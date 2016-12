Astrologie du jour

BELIER

Amour

Vous allez, très spontanément, réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment en amour, ce qui vous amènera sans doute à faire des choix importants. La plupart d’entre vous privilégieront l’engagement et la fidélité, mais quelques natifs pourront décider de s’octroyer une phase de grande liberté amoureuse. Reste que si vous êtes un coeur à prendre, Neptune pourra vous faire cadeau d’une rencontre capitale.

Argent

Votre situation matérielle va s’améliorer sensiblement ; mais il ne faudra pas vous lancer dans des spéculations difficiles à résoudre et portant sur une trop longue durée. Evitez les dépenses inutiles.

Santé

Pour la plupart des natifs du signe, ce jour s’avérera tonique et favorable sur le plan de la santé. Les troubles digestifs qui ont pu vous perturber dernièrement seront jugulés. Par contre, si vous avez décidé de faire un régime ou d’arrêter de boire, il vous faudra encore plus de volonté pour vous en tenir à vos bonnes résolutions.

Travail

Vous bénéficierez de la protection influente de Jupiter dans votre secteur du travail. Toutefois, ne faites pas trop confiance à votre bonne étoile. Un appui pourrait vous faire défaut au moment où vous en aurez le plus besoin. Refrénez vos ambitions. Adaptez vos désirs aux possibilités déjà existantes, non l’inverse.

Citation

Un visage qui ne rit jamais est le témoin d’un coeur mauvais (proverbe basque).

Famille/foyer

Ne soyez pas rancunier envers certains membres de la famille qui auraient pu vous froisser récemment. Passez l’éponge, et vous vous sentirez bien au milieu des vôtres.

Vie sociale

Malheur à ceux qui chercheront à vous mettre des bâtons dans les roues ! Même les êtres que vous aimez ne seront pas épargnés. En revanche, si tout le monde obéit à vos ordres, tout ira bien !

Nombre chance

890

Clin d’oeil

Évitez de vous pencher avec trop de sollicitude sur le sort de certaines personnes.

TAUREAU

Amour

Si vous vivez une union stable, c’est Jupiter qui donnera le ton, vous permettant d’établir avec votre conjoint ou partenaire des relations chaleureuses, pleines de tendresse et de complicité. Célibataire, Mars en superbe aspect vous inspirera les meilleures initiatives amoureuses. Si votre désir est de séduire, vous irez de succès en succès ; vous pourrez batifoler à votre aise, sans aucun risque de vous retrouver pris au piège. Mais si vous voulez mettre fin définitivement à votre solitude, vos voeux seront aussi exaucés.

Argent

Uranus sera en aspect favorable. Cela veut dire que votre équilibre financier ne posera en principe aucun problème. Ceci dit, cette configuration de Jupiter, qui constitue un important facteur de chance, peut agir, entre autres, sur le plan financier. Pourquoi, alors, ne pas tenter le sort au jeu ? Qui sait, une bonne surprise est possible.

Santé

Votre résistance physique sera suffisamment bonne. Cependant, il faudra veiller au bon fonctionnement de votre foie et de votre vésicule biliaire. Attention au froid et à ses effets néfastes.

Travail

Vous aurez la possibilité de donner une nouvelle orientation à votre vie professionnelle si vous n’avez pas obtenu toute satisfaction jusqu’ici. De très bons aspects astraux vous aideront à avoir une vue claire de votre situation et à faire jouer vos atouts. Vous n’aurez aucun mal à obtenir divers avantages.

Citation

De parler ne fait pas cuire le riz (proverbe chinois).

Famille/foyer

Les relations avec certains proches parents seront un peu tendues. Essayez de ne pas mettre d’huile sur le feu. Faites quelques concessions pour faciliter l’amorçage d’un dialogue. Tout ira mieux après.

