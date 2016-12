Astrologie du jour

BELIER

Amour

Votre vie de couple, même si elle est dominée par la routine et les questions familiales, jouira d’un bon équilibre. Présents et à l’écoute l’un de l’autre, vous apprécierez votre bonheur d’être ensemble en multipliant les occasions de vous rapprocher un peu plus. Hélas pour ceux qui attendent l’âme soeur : le rendez-vous a peu de chance de se produire. Cette fois, les planètes délaisseront temporairement les affaires de coeur. Mais si vous cherchez à nouer de nouvelles relations, l’amitié a beaucoup à vous apporter.

Argent

Le secteur argent subira des impacts célestes négatifs. Cela ne vous menacera pas d’une ruine soudaine, rassurez-vous. Mais plutôt de retard dans les paiements que vous attendez, au moment où des échéances risquent de vous tomber dessus. Prudence, donc !

Santé

Avec l’aide de Jupiter en aspect harmonique, vous saurez agir avec prudence et sagesse pour clarifier votre situation et pour faire en sorte de savoir tout ce que vous avez à savoir. Ainsi, vous pourrez vous sentir bien dans votre peau et dans votre environnement !

Travail

Au travail, le climat solaire vous mettra à l’épreuve en vous amenant un concurrent redoutable, aussi puissant ou influent que vous. Rassemblez vos idées, gardez votre calme afin de ne pas vous laisser démonter ou surprendre.

Citation

Lorsque la porte de l’amour est fermée, passe par celle de l’or (proverbe arabe).

Famille/foyer

N’attachez pas d’importance aux caprices de votre conjoint ou de vos enfants afin de préserver la paix et la concorde familiales. Il serait imprudent de jeter de l’huile sur le feu, aujourd’hui plus que tout autre jour.

Vie sociale

Une fois de plus, vous vous trouverez pris entre deux feux. Il faudra encore vous contrôler pour ne pas vous laisser emporter par une mauvaise humeur qui gâcherait vos rapports humains en créant un climat d’animosité autour de vous.

Nombre chance

923

Clin d’oeil

Méfiez-vous de la jalousie, qui est toujours mauvaise conseillère.

TAUREAU

Amour

Il y aura des hauts et des bas dans votre vie à deux. Il semble qu’actuellement la moindre chose prenne des proportions démesurées, ce qui n’arrangera évidemment rien. Il faudra vous occuper davantage du conjoint ou partenaire qui, à juste titre, se sentira délaissé. Célibataire, Vénus, la déesse de l’amour, vous aidera à faire les bons choix côté coeur et à tirer le meilleur de votre vie amoureuse actuelle. Une rencontre est semble tout à fait possible.

Argent

Avec cet aspect de Neptune, vous serez soutenu par un fort courant de chance touchant le plan financier. Evidemment, il ne s’agira pas de vous livrer à n’importe quel achat, ni de prendre trop de risques concernant vos placements. Mais si vous restez relativement raisonnable, vous pourriez réussir des opérations très fructueuses.

Santé

Grâce aux influx revigorants de Jupiter, vos élans redeviendront positifs après un certain temps de morosité et vous feront retrouver un bon moral. Prenez quand même tout le temps nécessaire de vous détendre, de vous reposer et de vous changer les idées. Allez voir des amis sympathiques ou dîner en ville.

Travail

La journée s’annonce sereine sur le plan professionnel. Vous pourrez mettre au point des projets ambitieux, élaborer des stratégies à long terme. Ceux qui sont à la recherche d’un emploi auront des chances de le trouver aujourd’hui.

Citation

Ce n’est pas à un vieux singe qu’on apprend à faire la grimace (proverbe français).

Famille/foyer

Excellentes relations avec vos frères et soeurs grâce à l’influence de Vénus dans le secteur de votre thème les concernant. Vos rapports avec vos enfants seront placés sous le signe de la tendresse et de la complicité. Ceux-ci seront en grande forme.

