Astrologie du jour

BELIER

Amour

Les sentiments entre conjoints ou partenaires seront renforcés. Mais votre caractère passionné risque de provoquer quelques remous dans votre vie de couple si vous n’y prenez garde. Tâchez d’éviter les situations génératrices de conflits afin de ne pas briser l’harmonie des bonnes influences de Pluton bien aspecté. Si vous vivez seul, vous aurez très envie de tomber amoureux. Mais attention, vous risquez de vous enflammer pour quelqu’un qui n’est pas libre, ou qui ne s’intéressera à vous que sur le plan strictement sexuel ou, pire encore, financier.

Argent

Vous aurez l’occasion de prendre des initiatives qui se révéleront lucratives, favorisant ainsi l’accroissement de vos résultats financiers. Il ne serait pas exagéré de dire que votre situation sera prospère.

Santé

Si vous avez quelques ennuis de santé, les astres, très dynamisants, vous permettront de prendre rapidement le dessus. Seule la circulation veineuse pourra échapper à leurs influences. En cas de troubles circulatoires, notamment de varices, consommez beaucoup d’agrumes. Vous ferez ainsi d’une pierre deux coups, car ces fruits, très riches en vitamine C, permettent de mieux combattre les maladies infectieuses, et en même temps favorisent la résistance des vaisseaux capillaires. Diminuez substantiellement votre consommation de graisses animales.

Travail

Vous serez tenté de recourir à des méthodes et des pratiques peu orthodoxes afin d’atteindre plus vite vos objectifs professionnels. Erreur ! Rappelez-vous à temps qu’en affaires, la suprême habileté ne réside pas dans des expédients plus ou moins douteux mais dans une honnêteté sans faille.

Citation

En vivant en bonne intelligence avec les gens de sa maison, on est digne d’être un exemple pour la nation entière (Livre des chants).

Famille/foyer

Cette fois, vous accorderez la priorité à votre vie familiale et surtout à vos enfants. Vous ne ménagerez ni votre temps ni vos efforts dès que les petits chéris seront concernés. Vous les encouragerez très efficacement dans leurs diverses activités et participerez de très bon coeur à leurs jeux et distractions. Bravo !

Vie sociale

Vous allez voir sous un jour très différent un copain ou un collègue, et cela fera progresser fortement vos sentiments envers lui. N’hésitez pas à dire que vous reconnaissez avoir commis une erreur autrefois et que vous êtes maintenant prêt à la réparer : ces moments sont moins désagréables qu’on ne le croit et permettent d’améliorer sensiblement les choses.

Nombre chance

947

Clin d’oeil

Ne cédez pas à la tentation de foncer les yeux fermés.

TAUREAU

Amour

Autant vous prévenir : il va falloir vous accrocher ! Eh oui, votre Ciel ne vous promet pas cette fois le… septième ciel. Le responsable de ces perturbations ? C’est Saturne, l’austère Saturne qui sévit dans votre secteur lié à la vie à deux. Mais ne vous méprenez pas : Saturne est un astre passif, il est vrai, mais il n’est pas nécessairement négatif. Il vous incitera cette fois à plus de maturité dans vos amours. Moins de fougue, peut-être, mais plus de patience, de compréhension, et de savoir-faire !

Argent

Sachez que certaines transactions financières demandent beaucoup de patience et une longue préparation. Si vous allez trop vite en besogne, vous risquez d’avoir de bien mauvaises surprises. Ne vous laissez pas aveugler.

Santé

Pluton, qui tient toujours les rênes de votre secteur santé, pourrait vous valoir des petits problèmes de tension ou d’irritation cutanée. Mais rien de bien méchant, soyez sans crainte. Dans l’ensemble, vous serez plutôt du genre infatigable, levé tôt, couché tard, hyperactif. Bref, on aura du mal à vous suivre !

Travail

Vous serez bien inspiré pour prendre de grandes décisions, faire des choix essentiels concernant votre avenir professionnel. Mars vous soutiendra. Mais cela ne vous dispensera pas d’être prudent.