Vie sociale

L’amitié tiendra une place fondamentale dans votre vie. Vous ne ferez pas appel en vain à vos intimes. A la faveur de cet aspect d’Uranus, ceux-ci vous apporteront l’appui et le soutien moral nécessaires.

Nombre chance

790

Clin d’oeil

Empêchez-vous de penser au pire et de vous y complaire.

GEMEAUX

Amour

Ce cocktail planétaire vous promet l’une des journées les plus porteuses de l’année sur le plan conjugal. Votre vie de couple sera plus envoûtante que jamais. Vous passerez des moments heureux en compagnie de votre conjoint ou partenaire. Célibataire, Vénus, la déesse de l’amour, vous promet une journée très heureuse sur le plan amoureux. Elle va favoriser une rencontre mémorable, qui pourrait bien se concrétiser, à plus ou moins court terme, par un mariage.

Argent

Sur le plan matériel, prenez le maximum de garanties et de précautions pour éviter les mauvaises surprises que vous réservera un environnement astral assez agressif. Halte à la fantaisie débridée et au laisser-aller béat que vous affichez assez volontiers de temps à autre. Si vous vous mordez le doigt, vous ne devrez vous en prendre qu’à vous-même et non aux astres, car on vous aura prévenu !

Santé

Mercure influencera votre secteur santé, tandis que votre signe sera sous la bonne garde de Jupiter. C’est dire que vous n’avez pas de quoi vous inquiéter. Mercure vous verra toujours prêt à bouger, même si vos nuits sont parfois courtes. Quant à Jupiter, il veillera sur votre moral comme sur votre résistance physique.

Travail

Il faudra veiller à ne pas vous lancer sans réfléchir dans des aventures professionnelles risquées. Les aspects planétaires de la journée développeront l’idéalisme et en même temps l’agressivité. Vous serez donc tenté d’adopter une mentalité de jusqu’au-boutisme qui, dans certains cas, aidera à mener à leur terme des projets ardus, mais qui peut plus généralement provoquer des troubles.

Citation

Aider autrui revient parfois à assister le tyran dans ses cruautés (proverbe chinois).

Famille/foyer

Uranus influençant le secteur vie familiale formera quelques combinaisons négatives. Attention donc aux disputes en famille. Essayez d’éviter de mettre sur le tapis des sujets épineux. Si vous êtes père (ou mère) de famille, vos enfants chercheront à échapper à votre autorité ; peut-être pourriez-vous leur laisser plus de liberté, surtout s’ils sont adolescents.

Vie sociale

Ce climat astral à prédominance saturnienne atténuera le désordre de l’esprit, l’agitation mentale, au bénéfice de bons rapports avec le monde extérieur. Profitez-en pour développer votre vie sociale, pour mieux vous intégrer dans les groupements ou associations dont vous faites partie depuis quelque temps.

Nombre chance

978

Clin d’oeil

Ne cédez pas au penchant de vous prendre en pitié, vous augmenteriez la gravité de vos difficultés.

CANCER

Amour

Célibataire, cette position de Vénus dans votre Ciel implique une certaine recherche du plaisir sans contrainte. Donc, même si la voie est libre, vous ne serez pas pressé de légaliser une passion qui marche bien. Si vous êtes marié et que votre couple est vraiment solide, même Saturne en aspect dysharmonique ne parviendra pas à vous déstabiliser. Mais la journée sera beaucoup plus difficile à vivre si votre couple est fragile.

Argent

Le climat astral ne vous rendra pas très sage en matière de finances. Vous serez enclin à dépenser beaucoup, et souvent pour des choses d’une utilité douteuse. Soyez prudent avant d’engager de grosses sommes dans des achats à première vue raisonnables. « N’achetez pas ce qui est utile, mais ce qui est nécessaire » (Caton le Censeur).

Santé

Avec Saturne en position inconfortable dans votre Ciel, gare aux prises de poids et aux montées de cholestérol ! La parade ? Vous astreindre à équilibrer davantage votre alimentation, en diminuant fortement les sucreries et les aliments trop gras. Et si vous êtes courageux, vous mettre au sport.