Vie sociale

Malgré votre bon caractère et votre gentillesse, vous constaterez que vous n’avez pas que des amis. Ne soyez pas trop attristé : « Homme sans ennemis, homme sans valeur », dit un proverbe serbe.

Nombre chance

378

Clin d’oeil

Cessez de vous lamenter à propos de votre passé : « Gémir sur un malheur passé est le plus sûr moyen d’en attirer un autre » (Shakespeare).

GEMEAUX

Amour

Aujourd’hui, vous aspirerez de toutes vos forces à la stabilité conjugale. Vous ferez tout votre possible pour renforcer les liens qui vous unissent à votre conjoint ou partenaire. Mais n’agissez pas avec résignation, en vous disant que le temps de la passion est terminé et qu’il faut maintenant se ranger ! Célibataire, Mars vous vaudra un net réveil de votre libido, avec un appétit d’ogre dans ce domaine ! Espérons simplement que vos partenaires seront au diapason, et auront aussi envie que vous de s’offrir des nuits torrides.

Argent

En raison des bons influx astraux, ce sera le moment idéal pour vous occuper des questions matérielles : effectuer des investissements financiers, réaliser des transactions immobilières, préparer votre retraite, assurer l’avenir des vôtres, surtout celui de vos enfants. Toutes ces démarches seront grandement favorisées. Journée particulièrement faste pour les assureurs et agents de change.

Santé

Mars vous dotera d’une résistance exceptionnelle. Et si vous parvenez à surmonter votre nervosité, il y aura des chances pour que vous puissiez soulever les montagnes. L’idéal serait de savoir doser vos forces.

Travail

Malgré les obstacles, vous ne douterez pas un instant de pouvoir atteindre vos objectifs. Bien que certaines personnes ne vous rendent pas la vie facile, vous pourriez obtenir une promotion ou une augmentation.

Citation

Les grandes vérités sont ordinairement simples (Malesherbes).

Famille/foyer

Bonne entente au foyer, qui sera pour vous un véritable havre de paix. Un peu plus de tendresse et de générosité de votre part serait cependant souhaitable. Ne cherchez pas à refouler ou à dissimuler vos sentiments.

Vie sociale

Vous risquez de commettre des erreurs de jugement sur des personnes de votre entourage. Ne vous bloquez pas devant certaines situations qui se révéleront plus positives que vous ne l’imaginiez.

Nombre chance

258

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas influencer par l’humeur de votre entourage.

CANCER

Amour

Les bonnes influences de la Lune vous seront acquises, et vous saurez vous rendre sympathique quand vous le désirerez. Vous obtiendrez beaucoup de votre vie à deux si vous y mettez de la bonne volonté. Célibataire, vous feriez bien de jouer cartes sur table avec votre partenaire du moment, sans tenter de lui dissimuler certaines choses qu’il désire ardemment savoir. La franchise vous sortira de toutes les situations trop complexes.

Argent

Uranus vous conseillera d’être d’une extrême prudence dans vos dépenses. Il vous mettra surtout en garde contre un crédit de longue durée. Il vous fera comprendre que les dettes sont faciles à contracter et les dépenses plus faciles encore à effectuer, mais que les remboursements sont extrêmement pénibles et démoralisants. Evitez à tout prix l’endettement, et méfiez-vous du surendettement comme de la peste.

Santé

Journée très active, sous l’impulsion de la planète Mars. Vous allez dépenser beaucoup d’énergie. Mais si vous ne prenez pas le temps de recharger vos batteries, vous serez vite épuisé.

Travail

Sur le plan professionnel, vous risquez de patauger dans la choucroute ! Désorienté par les mauvais aspects astraux, vous aurez du mal à prendre les décisions qui s’imposent, et tout votre travail s’en trouvera ralenti. Vos collègues vous soutiendront, mais leur aide s’avérera peu efficace. Il faudra attendre quelques jours pour vous voir repartir d’un bon pied. En attendant, patientez, ne vous énervez pas.

