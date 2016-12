Haïti-Droits Humains : Le Prix « Iqbal Masih » décerné à titre posthume à la militante Sonia Pierre

P-au-P, 27 déc. 2016 [AlterPresse] — L’ambassade des États Unis d’Amérique en République Dominicaine a décerné le prix « Iqbal Masih 2016 », à titre posthume, à la militante dominicaine de droits humains d’ascendance haïtienne Sonia Pierre, décédée le 4 décembre 2011, à l’âge de 48 ans.

Lors d’une cérémonie à son domicile, le jeudi 15 décembre 2016, l’ambassadeur américain en République Dominicaine, James Wally Brewster, a remis le prix à Solange Pierre, fille de Sonia Pierre, indique une note du Groupe d’appui aux rapatriés et réfugiés (Garr), en date du 23 décembre 2016 et transmise à AlterPresse.

Brewster appelle à tirer inspiration et courage, de l’héritage et des réalisations de Sonia Pierre « pour poser des actions concrètes en faveur de ceux qui sont les plus vulnérables et dont les voix sont souvent les dernières à être entendues : nos enfants ».

Le 17 novembre 2016, Sonia Pierre avait reçu le prix 2006 des droits humains du Mémorial Robert F. Kennedy, offert par Ethel Kennedy pour son travail en faveur de la protection des droits des migrants haïtiens et leurs descendants en République Dominicaine.

La militante a commencé, de très tôt, sa campagne pour les droits des travailleurs en République Dominicaine et à 13 ans, elle a organisé une manifestation de cinq jours avec les travailleurs de la canne à sucre dans un batey.

Elle a aussi dirigé la lutte contre la violence et la discrimination contre les Haïtiens et les enfants dominicains d’origine haïtienne.

Pierre a créé une organisation non gouvernementale dénommée Mouvement pour les femmes dominicaines de descendance haïtienne et a aussi lutté pour l'accès