Travail

Sur le plan professionnel, soyez très prudent. Vous avancerez sur un terrain miné, les obstacles et embûches pouvant surgir à l’improviste. Ne faites confiance à personne, surtout pas à vos plus proches collaborateurs.

Citation

N’ajoutez pas à vos maux un remède pire que le mal (Sophocle).

Famille/foyer

Avec la planète Mercure en bonne position dans votre ciel, vous aurez des échanges très constructifs avec les membres de votre famille. Mais vous serez tellement prêt à rendre service que certains en abuseront. Sachez être bon sans être débonnaire, être serviable sans être une vache à lait.

Vie sociale

Le climat général sera quelque peu instable. La vie amicale sera passablement tendue, mais rien ne craquera, d’autant que vous aurez de l’ascendant sur autrui. Vous risquez de commettre des erreurs de jugement sur des personnes de votre entourage. Ne vous bloquez pas devant certaines situations, qui se révéleront plus positives que vous ne l’imaginiez.

Nombre chance

128

Clin d’oeil

Ne vous obstinez pas si vous rencontrez trop d’opposition.

LION

Amour

Le bonheur conjugal presque parfait va vous sourire. Vénus va protéger vos relations avec votre conjoint ou partenaire. Sensualité, complicité, tendresse et joie de vivre seront cette fois au rendez-vous. Cela vous sera d’autant plus agréable à vivre que Saturne vous a placé dernièrement dans un climat conjugal plutôt morose. Célibataire, à vous les amours grandioses ! Plus que jamais, vous rejetterez la médiocrité et la banalité. Vous rechercherez la qualité dans vos relations affectives. Vous ferez aussi preuve d’une grande générosité.

Argent

Les astres pourront vous donner du fil à retordre dans le domaine pécuniaire. Saturne étant mal aspecté, vous devrez une nouvelle fois vous montrer vigilant pour éviter les dérapages financiers. Soyez particulièrement prudent si vous avez des décisions à prendre concernant un achat important, des placements ou des investissements.

Santé

Vénus vous incitera à prendre soin davantage de votre peau. Vous tenez beaucoup à avoir une peau resplendissante, la considérant comme une arme de séduction des plus efficaces. Sachez qu’elle sera plus belle, tendue, lisse et sans boutons, si vous évitez les produits raffinés, pain et sucres blancs notamment. Méfiez-vous également des fruits et légumes trop acides, comme les citrons, oranges, tomates, qui peuvent avoir un effet déminéralisant.

Travail

Vos projets professionnels sont irréprochables, mais tout n’ira pas aussi vite que vous le souhaiteriez. La bureaucratie traînera les pieds, ce qui vous mettra d’une humeur exécrable. Epargnez au moins vos proches collaborateurs.

Citation

Jamais ce qu’ils appellent de la chance ne viendra frapper à leur porte s’ils ne s’y préparent pas eux-mêmes (Raymond Vincent).

Famille/foyer

Comment concilier sévérité et indulgence, fermeté et compréhension, dans vos rapports avec vos enfants : voilà la grande question qui vous hantera cette fois. C’est finalement le bon sens qui guidera votre conduite.

Vie sociale

C’est sur le plan amical que cet aspect d’Uranus promet d’être favorable. Vous serez particulièrement soutenu par vos amis fidèles et de longue date, qui devraient vous donner des conseils utiles et empreints de réalisme.

Nombre chance

379

Clin d’oeil

Ne compliquez pas les choses sur le plan sentimental ; soyez plus simple et plus direct.

