Haïti – Actualité : Zapping politique…

Source HL/ HaïtiLibre

André Michel veut pour la reprise des vérifications :

Me André Michel, l’avocat du parti LAPEH, conteste la décision du tribunal électoral d’appliquer l’article 77 http://www.haitilibre.com/article-19598-haiti-flash-le-bcen-applique-le-reglement-les-contestataires-quittent-le-ctv.html refusant ainsi aux contestataires la verbalisation des griefs et des remarques, celles-ci devant maintenant être produites devant le BCEN après vérification. Il plaide en faveur de la reprise du processus de vérification là où il s’est arrêté jeudi dernier…

27 haïtiens sont devenus des citoyens dominicains :

Au moins 27 Haïtiens avec résidence légale en République Dominicaine ont été nationalisées en tant que citoyens dominicain et jurer par le drapeau dominicain. La plupart des citoyens haïtiens qui ont pris la nationalité Dominicaines l’ont été par voie de mariage et une petite partie par la procédure ordinaire. Parmi les haïtiens nationalisées : Mariline Samedy, Lysebonne Joseph Inelus, Manouche Delva Auguste, Mar-Kelly Jean Phillipe Jean, Minoche Cardinal Pierre, Miot Jean Francois Desiral, Saint Miracle Pierre-Lois Jacques, Valery Merise Pierre, Josehp Jeudy, Smith Antoine Vincent et Stanley Jn-Philippe Belhomme…

Le calendrier sera respecté :

Lundi 26 décembre, Uder Antoine le Directeur exécutif du Conseil électoral provisoire (CEP) a dit croire, compte tenu que les conseillers n’ont pas reporté la date, que le 29 décembre sera maintenu comme prévu pour la publication des résultats définitifs de l’élection présidentielle, tout en indiquant qu’au besoin, si la situation l’exigeait, cette date pourrait toujours être modifiée…

Fanmi Lavalas juge les vérifications partisanes :

Me Gervais Charles, l’un des avocats de Fanmi Lavalas, soutient que le fait de n’accepter…….lire la suite sur haitilibre.com