ne devriez pas trop souffrir de leur présence. D’accord, il y a bien Neptune, qui cherchera par moments à vous saper le moral ou à vous fatiguer, mais la présence plus souriante de Vénus devrait rapidement vous rendre votre allant.

Travail

Le bon influx mercurien vous donnera un sens aigu de l’organisation dans le travail. Mais il ne faudrait pas élargir démesurément votre sphère d’activités : vous risqueriez de ne plus les contrôler.

Citation

Que j’ai donc de la chance ! Toutes les fois que je commets une erreur, il y a toujours quelqu’un pour la découvrir (Confucius).

Famille/foyer

Les choses se calmeront sur le front familial. Si vous êtes père (ou mère) de famille, il est possible que vos enfants fassent des étincelles dans un domaine ou dans un autre. Il est possible également qu’ils revendiquent avec force leur indépendance. Saurez-vous accepter leur attitude ?

Vie sociale

Vous serez obnubilé aujourd’hui par les mauvais aspects de la planète Saturne. Méfiez-vous donc de vos jugements, qui tendront à être très superficiels. Ne faites part de vos opinions à personne, sous peine d’avoir à le regretter.

Nombre chance

593

Clin d’oeil

N’hésitez pas à combattre l’intrusion de parents ou de beaux-parents dans votre vie privée.

SCORPION

Amour

Saturne stabilisera certains natifs vivant en couple mais provoquera de petits problèmes pour d’autres. Saturne a souvent mauvaise réputation. Et c’est vrai qu’il risque d’amplifier les difficultés de communication pour les couples qui s’entendent déjà mal. Mais cet astre ne pourra pas antagoniser ou séparer ceux qui s’aiment, rassurez-vous ! Célibataire, le domaine amoureux risque d’être riche en sensations fortes, au positif comme parfois au négatif. Il y aura un coup de foudre dans l’air, car Pluton vous rendra très attractif et, du même coup, facilitera vos conquêtes.

Argent

Vous serez en mesure de réaliser d’excellentes transactions financières. Vous pourrez même consolider votre situation matérielle en envisageant des placements à long terme : la journée y sera particulièrement favorable.

Santé

Uranus vous protégera sur le plan santé. Même si vous ne débordez pas de dynamisme, vous pourrez, malgré tout, compter sur une bonne résistance physique, et vos défenses naturelles fonctionneront efficacement. Cependant, si vous commettez trop d’excès, vous risquez d’en subir les conséquences.

Travail

Ce jour vous aurez l’embarras du choix des offres d’emploi ou de poste qui vous seront ouvertes. Sachez que vous pouvez donner le meilleur de vous-même dans le show business ou les relations publiques. Choisissez sans hâte, mais n’allez tout de même pas jusqu’à laisser échapper votre chance : les temps sont difficiles, et « pour un seul poisson dans l’étang, il y a dix pêcheurs sur la berge » (proverbe vietnamien).

Citation

Soyez prudents somme le serpent, et simples comme la colombe (Evangile).

Famille/foyer

Conjoncture astrale assez délicate pour les relations entre parents et enfants. Un certain climat d’incompréhension dominera les rapports quotidiens, surtout en ce qui concerne les sorties nocturnes.

Vie sociale

Ne croisez pas le fer avec un ami, et surtout ne faites pas appel à la Justice. Il serait plus élégant et plus avantageux pour les deux parties de régler le conflit à l’amiable. « Maigre accommodement vaut mieux que gras procès » (proverbe alsacien).

Nombre chance

148

Clin d’oeil

Tâchez d’employer votre énergie à des fins vraiment constructives.

SAGITTAIRE

Amour

Sur le plan conjugal, les influx planétaires vous seront très favorables. L’entente de votre couple aura des chances d’être au beau fixe. Prenez pourtant garde aux discussions d’argent, qui pourraient amener quelques nuages dans votre Ciel serein. Il faudra aborder la question avec diplomatie. Célibataire, étant particulièrement réceptif, vous devrez vous méfier de vos passions, qui pourront vous entraîner bien au-delà de vos désirs. Dans la plupart des cas, la journée peut être considérée comme bonne sur le plan amoureux.