VIERGE

Amour

Comme ce climat plutôt vénusien incitera à l’inconstance, des conflits passagers et des scènes de jalousie sont prévisibles en couple. Mais tout cela devrait s’arranger avec un généreux renouvellement des serments d’amour et une réconciliation sur l’oreiller. Célibataire, la solitude vous pèsera cette fois plus que jamais, et vous aspirerez de tout votre coeur trouver l’âme soeur et à fonder un foyer. Pourtant, vous devrez vous montrer patient, en raison de l’obstruction de Saturne.

Argent

Des dépenses importantes ou imprévues sur le plan immobilier surviendront aujourd’hui. Jupiter ne sera pas favorable à un achat ou à une transaction en ce moment ; mais son action pourrait être contrecarrée par Mars, qui pourrait apporter une proposition intéressante sur ce plan.

Santé

Le Soleil et Saturne vous seront favorables sur le plan de la santé, mais à condition que vous respectiez une bonne hygiène de vie. Saturne est un peu le gendarme du Ciel, et il ne pardonne pas les écarts ! Vous serez donc en bonne forme si vous dormez suffisamment, si vous faites un peu de sport, si vous vous alimentez correctement et si vous évitez les excès en tous genres, notamment les boissons alcoolisées.

Travail

Ce climat planétaire devrait vous mettre à l’abri de problèmes graves concernant votre travail. Mais Neptune va faire régner un climat général assez tendu dans votre vie professionnelle, et risque en outre de vous priver du potentiel de chance dont vous bénéficiez habituellement.

Citation

La mort n’est pas un mal, l’approche de la mort en est un (Quintus Ennius).

Famille/foyer

Vous vous efforcerez d’être présent le plus souvent possible dans votre foyer. Et vous vous emploierez à éliminer tout sujet susceptible de provoquer la controverse. De la sorte, vous réussirez à faire régner une merveilleuse atmosphère de concorde à la maison.

Vie sociale

Sous l’emprise de la planète Uranus maléficiée, vous supporterez mal la contradiction et vous vous entêterez dans vos erreurs. Ce serait dommage de compromettre par l’orgueil vos chances actuelles ! Soyez réaliste.

Nombre chance

554

Clin d’oeil

N’ayez pas peur de vous joindre à un cercle de personnes ayant les mêmes intérêts artistiques ou culturels que vous.

BALANCE

Amour

Avec cet aspect de Neptune, les motifs de dispute avec votre conjoint ou partenaire risquent de se multiplier. Pourtant, si vous vous montrez un peu moins directif, la situation s’arrangera vite et le bonheur sera de retour sans tarder. Célibataire, Cupidon vous poursuivra de ses flèches douces et amères. Vous n’oserez pas déclarer votre flamme à un être chéri qui, pourtant, n’attend que ce pas sans toutefois oser le dire. Ne ratez pas ce coche, qui ne passera probablement pas une seconde fois.

Argent

Nombreux sont les natifs qui bénéficieront d’une chance assez appréciable dans le domaine des placements et des spéculations financières aujourd’hui. Chance aux jeux accrue.

Santé

Saturne en cet aspect promet d’être favorable sur le plan de la santé, en vous invitant à mener une vie bien réglée, avec un sommeil régulier et suffisant, et une modération accrue en matière alimentaire.

Travail

Vous aurez certainement des problèmes urgents à résoudre dans votre milieu professionnel. Pour vous en sortir, montrez de la fermeté et organisez avec un soin méticuleux le programme de vos futures activités. Comme il vous sera impossible d’être à la fois au carillon et à la procession, entourez-vous d’une équipe dévouée et digne de votre totale confiance.

Citation

Le défaut de la richesse, c’est qu’elle peut engourdir la pensée. La vertu de la pauvreté est qu’elle la stimule (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous reprendrez contact avec un vieil ami ou aurez à vous occuper d’un proche. Cela vous donnera une joie immense en vous sentant utile et vous fera évoquer de bons souvenirs auxquels vous êtes très sensible.

