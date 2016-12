Haïti – Administration Publique: Inauguration d’un bureau de l’Immigration et de l’Émigration a Jérémie

Source HL/ HaïtiLibre

Dans le cadre de la déconcentration et de l’élargissement de l’accès aux services de base, Jude Saint-Natus, le Directeur Général du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, accompagné notamment de l’Ingénieur Système Jean Osselin Lambert de la Direction de l’Immigration et de l’Émigration DIE, a inauguré en début de semaine à Jérémie, les locaux de l’Immigration et de l’Émigration.

Ces locaux d’une superficie de 200 m2, situé au #77 de la rue Mgr. Baugé (en face de la Cathédrale de Saint Louis Roi de France), qui desserviront les citoyens de Jérémie et des autres communes de la Grande-Anse, a été entièrement………lire la suite sur haitilibre.com