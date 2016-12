Éphéméride du jour,… 27 Décembre 1822 – Naissance de Louis Pasteur, chimiste et biologiste français

27 Décembre 1822 Naissance de Louis Pasteur, chimiste et biologiste français

Louis Pasteur effectua des travaux sur la stéréochimie, puis se tourna vers l’étude des fermentations. Il montra que celles-ci étaient dues à l’action de micro-organismes, et que la «génération spontanée» des microbes n’existait pas. Il étudia la maladie des vers à soie (1865), puis, après une recherche sur les vins, réalisa une méthode de conservation des bières, la pasteurisation. De 1870 à 1886 s’élabora la partie la plus importante de son œuvre consacrée aux maladies infectieuses. Il montra la nature microbienne du charbon, découvrit le staphylocoque, le streptocoque, réalisa le vaccin contre le charbon et celui contre la rage, qui lui valut la célébrité.

Aujourd’hui, 27 Décembre 2016

362ème jour de l’année, 52ème semaine de l’année

4jours avant la fin de l’année

Journée Nationale

1934 La Perse prend le nom d’Iran

UN FAIT A RETENIR

27 Décembre 1511 Les premiers esclaves noirs sont arrivés à Cuba

Ils sont une marchandise dont les Portugais font commerce depuis plus d’un siècle. Les Espagnols, exclus d’Afrique par un arbitrage papal de 1493, doivent se contenter d’accorder l’asiento, le privilège du transport des esclaves, à des étrangers. Ce sont donc les Portugais qui vont obtenir le privilège du transport des Noirs aux Amériques. Il s’agit alors de remplacer la population «indienne» décimée par le travail et la christianisation forcée. Avec l’idée que «le travail d’un Noir vaut celui de quatre Indiens», le dominicain Bartholomé de Las Casas prétend s’élever contre l’incomienda, une pratique instituée en 1503 et qui, sous le couvert de christianiser les populations indigènes, les organise en colonies de travail. Cette incomienda est définitivement mise en forme dans les lois de Burgos du 27 décembre 1512. Les colons espagnols vont pouvoir «protéger» les indiens qu’ils ont pour mission de «christianiser», puisque les esclaves noirs viendront décharger ceux-ci des tâches les plus rudes. À Hispaniola, la population indienne a diminué de neuf dixièmes en 20 ans ; malgré cela, l’extermination se poursuit avec, pour corollaire, le remplacement des Indiens par des esclaves africains.

HAITI

27 Décembre

1806 Constitution de 1806

Une assemblée constituante réunie à Port-au-Prince adopta une constitution. Celle-ci créa les trois branches du gouvernement avec un pouvoir exécutif délégué à un magistrat dénommé Président d’Haïti, un pouvoir législatif résidant dans un Sénat de 24 membres et un pouvoir judiciaire composé de juges inamovibles, à l’exception des juges de paix. C’est en vertu de cette constitution que fut élu Henri Christophe.

La Pensée du Jour

«La fortune et la puissance, tout cela ne vaut pas l’amour.»

Karl Kraus

PRENOM DU JOUR

Saint-Jean mais aussi Evan, Giovanni…

Apôtre de Jésus Christ, né en Galilée, mort à Ephèse, Jean est le plus souvent cité dans l’Evangile après Pierre. Les Jean sont drôles et généreux. Leur couleur : le jaune. Leur chiffre : le 3.

Aujourd’hui

Mardi 27 Décembre 2016 Dernier Quartier

Jeudi 29 Décembre 2016 Nouvelle Lune

L’Ere des Capricorne, Comprise entre le 22 Décembre et le 21 Janvier

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Boulo Valcourt«»

Pour découvrir la musique du groupe BouloValcourt «»

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

Et enfin Boulot Valcourt signe son premier album solo : Au cœur ça fait mal/ kè mwen fè mal ce soir à Karibe à partir de 5HPM.

Fruit d’un travail réalisé en symbiose avec Jocel Alméus et Syto Cavé, cet album réunit des chansons de toutes les tendances.

Karibe- Aujourd’hui-5HPM

Vente signature de l’album de Boulo Valcourt : Au coeur ça fait mal

Chef JF- Mardi 27 Décembre 2016-6HPM

Soirée Slam autour du thème : Le pouvoir des mots

107, Dr Louis Wallon, Place Boyer

L’actualité du monde, dans le passé

27 Décembre 537 Inauguration de la basilique Sainte-Sophie

La basilique Sainte-Sophie (qui signifie en grec « sainte Sagesse » ou « Sagesse Divine », nom repris en turc sous la forme Ayasofya) est une ancienne église chrétienne de Constantinople du VIe siècle, devenue une mosquée au XVe siècle sous l’impulsion du sultan Mehmed II. Elle est édifiée sur la péninsule historique d’Istanbul. Depuis 1934, elle n’est plus un lieu de culte mais un musée. Son esplanade est à la mesure de la gloire de Byzance. Souvent surnommée la Grande Église, la basilique est dédiée au Christ, « Sagesse de Dieu », selon la tradition théologique chrétienne. La dédicace du sanctuaire est célébrée le 25 décembre.

