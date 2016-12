Haïti – Actualité : Zapping politique…

Source HL/ HaïtiLibre

Me André Michel, près à féliciter Jovenel Moïse… :

Me André Michel, avocat du candidat Jude Célestin (LAPEH), s’est dit près à féliciter Jovenel Moïse (PHTK) « Si Jovenel Moïse a bien gagné les élections, nous lui transmettrons toutes nos félicitations, mais s’il est avéré qu’effectivement il y a fraudes, trucages, manipulations, il faudra rechercher l’auteur de ces trucages, fraudes tout en appliquant la loi électorale »

Fanmi Lavalas insatisfait :

Le Sénateur des Nippes, Nenel Cassy (Fanmi Lavalas) estime insuffisant, l’échantillon de 12% des procès-verbaux à choisir de manière aléatoire au CTV, précisant qu’une telle démarche ne permettra pas à Fanmi Lavalas de faire jaillir la lumière sur le processus électoral, du fait qu’il y a eu plus de fraudes et d’irrégularités dans les élections du 20 novembre que celle de 2015.

Évasion des Gonaïves, insouciance et négligence :

Mercredi en conférence de presse, le Commissaire Marc Wilkens Jean, Porte-parole de l’Inspection Générale de la Police Nationale d’Haïti (IHPNH) a reconnu que l’évasion de la prison des Gonaïves http://www.haitilibre.com/article-19572-haiti-flash-7-detenus-s-evadent-de-la-prison-des-gonaives.html était dût à l’insouciance et à la négligence des gardiens et confirmé qu’une enquête administrative avait été ouverte à l’IGPNH.

Le Député Bodeau appelle à la négociation :

« […] il est venu le temps de reconnaitre la victoire du candidat élu dès le Premier tour. L'équipe au pouvoir ne peut se permettre le luxe de ne pas passer le pouvoir au Président élu le 7 février 2017 […] Les tours de passe-passe au CTV, ne pourront en aucun cas ni altérer ni invalider