Vie sociale

Cet aspect du Soleil est explosif et dangereux : il peut provoquer des événements inattendus et brutaux. Si vous avez des ennemis, méfiez-vous ; si vous n’en avez pas, soyez encore plus prudent, car une vipère pourrait très bien se trouver sous votre manche.

Nombre chance

333

Clin d’oeil

Réfléchissez longuement aux conséquences financières des décisions que vous serez amené à prendre.

SCORPION

Amour

Avec Pluton en bonne position dans votre Ciel, le climat va nettement s’améliorer. Tous ceux d’entre vous qui sortent d’une phase difficile sur le plan conjugal vont enfin accepter le dialogue avec l’autre, voire même de faire quelques concessions indispensables. Il était temps ! Certains d’entre vous, en effet, étaient en train de courir droit au divorce ! Célibataire, vous ne saurez vraisemblablement pas sur quel pied danser ! Tantôt vous aspirerez à la stabilité sentimentale, tantôt vous ne songerez qu’à multiplier les aventures.

Argent

Un petit coup de chance est possible aujourd’hui. C’est en effet Vénus, la planète de l’amour, mais qui est aussi, avec Jupiter et Neptune, l’une des planètes de chance du Zodiaque, qui influencera l’un de vos secteurs d’argent. Ne vous attendez pas à gagner le gros lot au Loto, mais vous pourrez tout de même avoir une bonne surprise : par exemple voir quelqu’un vous rembourser une dette que vous aviez oubliée, ou une personne compétente vous accorder une prime imprévue, sur laquelle vous ne comptiez pas.

Santé

Cette position de Mercure indique que vous serez probablement amené à consulter des médecins pratiquant des disciplines issues de traditions orientales, telles que l’acupuncture. Elle ne signifie pas que vous serez malade, mais que d’une manière ou d’une autre vous serez en contact avec des formes de médication originales et non agressives pour le corps.

Travail

Mars influençant un secteur de travail de votre thème réveillera votre dynamisme et votre ambition. Mais attention : cette planète vous rendra en même temps trop agressif. Si vous avez des revendications à faire, allez-y doucement !

Citation

Qui vit d’espoir meurt de désir (proverbe italien).

Famille/foyer

Relations faciles dans l’ensemble avec vos proches. Si vous voyez vos parents, attention, ce ne sera pas le moment de mettre sur le tapis des sujets de discussion épineux : Uranus dans le secteur famille risque en effet de faire éclater des disputes. Avec vos enfants, climat facile et porteur. Jupiter, planète de chance, protégera ce secteur de votre vie, et tout devrait donc bien aller.

Vie sociale

Des amis très chers pourraient se révéler sous un jour tout à fait inattendu et peu flatteur. Ne formulez pourtant pas de jugement à l’emporte-pièce. Attendez de connaître avec précision les raisons de leur comportement.

Nombre chance

966

Clin d’oeil

Ne vous irritez pas, même si cela vous pèse, contre la routine quotidienne.

SAGITTAIRE

Amour

Grâce à un bon courant venant de Jupiter, vous devriez vivre en couple une journée d’embellie amoureuse. Si, toutefois, vous constatez que les choses ne tournent pas rond, que les obstacles s’accumulent et que des incompréhensions s’installent dans votre union, interrogez-vous sérieusement pour savoir comment remédier à ces problèmes momentanés. Célibataire, avec cet aspect de la Lune, votre jeu amoureux sera bien meilleur qu’à l’ordinaire. Charme, intelligence, esprit de répartie : vos atouts seront nombreux, et vos conquêtes ne se compteront plus !

Argent

Méfiez-vous aujourd’hui de certains intrigants, qui ne songeront qu’à vous entraîner dans un engrenage financier dont vous ne pourriez vous dépêtrer, ni éviter les complications juridiques. Ne comptez que sur vous-même ; soyez opiniâtre et méthodique, et tout ira bien.

Santé

Avec Mars en excellente configuration, vous prendrez des mesures énergiques pour être en meilleure forme physique et pour transformer votre look. Bonne journée pour entamer un régime.