Citation

Quand le destin veut que tu sois enclume, prends patience ; et lorsque tu es marteau, alors frappe (proverbe arabe).

Famille/foyer

La vie avec vos proches sera sans souci. Si vous avez des enfants, votre grande forme physique et morale constituera pour eux le meilleur des exemples. Dans une journée aussi facile à vivre, contentez-vous d’être vous-même, cela fera la meilleure des éducations !

Vie sociale

Secoué par les turbulences astrales, vous aurez l’impression d’être incompris de tout le monde, de ne pas parler le même langage que ceux qui vous entourent. Mais ce ne sera rien d’autre qu’une impression !

Nombre chance

225

Clin d’oeil

Débarrassez-vous de la hantise de l’échec, sinon c’est elle qui causera l’échec.

LION

Amour

Vous jouerez beaucoup avec le coeur de votre partenaire, persuadé de parvenir à le reconquérir à tout moment, tant vous avez de pouvoir sur lui. Effectivement, votre pouvoir de séduction fonctionnera à merveille. Mais la situation risque de se détériorer brutalement. Lassé de vos incartades, l’autre pourrait vous lancer un ultimatum ! Célibataire, vous serez un vrai bourreau des coeurs. Mais cette accumulation de conquêtes masquera une profonde insatisfaction. Eh bien, réjouissez-vous : une rencontre décisive pourrait bientôt changer votre vie !

Argent

Neptune ne vous voudra aucun bien aujourd’hui. Il vous pousserait vraisemblablement à de folles dépenses qui vous endetteraient pour longtemps ; à vous de savoir lui résister. Ne vous hasardez pas aujourd’hui sur le terrain glissant des placements, à moins d’être un spécialiste chevronné en la matière.

Santé

Bonne santé dans l’ensemble. Il vous faudra cependant veiller à l’impact de Pluton mal aspecté. Vous n’aurez rien de grave à redouter, mais pourriez parfois de vous sentir en moins bonne forme et d’avoir une résistance morale et physique en petite baisse. Ce sera le moment d’avaler des compléments vitaminés !

Travail

Mars en aspect harmonique vous donnera un grand coup de fouet côté travail. Vous multiplierez les initiatives audacieuses, et vous ferez preuve d’une superbe efficacité sur le terrain. De plus, Jupiter renforcera vos qualités de diplomate et votre aptitude à exploiter les opportunités passant à votre portée. Ainsi, vous aurez toutes les chances de pouvoir mener à bien les projets déjà mis en chantier.

Citation

La femme observe et l’homme raisonne (J.-J. Rousseau).

Famille/foyer

Après les récents désaccords familiaux qui empoisonnaient votre vie, vos relations avec vos proches s’amélioreront nettement, Mercure étant là cette fois pour arranger les choses. Tout le monde saura faire preuve de compréhension. Toutefois, soyez encore sur vos gardes, et ne remettez pas sur le tapis une vieille querelle.

Vie sociale

Attention à votre imagination qui, subissant les mauvaises influences mercuriennes, risque de vous jouer de mauvais tours aujourd’hui. Vous serez amené à soupçonner votre entourage de nourrir à votre égard des intentions pernicieuses. Vous croirez deviner juste alors qu’il ne s’agira que des échafaudages de votre imagination exacerbée.

Nombre chance

982

Clin d’oeil

Arborez un large sourire : vous serez surpris du résultat.

VIERGE

Amour

Sous la bonne influence d’Uranus bien aspecté, vous croirez vivre une seconde lune de miel avec votre partenaire ! Celui-ci sera aux petits soins pour vous, et vous vous arrangerez pour prévenir moindres désirs de l’autre. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin ! Célibataire, Neptune non seulement ne vous fera pas de misères mais ragaillardira votre coeur. Vous verrez donc plus clair en vous-même. Vous miserez à fond sur la passion et le plaisir, et les circonstances vous favoriseront au-delà de vos espérances.