27 Décembre 1571 Naissance – Johannes Kepler, Astronome allemand

célèbre pour avoir étudié l’hypothèse héliocentrique de Nicolas Copernic affirmant que la Terre tourne autour du Soleil et surtout pour avoir découvert que les planètes ne tournent pas autour du Soleil en suivant des trajectoires circulaires parfaites mais des trajectoires elliptiques.

Lois de Kepler :

1º les orbites planétaires sont des ellipses dont le soleil occupe un des foyers (1609);

2º les aires balayées par les rayons vecteurs, allant du centre du Soleil au centre de la planète, sont proportionnelles aux temps employés à les décrire (1609) et

3º les carrés des temps des révolutions planétaires sont proportionnels aux cubes des grands axes des orbites (1619).

27 Décembre 1845 L’éther en aide à l’accouchement

L’éther est utilisé pour la première fois comme anesthésique pendant un accouchement à Jefferson en Georgie par Crawford Long. La patiente est sa propre épouse.

27 Décembre 1910 On présente officiellement le chronophone

Dans toutes les recherches sur la reproduction mécanique des sons, la véritable ambition était de reproduire la voix même des acteurs, en concordance avec leurs mouvements. Tout naturellement, on pensa d’abord au disque et à la synchronisation par un lien mécanique entre le projecteur et le phonographe. Parmi les travaux les plus remarquables, ceux de Léon Gaumont, entrepris en 1900 et ayant abouti au Chronophone.

Cet appareil fut présenté à l’Académie des sciences le 27 décembre 1910 par le professeur Arsène d’Arsonval, dont le « portrait parlant » déclara à ses collègues : « Le jour où le phonographe reproduira sans altération les diverses valeurs phoniques, la vie intégrale sera reconstituée… C’est alors que nous serons vraiment immortels. »

27 Décembre 1927 Staline instaure la politique du Grand Tournant

Cette politique est instaurée concrétisée par la déportation des koulaks et une politique brutale de collectivisation des terres. Il livre en fait ce qui est peut être considéré comme la dernière guerre paysanne de l’histoire européenne.

En 1934, l’objectif est atteint, mais à un prix exorbitant : la moitié du cheptel abattu sur place par les paysans, les riches terres à blé d’Ukraine et d’autres régions ravagées par la famine de 1932-1933, entre quatre et dix millions de morts selon les estimations, que Staline n’a rien fait pour empêcher même en admettant qu’il ne l’a pas délibérément provoquée, d’innombrables violences, morts ou destructions, fuite anarchique de 25 millions de campagnards vers des villes vite surpeuplées, plus de deux millions de prétendus koulaks (paysans supposés « riches ») déportés par familles entières en Sibérie et abandonnés sur place à leur sort.

Beaucoup de paysans se sont ainsi vus contraints à s’inscrire dans les kolkhozes pour éviter la terreur. Un kolkhoze était une coopérative agricole en Union soviétique, où les terres, les outils et le bétail étaient mis en commun.

27 Décembre 1948 Naissance – Gérard Depardieu

Gérard Depardieu, né Gérard Xavier Marcel Depardieu à Châteauroux dans l’Indre, France, est un acteur, réalisateur, producteur de cinéma et homme d’affaires français.

27 Décembre 1979 Invasion soviétique en Afghanistan

Cinq mille soldats soviétiques font leur entrée dans la capitale afghane tandis que le président du Conseil Révolutionnaire, accusé d’être un agent américain, est assassiné. Prétextant venir en aide au président Babrak Karmal au nom d’une « aide fraternelle » entre les deux pays, la 105ème division aéroportée soviétique est entrée en l’Afghanistan le 24. Près de 40 000 Russes se massent dans tout le pays. Dans le même temps la résistance, à ce qui ressemble de plus en plus à une occupation, se développe dans les zones montagneuses. Pour l’URSS et l’Afghanistan c’est une guerre de 10 ans qui vient de commencer.

27 Décembre 1982 Décès – John Swigert

Swigert, qui a fait partie de la mission Apollo XIII, est victime d’un cancer. Il a été l’un des 19 astronautes choisis par la NASA en avril 1966. Lancée en avril 1970, la mission Apollo XIII n’a pu être menée à terme à la suite de l’explosion de réservoirs d’oxygène. L’équipage a réussi à revenir sur Terre en toute sécurité à bord du module lunaire Aquarius pendant plus de la moitié du voyage.