Argent

Attention, ne mélangez pas les questions d’argent avec le sentiments, car cela risque de vous causer des problèmes difficiles à résoudre. Aussi, évitez d’accorder un prêt d’argent, car il est possible qu’il ne vous soit jamais remboursé malgré la bonne volonté réelle du débiteur.

Santé

Vous n’aimez pas vieillir ? Eh bien, les astres vous conseilleront d’adopter une bonne hygiène de vie en évitant le surmenage, la fatigue nerveuse, l’abus de soleil, de tabac et d’alcool. Faites une cure de sélénium pour lutter efficacement contre l’usure cellulaire. Ce précieux oligo-élément est vendu en pharmacie.

Travail

Les influx astraux pourraient créer, d’une manière assez brutale, un climat contraignant sur le plan professionnel. Pour ceux qui travaillent dans une entreprise privée ou dans l’Administration, cela pourrait se traduire par un changement de direction assez inattendu, entraînant des conditions de travail plus dures et plus restrictives.

Citation

Le bonheur est en soi, chez soi, autour de soi, et au-dessous de soi (Henri Estienne).

Famille/foyer

Avec Jupiter en cet aspect, on pourrait s’attendre à ce que vos relations familiales soient idylliques. Ce serait sans compter la présence de Saturne, qui alourdira quelque peu le climat de votre foyer. Vos enfants vous donneront du fil à retordre.

Vie sociale

Cet aspect de Neptune fait présager des contraintes multiples qui laisseront peu de place pour les activités récréatives : des contraintes en rapport avec l’immobilier, avec les parents âgés ou encore avec la profession. Tâchez de réaliser un bon équilibre entre vos différentes activités.

Nombre chance

821

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas dérouter par des concours de circonstances insolites.

CAPRICORNE

Amour

Sous l’oeil complice de Vénus, vous pourrez aujourd’hui renforcer les liens de complicité qui vous unissent à votre conjoint ou partenaire. Vous vous sentirez merveilleusement bien ensemble et, même si vous êtes marié depuis longtemps, vous aurez l’impression de vous retrouver aux premiers temps de votre union. Si votre coeur est encore libre, Vénus bien aspectée vous ménagera une forte chance de rencontrer l’amour avant la tombée de la nuit. Tenez-vous prêt pour réagir dans le bon sens ; pas de gaffes !

Argent

Le domaine financier ne devrait pas vous causer de souci, car aucune planète ne viendra l’influencer. Vous n’aurez pas à craindre de difficulté majeure ; mais, à l’inverse, ne vous attendez pas non plus au soutien de la chance pure. A condition de ne pas faire de folies, vous devriez sans trop de mal parvenir à équilibrer votre budget. Mais si vous envisagez de vous lancer dans un achat immobilier, il faudra sûrement songer à augmenter votre capacité d’épargne.

Santé

Avec Jupiter régissant votre secteur santé, vous bénéficierez d’une certitude tranquille d’être protégé contre toute atteinte. Cette certitude jouera sans doute un rôle important dans des conditions physiques assez exceptionnelles. Les sportifs amélioreront leurs records et performances. Les autres maintiendront leur tonus par la pratique de leur sport favori. Une excellente journée, également, si l’on souhaite effectuer une opération esthétique.

Travail

La planète Vénus en bel aspect vous dynamisera. Vous vous montrerez souvent très directif et entreprenant. Si, dans votre entourage professionnel, certaines personnes se laissent vivre, vous leur mettrez l’épée dans les reins pour qu’elles bougent un peu.

Citation

Celui qui regarde au-dessus de soi a mal au cou (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous aurez par moments l’impression d’être incompris par votre entourage familial. N’en faites pas toute une histoire et ne laissez pas cela vous affecter. Avec le temps, les choses se décanteront, et votre problème vous paraîtra tout à fait négligeable.

Vie sociale

Journée favorable à une vie sociale importante et productive, à condition d’éviter les intrigues personnelles et les commérages. Il sera prudent de ne pas signer certains papiers à la hâte : la nuit portera conseil, et vous serez peut-être amené à préférer changer d’avis.

Nombre chance

875

Clin d’oeil

Procédez toujours étape par étape ; pas de précipitation : « C’est toujours l’impatience de gagner qui fait perdre » (Louis XIV).