Argent

Avec Neptune en cet aspect, vous n’aurez aucun problème important à craindre sur le plan financier, mais vous ne pourrez pas non plus compter sur un coup de chance pure pour faire de vous un milliardaire. Ce sera à vous de gérer au mieux votre budget, ce que vous ferez d’autant plus facilement que Saturne ne vous inclinera pas à la dépense.

Santé

L’ambiance astrale à forte coloration uranienne vous incitera aujourd’hui à vous rendre compte, avec une acuité particulière, que votre organisme est un instrument indispensable à la réalisation de tous vos projets, qu’ils soient d’ordre amoureux, professionnel, financier ou personnel. Vous constaterez que « plus le corps est faible, plus il commande ; plus il est fort, plus il obéit » (J.-J. Rousseau). Puisque vous ne pouvez en aucun cas vous passer de votre corps, mieux vaudra en faire un allié qu’un ennemi, en lui donnant une santé robuste. Vous saurez maintenant ce qui vous reste à faire.

Travail

Votre ambition parfois velléitaire vous poussera à tout mettre en oeuvre pour occuper une situation professionnelle de premier plan. Ne prenez pas le mors aux dents : il faut parfois laisser faire le temps. Vous aurez l’appui de Jupiter et, par conséquent, celui de personnages influents et même de personnalités très importantes. Vous aurez des occasions superbes.

Citation

J’aime les paysans ; ils ne sont pas assez savants pour raisonner de travers (Montesquieu).

Famille/foyer

Ambiance toujours dynamique en famille. Ce secteur de votre vie, influencé par Uranus en bel aspect, devrait vous donner entière satisfaction. Attention toutefois à ne pas laisser le ton monter. Si vous êtes investi de responsabilités parentales, veillez à ce que vos enfants ne se montrent pas insolents ou cachottiers. Avec les personnes âgées de votre entourage, les relations seront sans histoire.

Vie sociale

De nouvelles relations, assez brillantes, sont en vue. Elles se révéleront très bénéfiques pour vous et vous serviront d’introduction lorsque ce sera nécessaire. Cependant, sachez que l’amitié pure et désintéressée a aussi ses avantages : « L’amitié double les joies et réduit de moitié les peines » (Francis Bacon).

Nombre chance

560

Clin d’oeil

N’hésitez pas à imprimer de nouvelles orientations à vos activités.

BALANCE

Amour

Sous l’influence de Mars, la planète du désir, votre conjoint se montrera très entreprenant. Pour quelques-uns, cependant, les choses pourront prendre une tournure un peu inquiétante. Ni vous ni votre conjoint n’aurez en effet envie de faire des concessions, et vous pourrez vous retrouver en plein conflit avant d’avoir vraiment compris ce qui se passait ! Célibataire, vos rêves d’amour les plus fous auront enfin des chances de se réaliser. Le coup de foudre pourrait s’abattre sur vous. Votre vie sentimentale sera chamboulée, mais vous en serez le premier ravi !

Argent

L’ambiance planétaire de la journée rendra votre jugement chancelant en matière financière. Soyez donc d’une grande prudence dans les transactions. Les propositions mirifiques que l’on vous fait ne sont vraisemblablement pas très réalistes : tenez-en compte. Ne vous basez que sur des choses concrètes.

Santé

Mercure en aspect harmonique vous engagera à améliorer votre santé tant physique que mentale en mettant de côté ce qui vous embarrasse, vous freine ou vous limite. Il vous encouragera à faire le vide dans votre esprit, vos tiroirs, et les relations qui ne vous conviennent plus. Ne résistez pas aux bonnes influences de l’astre.

Travail

Profitez bien des influences astrales actuelles pour améliorer votre image de marque sur le plan professionnel. Vos qualités se développeront, et plusieurs des obstacles auxquels vous étiez confronté seront levés. Mais ne faites pas cavalier seul ; sachez solliciter l’aide des personnes bienveillantes qui se sont déjà révélées de véritables alliées. Ainsi soutenu, vous pourrez aller droit à la réussite totale.

