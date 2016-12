Éphéméride du jour,… 26 Décembre 1928 – Décès de Justin Bouzon, Arpenteur géomètre, Historien haïtien

CARRIÈRE:

.- « Arpenteur géomètre, il a levé un plan de Port-au-Prince à 1 pour 2.000 qui fut gravé à Paris par Ehrard frères. »

ŒUVRES

.- Question de politique et d’administration : De la diminution du nombre de députés, de l’augmentation du nombre des communes.

.- De l’esprit d’association en Haïti.

.- Études historiques sur la présidence de Faustin Soulouque

UN FAIT A RETENIR

26 Décembre 2009 La Chine inaugure une ligne à grande vitesse, la plus rapide au monde

La plus rapide au monde selon les autorités avec une vitesse moyenne de 350 km/h, ont rapporté les médias officiels.

Cette ligne de 1 069 km de longueur, dont les travaux ont été lancés en juin 2005, est un des tronçons de celle qui reliera à terme Beijing à Canton, capitale de la province du Guangdong, a indiqué l’agence Chine Nouvelle.

Montrant des images des trains flambant neufs partant de la gare de Wuhan, produits grâce à des transferts de technologie étrangère, la télévision officielle CCTV a souligné que le trajet serait de trois heures, contre 10 avant l’entrée en service de la ligne à très grande vitesse.

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Les ambassadeurs «Port-au-Prince»

Pour découvrir la musique du groupe Les ambassadeurs «Port-au-Prince»

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=bZ1z3pJR8lY

On espère que les fêtes de Noel ont été superbes pour vous, et que vous gardiez surtout l’esprit de Noel chaque jour de votre vie. Un esprit de paix, d’amour et de partage….

Marc Yves Volcy, Pascal Albert du groupe Les Ambassadeurs, Raymond Cajuste ont été élevés à l’ordre des Mapous de la culture haïtienne samedi dernier par l’agence de promotion Encre d’or.

Chef JF- Mardi 27 Décembre 2016-6HPM

Soirée Slam autour du thème : Le pouvoir des mots

107, Dr Louis Wallon, Place Boyer

L’actualité du monde, dans le passé

26 Décembre 1662 Création de L’école des femmes de Molière au théâtre du Palais-Royal

L’École des femmes est une comédie de Molière en cinq actes (comportant respectivement quatre, cinq, cinq, neuf et neuf scènes) et en vers (1779 dont 1737 alexandrins), créée au théâtre du Palais-Royal le 26 décembre 1662.

La pièce, novatrice en ce qu’elle mêlait de manière alors inédite les ressources de la farce et de la grande comédie en vers, fut un immense succès, et suscita une série de débats connus sous le nom de « Querelle de L’École des femmes. » Cette querelle, habilement exploitée par Molière, lui donna l’occasion de répondre aux critiques qui lui avaient été adressées et de préciser son projet dramatique dans une comédie intitulée La Critique de l’École des femmes, représentée sur la scène du même théâtre au mois de juin de l’année suivante.

26 Décembre 1791 Naissance de Charles Babbage, Mathématicien, inventeur de la machine à calculer, du moteur analytique

Charles Babbage est un mathématicien, inventeur, visionnaire britannique du XIXe siècle qui fut l’un des principaux précurseurs de l’informatique. Vers la fin de sa vie, il déclara qu’il aurait accepté une mort immédiate à condition de pouvoir passer trois jours, cinq cents ans plus tard, avec un guide scientifique pouvant lui expliquer toutes les inventions apparues depuis sa mort.

26 Décembre 1893 Naissance – Mao Tsé-Tong, Homme politique chinois

Il est le fondateur du parti communiste chinois en 1921. Il devint le dirigeant du parti communiste chinois et conduisit la guerre civile jusqu’à la victoire des communistes en 1949.

Il proclama alors la République populaire de Chine en 1949. Il fut président de la République populaire de Chine de 1954 à 1959. Il est confirmé comme chef du parti en 1969 et il le restera jusqu’à sa mort.

26 Décembre 1898 Découverte du radium par Pierre et Marie Curie

Devant l’auditoire de l’Académie de Médecine de Paris, Pierre et Marie Curie annoncent qu’ils ont réussi à isoler deux éléments radioactifs : le polonium et le radium. Ils soulignent que la radioactivité dégagée par le radium est nettement supérieure à celle du polonium. C’est Marie Curie qui a choisi de donner le nom de Polonium au premier élément découvert en hommage à son pays d’origine : la Pologne. Les époux Curie recevront le prix Nobel de physique avec Henri Becquerel en 1903 pour leurs études sur les rayonnements émis spontanément par les sels d’uranium et pour la découverte des minéraux actifs.

26 Décembre 1930 Naissance – Jean Ferrat, parolier, musicien, compositeur et chanteur français.

À la fois chanteur engagé et poète, auteur de chansons à textes, il est aussi compositeur, et met notamment en musique de nombreux poèmes de Louis Aragon. Jean Ferrat est proche des idées communistes, mais demeure critique envers le Parti communiste français et l’URSS. Bien que peu présent dans les médias et malgré un retrait de la scène à 42 ans, il connaît un grand succès aussi bien critique que commercial, fondé tant sur la qualité de ses compositions (textes et mélodies) et de sa signature vocale, que sur ses prises de position politiques.

26 Décembre 1972 Décès – Harry S. Truman, 33e président des États-Unis.

Vice-président élu en 1945 avec Franklin Delano Roosevelt, il devient président à son décès la même année. Il est réélu pour un second mandat jusqu’en 1953.

La présidence de Truman a été très riche en événements de toutes sortes : c’est sur son ordre qu’ont été lancées les bombes atomiques sur les villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. Il connut le début de la guerre froide. Il appuya le plan Marshall destiné à venir en aide à l’Europe occidentale. Il assista à la naissance de l’ONU et était en poste lorsque la guerre de Corée éclata.

Truman fut un président très populaire.

26 Décembre 2006 Décès – Gerald Ford, trente-huitième président des États-Unis d’Amérique après la démission de Richard Nixon.

Il y a eu deux attentats contre Gerald Ford : Alors qu’il est en déplacement à Sacramento, Californie le 5 septembre 1975, un membre de la secte de Charles Manson pointe son arme sur Ford mais un agent du Secret Service (protection du président américain) fait obstacle à l’attentat. Soixante-dix jours plus tard, Sara Jane Moore tente également de tuer Ford à San Francisco mais sa tentative est déjouée par un spectateur.

L’ancien président américain a été hospitalisé le 14 janvier 2006 en Californie pour traiter une pneumonie. Il est admis à l’Eisenhower Medical Center, près de son domicile de Rancho Mirage, dans le sud de la Californie, il en est sorti le 25 janvier. En août, il avait reçu un stimulateur cardiaque, puis subi une angioplastie, une intervention chirurgicale destinée à élargir des artères. Il avait également été hospitalisé pendant une semaine à la mi-octobre. En novembre 2006, il était devenu le doyen des présidents des États-Unis (les présidents américains gardent leur titre, même à la retraite), dépassant Ronald Reagan, décédé en juin 2004.

Il mourut chez lui le 26 décembre 2006 à 18 h 45 heure du Pacifique, entouré de son épouse et de ses trois fils.