Travail

Dans votre métier, vous devrez patienter un peu avant de profiter des bienfaits de Jupiter. Qu’à cela ne tienne ! Utilisez ce temps d’attente utilement, en peaufinant vos grands projets et en leur donnant une structure très solide.

Citation

L’ignorance est pire que la pauvreté (proverbe arabe).

Famille/foyer

Mars et Mercure vont influencer vos relations avec vos proches. Le premier vous vaudra une ambiance familiale tonique et animée. Mais le second ne vous aidera pas à dialoguer sereinement avec vos proches. Des disputes sont même possibles avec vos parents, le plus souvent d’ailleurs pour des motifs futiles qu’une bonne explication suffirait à dissiper. Mais il y aura des risques que chacun campe bêtement sur ses positions.

Vie sociale

Ecartez-vous des personnes qui font tout pour vous faire avaler leurs conseils que vous ne sollicitez même pas. Ne soyez pas exagérément brusque, mais ne vous arrêtez pas trop non plus à mesurer le degré des susceptibilités blessées de ceux qui ne veulent pas se résigner à vous laisser en paix.

Nombre chance

953

Clin d’oeil

Ne revenez pas sans cesse sur le passé ; tournez-vous résolument vers l’avenir.

CAPRICORNE

Amour

Vous aurez la possibilité, aujourd’hui, de prouver votre amour et votre tendresse à l’élu de votre coeur. Et il sera très réceptif à vos attentions. Ne vous laissez pourtant pas aller à un romantisme excessif, car vous risquez d’être vite déçu. Laissez votre coeur s’envoler comme il pourra, mais gardez les pieds bien sur terre. Célibataire, soyez très prudent, ne vous laissez pas entraîner dans des aventures qui ne vous procureront que des désagréments.

Argent

Ce sera le moment de vous occuper très sérieusement de votre situation financière. D’excellents appuis planétaires vous permettront de faire fructifier habilement vos ressources, à condition, bien entendu, que vous vous y mettiez. Vous pourriez réaliser d’intéressants placements à long terme.

Santé

Vous serez tenté d’abandonner le régime alimentaire que vous suivez depuis quelque temps, ou du moins d’y faire quelques entorses. Prenez courage ! Si vous vous relâchez, vous perdrez tout le bénéfice que vous avez pu récolter.

Travail

Nette amélioration dans le domaine du travail. Quelques retards seront encore possibles et, pour certains d’entre vous, une déception concernant un avancement sur lequel ils comptaient et qui devra encore attendre. Mais, dans la majorité des cas, vous n’aurez aucune difficulté à reprendre le collier.

Citation

Nul venin pire que celui de la langue (proverbe anglais).

Famille/foyer

Papa (maman) gâteau, vous ne saurez rien refuser à vos enfants. Seulement, votre conjoint ne partagera pas votre point de vue, et des disputes risquent d’éclater entre vous à ce sujet. Montrez-vous conciliant.

Vie sociale

Risque de différend avec un de vos voisins. La solution résidera dans la courtoisie, la diplomatie, mais aussi dans la fermeté. En cas de mauvaise foi de l’autre partie, procédez à un échange de lettres.

Nombre chance

276

Clin d’oeil

Soyez tolérant : laissez chacun mener sa barque à sa guise.

VERSEAU

Amour

Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront placées sous le signe du dynamisme et de l’activité. Plus que d’habitude, vous serez conscient du risque que peut représenter la monotonie dans un couple, et vous ferez tout pour éviter ce piège. Célibataire, une liaison verra peut-être le jour cette fois. Elle pourra vous donner beaucoup de satisfactions. Vous n’aurez aucune raison d’y mettre un terme tant qu’elle ne menace pas de causer un quelconque préjudice à qui que ce soit. Mais ne mettez personne encore au courant de votre idylle.