Citation

Mentez pour trouver la vérité (proverbe espagnol).

Famille/foyer

Les devoirs familiaux sont une priorité, mais elles ne devraient pas vous empêcher de vous réaliser. Justement, vous aurez le sentiment d’être l’esclave de vos proches et de n’avoir pas d’existence propre ! Essayez d’avoir une vue juste de votre situation.

Vie sociale

Tout le monde sera bien disposé à votre égard. Profitez-en pour exposer vos désirs et vos espoirs et décider de ce que vous avez envie de faire et voir s’épanouir, autant dans le domaine professionnel que sentimental.

Nombre chance

398

Clin d’oeil

Pas de jugement péremptoire : montrez assez d’ouverture d’esprit pour ne pas aller au-devant de conflits inutiles.

SCORPION

Amour

Les circonstances vous permettront de voir votre conjoint ou partenaire sous un jour nouveau et de vous rapprocher davantage de lui. Vous vous estimerez chanceux de l’avoir à vos côtés. Et vous éprouverez alors un véritable regain de passion à son égard. Célibataire, en dehors de vos préoccupations professionnelles, l’accent sera mis cette fois sur une relation qui prendra beaucoup d’importance dans votre vie. Accordez-lui toute l’attention et tous les soins nécessaires, car elle est susceptible de vous apporter le bonheur, vrai et durable.

Argent

Vous devrez veiller sur votre budget avec la plus extrême vigilance, car l’ambiance générale incitera presque irrésistiblement à des dépenses exagérées. Si vous tenez bien compte de vos ressources, l’équilibre sera maintenu.

Santé

Sous la houlette de Jupiter en aspect harmonique, votre énergie vitale sera excellente. Elle vous rendra sûr de vous, et vous permettra d’agir librement et judicieusement. La coordination entre votre physique et votre mental sera parfaite.

Travail

Jupiter, influençant le secteur carrière, réveillera votre ambition professionnelle, légèrement en sommeil dernièrement. Jupiter étant une planète de chance et de succès, il vous promet une journée marquée par un net essor. Simplement, il vous faudra faire preuve de lucidité : ne voyez pas trop grand, ne visez pas trop haut, et ne prenez pas de risques inconsidérés.

Citation

L’étalon ne sent pas les coups de pied de la jument (proverbe basque).

Famille/foyer

Votre vie familiale devrait se poursuivre sans problèmes. Vos relations avec vos proches seront harmonieuses, et chacun, parents, enfants, ou frères et soeurs, menant sa route tranquillement.

Vie sociale

Aujourd’hui, vous pourrez bénéficier de sympathies et d’appuis utiles venant de personnes de l’autre sexe. Dans certains cas, et si vous savez vous montrer diplomate, cela pourra se traduire par des bénéfices matériels non négligeables.

Nombre chance

920

Clin d’oeil

Accomplissez correctement vos tâches sans vous mêler de celles des autres.

SAGITTAIRE

Amour

Des rencontres imprévues pourront être à l’origine de liaisons agréables. Mais vous devrez les garder clandestines car, que vous soyez célibataire ou non, elles susciteront beaucoup de commentaires désobligeants et de jalousie. Attention aussi à une trop grande naïveté de votre part ; mettrez un frein à votre générosité qui vous incite à combler de cadeaux ceux qui vous font battre le coeur.

Argent

Vous devrez encore rester sur vos gardes et ne pas multiplier les risques côté finances. Si vous vous laissez aller au gré de vos envies déraisonnables du moment, vous vous retrouverez vite face à de graves problèmes pécuniaires.

Santé

Tout ira bien côté santé. Uranus en aspect harmonique vous assurera une bonne vitalité. Mais cette planète pourra aussi vous inciter à trop en faire, et surtout, par moments, renforcer votre nervosité. Heureusement, les autres planètes vous aideront à conserver ou à retrouver rapidement l’équilibre.

