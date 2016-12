Légère baisse de 2.7 % des exportations d’Haïti par produits en 2016

Les exportations d’Haïti par produits ont diminué de 2.7% en 2016, c’est-à-dire pour l’exercice 2015-2016, selon une analyse des dernières données préliminaires publiées par la Banque de la République d’Haïti (BRH).

En effet, selon les données préliminaires de la BRH, les exportations par produits sont passées de $1,029 mille dollars en 2015 à environ 1 million de dollars en 2016. Les exportations des produits primaires ont augmenté de 20%, dont la valeur reste toujours en dessous des 40 millions de dollars américain, malgré certains efforts visant à redynamiser la production dans ces produits.

D’un autre côté, si les exportations des mangues ont chuté de 30% en 2016, celles du café et du cacao ont augmenté respectivement de 4% et de 12%. En effet les exportations des mangues sont passées de 13 millions de dollars en 2015 à 10.2 millions de dollars en 2016, d’après les données préliminaires de la BRH.

En ce qui concerne les produits industriels, qui constituent la deuxième catégorie de produits des exportations, les exportations de ces derniers ont chuté de 4% en 2016, avec des baisses au niveau de tous les produits de cette catégorie à savoir, les articles manufacturés, huiles essentiels et les déchets métalliques et plastiques que Haïti a commencé à exporter depuis 2015. En effet, les exportations des déchets métalliques et plastiques sont passées de 26.88 millions de dollars en 2015 à 20.61 millions de dollars en 2016, soit une baisse d’environ 30%, contre – 2.5% pour les articles manufacturés et -5.7% pour les huiles essentielles.

Cette baisse des exportations d’Haïti par produits doit interpeller les futurs dirigeants du pays, car les exportations constituent la deuxième principale source de devises de l’économie haïtienne, derrière les envoies de fonds qu’on appelle souvent les transferts privés de la diaspora.

Si on veut vraiment réduire la dépréciation de la gourde par rapport au dollar américain, il faut redynamiser la production nationale, encourager les exportations, encourager des politiques publiques qui peuvent augmenter la productivité dans les filières d’exportation et qui peuvent réduire les pressions sur le dollar pour l’acquisition de biens et de services dans l’économie, comme notre voisin la République Dominicaine l’a si bien fait et aujourd’hui ils ont un taux de change qui est passé de 45 pesos dominicains pour 1 dollar en Janvier 2016 à 46 pesos pour 1 dollar en Décembre 2016. Alors qu’en Haïti le taux de change est passé de 57 gourdes pour 1 dollar à 67 gourdes pour 1 dollar pour la même période.

Donc, »face à la dépréciation de la gourde par rapport au dollar, n’attendez pas les miracles de la BRH », pour répéter les mots de notre collègue Etzer Emile, car la dégringolade de la gourde est la conséquence de nos choix, nos choix politiques, nos choix économiques, donc ca n’a rien à voir avec les retombées des politiques monétaires de la Banque de la République d’Haïti (BRH).

Riphard Serent, MPA

Economiste

Radio Vision 2000

riphardserent@gmail.com