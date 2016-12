Concours de TOYP 2016 : Baptiste Skason, lauréat de la catégorie « Développement personnel »

Concours de TOYP (Ten Outstanding Young Person) organisé par JCI (Jeune Chambre Internationale) avec le support de l’Ambassade Américaine et l’Ambassade du Canada en Haïti.

Etre nominé parmi les 10 jeunes haïtiens les plus remarquables en 2016 par la JCI dans la catégorie « Développement et Réalisation personnelle » est déjà pour moi un accomplissement. Cette nomination renforce mon engagement et ma détermination à persévérer dans le travail pour le bien-être de ma communauté et la conviction que j’emprunte le chemin idéal qui mène à l’épanouissement des jeunes haïtiennes et des jeunes haïtiens.

Je remercie publiquement tous ceux et toutes celles qui m’ont soutenu, spécialement ma famille et mes amis.

Au-delà de ma personne, en me remettant ce trophée, on a honoré la Jeunesse. La Jeunesse inspirante, celle qui défend partout la liberté, l’honnêteté et l’entrepreneuriat. La Jeunesse souffrante, celle qui est toujours en quête de modèle et de leaders.

Je reçois cet honneur avec une profonde gratitude et une grande humilité. C’est un trophée qui fait appel entre autre, à mes plus hautes aspirations. Il marque un jalon important dans ma carrière en matière de réalisation et m’aidera à poursuivre mes efforts dans la communauté.

En dépit de tout, j’aurais tort d’ignorer la controverse considérable que cette décision a soulevée : d’une part, parce que je suis au début, non à la fin de mes efforts sur la scène. Quand je me compare à certains géants qui ont déjà reçu ce prix, mes réalisations sont peu élogieuses à mes yeux. D’autre part, il y a énormément d’hommes et de femmes qui ont pris de grandes initiatives ; il y en a d’autres qui sont plus remarquables que moi à travers le pays, bien mieux positionnés que moi à mériter cet honneur.

Cette marque de reconnaissance n’est pas seulement pour moi. Elle est pour tous les jeunes oubliés qui cherchent un encadrement. Pour tous les jeunes sans voix qui souhaitent le changement.

Je fais un constat, ici en Haïti, nous avons les mêmes ressources naturelles que les pays du Nord, nous avons aussi beaucoup de ressources intellectuelles, notre plus grand problème est celui de leadership. Et je n’apporte pas aujourd’hui avec moi une solution miracle et définitive pour faire d’Haïti une République en voie de développement ; mais je vais m’engager davantage à stimuler le leadership chez les jeunes haitiens et haïtiennes.

Je saisis cette occasion pour envoyer un message d’espoir à toutes les jeunes haïtiennes et tous les jeunes haïtiens. Gardez l’œil grand ouvert et soyez attentifs à toute opportunité qui s’offre à vous, car l’avenir, dans un pays comme le nôtre, passe par l’entrepreneuriat.

Merci à mes parents pour n’avoir pas coupé mes ailes. Vous m’avez laissé voler comme un oiseau tout en sachant que j’allais voler de mes propres ailes. Je me suis retrouvé parmi des aigles et des vautours, mais je continue mon chemin avec honneur, courage et dignité, telles sont les valeurs que vous m’aviez inculquées. Je vous remercie du fond du coeur.

Encore une fois, puisse ce trophée servir de leitmotiv à une jeunesse en quête d’exemples et de modèles. Félicitations aux 9 autres jeunes nominés !

Rendez-vous sur le chemin du succès !

Excelsior à chacun de vous !

Bring It On !

Crédits Photos : Fleuridort Freelance, Jeune Chambre Internationale Haiti

Skason Baptiste

Lauréat

#TOYP2016 #JCI