Travail

Bonne journée pour atteindre certains des objectifs professionnels qui vous tiennent le plus à coeur. A la faveur de cet aspect de Saturne, vous vous surpasserez, et vos efforts seront reconnus.

Citation

Rien n’est petit dans l’amour. Ceux qui attendent les grandes occasions pour prouver leur tendresse ne savent pas aimer (Laure Conan).

Famille/foyer

Si votre conjoint et vos enfants rêvent de calme à la maison, ils seront déçus ! Aussi exigeant envers vos proches qu’envers vous-même, vous les obligerez à se surpasser. La paresse et la facilité seront interdites !

Vie sociale

Soyez prudent dans vos relations avec autrui et veillez à ne blesser personne. Cela vous permettra d’éviter certaines erreurs que vous n’avez que trop tendance à commettre, surtout dans une telle ambiance astrale.

Nombre chance

321

Clin d’oeil

Préparez dès maintenant le terrain pour de nouveaux projets.

CAPRICORNE

Amour

Grâce à la présence de Jupiter, vous serez très bien dans votre peau. Conséquence de cette bonne humeur : vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront au beau fixe. L’arrivée de Mars, planète du désir, va en outre réveiller votre libido et celle de l’autre. La journée sera donc épicée ! Célibataire, rayonnant, un brin égocentrique mais tellement séduisant, vous attirerez immédiatement la sympathie. Quant à votre pouvoir de séduction, il sera à son apogée.

Argent

Si vous vous laissez aller à de folles dépenses, vous serez aussitôt dans une impasse. Astreignez-vous à faire des économies et à gérer votre budget avec rigueur. Vous allez bientôt traverser une période de vaches maigres.

Santé

Vous serez tiré à hue et à dia. Uranus vous excitera, tandis que Saturne vous déprimera. Pas facile, dans ces conditions, d’avancer sereinement. Le truc ? Vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Vous verrez qu’ils sont plus nombreux que vous ne le pensez.

Travail

Avec ce climat plutonien, vous connaîtrez très probablement des problèmes dans votre vie professionnelle : différend avec un collègue, attitude hostile d’un supérieur, détérioration des conditions de travail, ou encore fatalité extérieure pouvant affecter l’entreprise. La prudence sera de mise : abstenez-vous de toute décision impulsive, et demandez conseil en cas de difficultés importantes.

Citation

J’aimerais être le premier dans un village que le second dans Rome (César).

Famille/foyer

Vous trouverez au sein de votre foyer le havre de paix auquel vous aspirez. Votre partenaire saura créer un climat de chaleur et de tendresse partagé aujourd’hui. Vous passerez de bien agréables moments en famille, et vous oublierez toutes vos peines.

Vie sociale

Ne vous isolez pas ; acceptez toutes les invitations : vous en tirerez toujours avantage. Pensez à faire régner une atmosphère de paix autour de vous. Evitez de dresser les gens les uns contre les autres.

Nombre chance

431

Clin d’oeil

Soyez diplomate, ou vous verrez les bonnes occasions partir en fumée.

VERSEAU

Amour

Célibataire, vous rejetterez les relations ne pouvant déboucher sur rien de constructif. En revanche, la personne que vous rencontrerez cette fois pourrait bien ressembler au partenaire idéal. Très vite, vous vous mettrez à parler mariage, ou vous envisagerez de vivre ensemble. Si vous vivez en couple, l’impact de Vénus sera positif pour la majorité d’entre vous, car c’est avec votre conjoint que vous découvrirez une intensité amoureuse nouvelle. Mais vous risquez dans quelques cas d’être attiré par quelqu’un d’autre !

Argent

Vous avez beau ne pas accorder trop d’importance aux questions matérielles et avoir l’habitude d’une gestion fantaisiste, soyez tout de même vigilant cette fois si vous ne voulez pas vous retrouver en trop mauvaise posture. Les présentes dispositions de Pluton n’augurent rien de bon. Rentrées d’argent différées, rappel d’impayés… voilà ce qui guettera les plus malchanceux. Montrez-vous économe pour parer à de telles éventualités.