Argent

Votre équilibre financier ne devrait pas poser trop de problèmes, vu cette position de Saturne. Attention toutefois à la Lune : même si les choses s’améliorent, ce ne sera pas encore le Pérou, et mieux vaudra rester raisonnable.

Santé

Avec cet aspect de Jupiter, tout ira certes bien côté santé. Mais pour conserver intact votre capital, un peu de discipline ne peut pas vous faire de mal. Du sport pour évacuer le stress et vous muscler, un régime léger à adopter tous les lendemains d’excès de table…

Travail

Vous aurez les faveurs de Mercure, qui vous rendra plein de ressources. Si des problèmes professionnels se posent à vous, vous saurez les résoudre ingénieusement. Vous aurez aussi des idées originales.

Citation

Vous attacheriez-vous à une femme qui change d’amant tous les jours ? Telle est la célébrité (Saadi).

Famille/foyer

La vie familiale, influencée par Uranus et Neptune, sera agréable. Vos enfants, notamment, se montreront créatifs et entreprenants, et vous donneront toute satisfaction.

Vie sociale

Ce climat astral à prédominance uranienne vous donnera une plus grande ouverture sur l’extérieur. Ce qui conduira certains natifs à se montrer plus généreux qu’à l’habitude en direction de personnes déshéritées ou vivant dans des conditions difficiles. Elans de solidarité plus prononcés et plus spontanés.

Nombre chance

631

Clin d’oeil

Attachez une plus grande importance au dialogue avec vos proches.

POISSONS

Amour

Il y aura, avec cet aspect de Vénus, une belle réconciliation dans l’air pour les couples en difficulté. Pour les autres, entre tendresse et sensualité régnera une harmonie sans faille. Célibataire, vous serez plus que jamais désireux de mener une vie amoureuse stable et sécurisante. Cette attitude étonnera votre entourage, habitué à vous voir revendiquer avant tout votre liberté ! Cette journée sera favorable à une rencontre, surtout si vous êtes du premier décan.

Argent

L’appui de Saturne sera particulièrement bénéfique pour vos sous : les dettes que vous traînez comme un boulet depuis des mois pourraient être enfin épongées. Mais attention vers la fin de la journée : la planète Jupiter reviendra à la charge et vous poussera à dépenser à tort et à travers.

Santé

Meilleure forme que dernièrement, grâce aux bons influx d’Uranus. Mais restez tout de même prudent, votre équilibre physique étant en ce moment un peu fragile. Vous n’aurez rien de grave à redouter, mais serez plutôt vulnérable à la fatigue. Pensez à faire une cure de vitamines et dormez davantage.

Travail

Si vous devez entreprendre un voyage d’affaires, il serait préférable d’attendre encore deux jours, lorsque la chance sera avec vous. Avant cette date, les choses risqueraient de ne pas tourner comme vous l’espérez. Votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfactions.

Citation

La véritable science enseigne, par-dessus tout, à douter et à être ignorant (Mguel de Unamuno).

Famille/foyer

Le secteur familial devrait en principe être facile. Quelques natifs du premier décan risquent cependant de souffrir de l’influence négative de Pluton. Dans ce cas, des événements totalement indépendants de leur volonté pourront intervenir et déstabiliser leur situation. Essayez de ne pas vous affoler : cette influence astrale ne durera pas, et les choses s’arrangeront assez vite. Tâchez simplement de faire le dos rond en attendant que ça passe.

Vie sociale

Relations gratifiantes avec vos amis, toujours ravis de vous rencontrer. L’influx de Mercure vous donnera de l’aisance en société et vous assurera des contacts agréables. Sortez, voyez de nouvelles têtes, partout.

Nombre chance

491

Clin d’oeil

Si vous avez le sentiment de naviguer dans le brouillard, détendez-vous, faites le vide dans votre esprit : vous trouverez rapidement la confiance en vous.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net