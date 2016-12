Croissance de 4% des arrivées de touristes dans le monde pour la première moitié de 2016

Les arrivées de touristes au niveau mondial ont augmenté de 4% entre Janvier et Juin 2016, c’est ce qu’a indiqué l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) dans son dernier Baromètre mondial du tourisme. En effet, les destinations touristiques du monde ont reçu 561 millions de touristes internationaux pour la première moitié de 2016, soit 21 millions de plus par rapport à la même période de 2015, selon le Baromètre.

La région Asie-Pacifique est celle qui a enregistré la plus forte croissance des arrivées de touristes internationaux à travers les régions du monde, pour la première moitié de 2016, soit une croissance de 9%. Au niveau des Amériques, la croissance des arrivées de touristes internationaux est de 4%, une croissance dirigée par l’Amérique central et l’Amérique du Sud. En Europe, la croissance des arrivées de touristes a cru de seulement 3%, avec des résultats solides dans beaucoup de destinations notamment en Espagne et des résultats décevants dans d’autres destinations du continent notamment en France à causes des attaques terroristes. Au niveau de l’Afrique, il faut dire que la croissance des arrivées de touristes a été de 5%, avec les destinations sub-sahariennes affichant des performances agréables, pendant que les résultats pour l’Afrique du Nord continuent d’être très faibles.

Parlant des arrivées de touristes internationaux dans les différentes régions du monde, il faut dire que l’industrie touristique dans la Caraïbe demeure en bonne santé avec une croissance de 5.2% des arrivées de touristes internationaux pour la première moitié de 2016, selon ce qu’a indiqué récemment le secrétaire général de la Caribbean Tourism Organisation (CTO), M. Hugh Riley, lors des activités qui marquaient le mois du tourisme dans la région. En effet, selon M. Riley, la Caraïbe a reçu 15.7 millions de touristes internationaux entre Janvier et Juin 2016, soit 775,000 de plus par rapport à la même période de 2015.

Tous les pays de la Caraïbe continuent de faire des efforts, de formuler et d’implémenter des politiques publiques stratégiques en vue de faire du secteur touristique l’un des vecteurs de la croissance de leurs économies et de création de richesse, notamment Cuba qui est en train de jouir des retombées positives, suite à la levée progressive de l’embargo des Etats-Unis, où maintenant on a près de 5 lignes aériennes desservant l’île de Fidel Castro. Alors que nous autres en Haïti, avec cette question d’instabilité politique, nous sommes en train de détruire ce que nous avons construit en termes d’avancé touristique durant ces trois dernières années. En effet, Haïti est non seulement rentrée en 2013 dans le classement sur l’indice de compétitivité touristique et de voyage du Forum économique mondial, mais elle a aussi amélioré considérablement sa position en 2015, l’année où pour la première Haïti a atteint la barre d’un demi million de touristes.

Si l’année 2016 était difficile, l’année 2017 pourrait être encore pire sur le plan économique avec une croissance proche de 0% si les acteurs politiques n’arrivent pas à trouver un compromis pour stabiliser le pays et rentrer véritablement dans une nouvelle dynamique de croissance et développement.