Santé

Il serait absurde de vivre constamment sur les nerfs, de vous presser, d’expédier vos repas. Recherchez un mode de vie calme et régulière. Si vous habitez la ville, évadez-vous aussi souvent que possible.

Travail

Cet aspect du Soleil pourrait bien tenir en échec certains projets professionnels. Ce ne sera pas le moment de sortir du rang ou de vouloir faire montre d’originalité. Attention aux tracasseries administratives pouvant également faire échec à des entreprises dans lesquelles vous avez placé vos intérêts ou investi beaucoup de votre temps, de vos efforts.

Citation

Le chef-d’oeuvre de Dieu, c’est le coeur d’une mère (Grétry).

Famille/foyer

Il n’y a rien de notable à signaler dans le domaine familial. La vie auprès de vos proches sera sans souci. Si vous avez des enfants, il est probable que votre grande forme tant physique que morale aura sur eux la meilleure influence qui soit.

Vie sociale

Les mesquineries et les paroles blessantes de vos voisins ne réussiront pas à troubler votre tranquillité d’âme, car vous serez bien soutenu par Mercure. « Les chiens aboient, la caravane passe » (proverbe persan).

Nombre chance

636

Clin d’oeil

« Le monde est une caméra ; souriez, souriez, s’il vous plaît ! »

POISSONS

Amour

Beau fixe sur votre couple, avec des relations placées sous le signe de la tendresse et du partage. Disponible et à l’écoute l’un pour l’autre, vous ne chercherez qu’à vous faire mutuellement plaisir : vous offrir un voyage, un pied-à-terre pour les vacances, ou vous marier, si ce n’est pas déjà fait, tout reste ouvert… Pour les célibataires, il y aura de la romance dans l’air. Le souffle romantique de Neptune vous réchauffera le coeur et le corps !

Argent

Vos finances risquent de traverser une phase mouvementée. Si Mercure et Uranus peuvent vous apporter une rentrée d’argent inattendue, Neptune risque de vous faire prendre les vessies pour des lanternes. Ce ne sera donc pas le moment de vous lancer sans précaution dans des opérations financières hasardeuses.

Santé

Avec Mars influençant votre signe, ni la bonne humeur ni le tonus ne vous feront défaut. Si ce n’est déjà fait, vous mettre au sport serait une bonne idée. Pour tenir sur la distance, ne vous infligez pas un rythme trop intensif. Allez-y progressivement.

Travail

L’environnement planétaire sera très favorable aux natifs qui s’expriment avec leur plume pour le plaisir ou par vocation professionnelle. Si vous avez écrit un roman, des contes, ou compilé un recueil de poèmes, ce sera le moment de le proposer à un éditeur : il est possible que vous trouviez bientôt votre ouvrage en librairie. Si vous avez envie d’écrire quelque chose, alors allez-y : vous trouverez votre bonheur.

Citation

Ne sois pas trop doux, on te dévorerait ; ni trop amer, on te recracherait (proverbe arabe).

Famille/foyer

Dur, dur d’être parents. Vous aurez l’impression de ne plus rien comprendre aux réactions de vos enfants. Quoi que vous fassiez, vous vous heurterez à leur hostilité systématique. Il ne vous restera plus qu’à prendre votre mal en patience.

Vie sociale

Des relations particulièrement agréables en perspective ce jour si vous vous montrez prêt à entendre les désirs des autres et à y répondre pleinement. Rappelez-vous par ailleurs que « nous plaisons plus souvent dans le commerce de la vie par nos défauts que par nos qualités » (La Rochefoucauld).

Nombre chance

264

Clin d’oeil

Entreprendre sans voir trop grand ni vous fixer d’objectifs inaccessibles, voilà un défi que vous devriez relever !

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net