VERSEAU

Amour

Vous serez très dur avec votre conjoint ou partenaire, ne voyant plus en lui que des sujets de reproche. Attention à l’intolérance excessive. Cette attitude dressera entre vous et l’autre un mur qu’il sera difficile de démolir. Vous serez persuadé d’avoir raison, mais ce n’est pas cela qui sera important : « Pour faire un bon mariage, il faut que le mari soit sourd et la femme aveugle » (Richard Taverner). Si vous êtes célibataire, vos amours auront les allures d’un drame cornélien !

Argent

La planète Mercure vous obligera à vous montrer économe en limitant vos dépenses de consommation courante. Cependant, elle ne fera rien pour vous dissuader d’engager des dépenses pour les loisirs ou pour les amours ; à vous de jouer dans ces deux domaines !

Santé

Vous avez beau afficher une forme physique inaltérable, veillez tout de même à ne pas trop tirer sur la corde. Vénus en cet aspect vous incitera à des excès qui, à la longue, pourraient vous être préjudiciables. Pour limiter les dégâts, il serait bon de vous mettre au régime et, à défaut de la supprimer, de diminuer votre consommation d’alcool et de cigarettes. Si vous souffrez d’un problème rénal ou d’une hypertension, une nette amélioration est en vue.

Travail

Vos activités seront très favorablement influencées, mais ce ne sera pas un motif pour vendre la peau de l’ours : bien des efforts vous seront encore nécessaires pour asseoir vos projets sur des bases solides. Cela dit, le travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfactions.

Citation

Dis ton secret à ton ami et il te tiendra le pied sur la gorge (proverbe espagnol).

Famille/foyer

Méfiez-vous de votre tendance à tout garder pour vous. Si vous fuyez une discussion franche avec votre conjoint à propos d’un problème familial brûlant, vous risquez fort de le regretter très vite.

Vie sociale

Des événements inattendus pourraient contrecarrer un projet de voyage prévu depuis longtemps. Ne pestez pas trop. Ce déplacement pourra s’effectuer dans de bien meilleures conditions à une date ultérieure.

Nombre chance

835

Clin d’oeil

Ne permettez pas à des riens de prendre des proportions gigantesques.

POISSONS

Amour

Les influx dynamisants de Pluton vous donneront ce jour le courage de vos désirs amoureux. Délaissant votre réticence habituelle, vous serez prêt à n’importe quoi pour suivre jusqu’au bout vos passions débridées. Le climat astral dans son ensemble vous permettra d’accéder à un sommet de votre vie conjugale. Célibataire, attention à l’idéalisation excessive : vous risquez de plonger dans des piscines sans eau ! Cela dit, sachez que rêver un peu fait tout de même du bien quand on passe sa vie à conquérir la lucidité, quand on se refuse toute faiblesse.

Argent

Votre équilibre financier ne posera aucun problème, même si, il faut le préciser, votre budget risque de stagner plutôt qu’être en expansion. Seul point à surveiller de plus près : ceux d’entre vous qui voyagent ou en vacances en ce moment risquent de devoir faire face à des dépenses plus importantes que prévu.

Santé

Pour être énergique sans être fébrile ou nerveux, mangez des sucres lents : pâtes ou riz complet de préférence. Accompagnés de légumes frais, ils remplaceront avantageusement la viande trois ou quatre fois par journée.

Travail

De la discipline avant toute chose ! Il vous en faudra beaucoup pour aller au bout de vos projets. En effet, vous serez tenté d’abandonner en route, dès que vous commencerez à vous ennuyer un peu.

Citation

Il n’y a pas d’église sans sermons, ni de ménage sans querelles (proverbe tchèque).

Famille/foyer

Incité par Jupiter, vous vous efforcerez d’améliorer le confort de ceux que vous aimez. Et vos rapports avec eux seront très chaleureux.

Vie sociale

Vous êtes, de nature, diligent et consciencieux. Ces qualités vous vaudront ce jour les compliments de vos amis intimes. Mais ce ne sera pas une excuse pour avoir la grosse tête et encore moins pour critiquer les personnes de votre entourage. « La modestie ajoute au mérite, et fait pardonner la médiocrité » (La Rochefoucauld-Doudeauville).

Nombre chance

472

Clin d’oeil

Sélectionnez les tâches et concentrez-vous sur l’essentiel si vous voulez réaliser vos projets plus rapidement.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net