Citation

L’homme qui meurt en quête de savoir vaut mieux que celui qui vit satisfait de son ignorance (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous ne saurez pas quelle attitude adopter avec votre progéniture. Vous vous montrerez permissif et puis, tout d’un coup, vous opterez pour la fermeté. Veillez toutefois à garder le dialogue avec eux.

Vie sociale

Vous vous sentez un peu délaissé par vos amis ? Et s’ils disaient la même chose à votre sujet ? Tous sont pris par leurs occupations ; mais si vous les appelez, vous verrez qu’ils seront ravis de vous entendre.

Nombre chance

750

Clin d’oeil

Une question vous résiste ou ne trouve pas de réponse ? Pas la peine d’insister, la solution se présentera d’elle-même plus tard.

GEMEAUX

Amour

La période de glaciation dans votre couple est bel et bien terminée grâce à l’action conjointe de Mars et de Vénus. Il y aura du réchauffement dans l’air ! Passion et câlins, qui étaient absents depuis quelque temps, seront de nouveau au rendez-vous. Et vous pourrez également consolider vos liens de complicité avec l’être cher. Célibataire, le temps de la pénitence est révolu : vous allez rencontrer quelqu’un qui fera vibrer toutes les fibres de votre coeur !

Argent

La journée sera relativement facile à vivre pour la plupart d’entre vous. Mais dans quelques cas, une mauvaise surprise est possible. La planète qui dirige votre secteur d’argent est en effet Pluton, qui va avoir un impact délicat à cause de sa position dans votre Ciel. Ainsi, évitez de vous lancer dans des dépenses ruineuses, rien que pour votre plaisir. Ce ne sera pas non plus le moment idéal pour réorganiser vos placements et vos investissements.

Santé

Avec cet aspect dynamisant de Mars, vous retrouverez enfin votre pleine vitalité. Finis les coups de pompe, les baisses de tonus de ces derniers temps. Vous pourrez vous empresser de dépenser judicieusement cette belle énergie en vous livrant à de nombreuses activités sportives ou autres.

Travail

Au travail, donnez-vous sans compter aujourd’hui. Et vous pourrez très rapidement… compter ce que cela vous rapporte ! Si une personne de votre entourage vous demande de l’aide pour son travail, n’hésitez pas : il est possible que se mette alors en place une collaboration fructueuse et que vous trouviez là un nouveau moyen de gagner de l’argent.

Citation

Le mariage n’est heureux que si chacun y reste un peu célibataire (André Birabeau).

Famille/foyer

Jupiter et Mercure, bien aspectés, vous vaudront en principe de bons moments avec vos proches. Vos enfants, en particulier, se montreront très faciles à vivre. Curieux de tout, décidés à apprendre, ils n’auront aucun mal à rapporter de bons résultats extérieurs. Ceux d’entre vous qui cherchent à déménager pourront en cette journée trouver la maison ou l’appartement dont ils rêvent.

Vie sociale

Noyez vos soucis dans la poursuite d’un hobby passionnant, ou dans une oeuvre bénévole ou humanitaire. Il est nécessaire que vous vous sortiez de vous-même afin de dégager votre esprit des obsessions moroses. Souvenez-vous qu’ « on n’est guère malheureux que par réflexion » (Joubert).

Nombre chance

305

Clin d’oeil

Prenez la vie du bon côté, et elle vous prendra délicieusement.

CANCER

Amour

Cessez de poursuivre un rêve d’amour chimérique. Efforcez-vous plutôt de dompter votre coeur et d’affiner votre caractère. Cela dit, avec Vénus en bonne position dans votre thème, il ne sera pas impossible que vous rencontriez un être merveilleux aujourd’hui. Profitez bien de l’aubaine en mettant tous les atouts de votre côté ! Les astres favoriseront vos amours, que vous viviez en couple ou en solitaire.

Argent

Dans l’ensemble, vous aurez intérêt à être très prudent dans la gestion de vos finances. Ne dépensez pas pour ce qui est utile, mais uniquement pour ce qui est absolument indispensable. Evitez d’effectuer des transactions financières durant toute cette journée.

Santé

Profitez des influx favorables de Mercure pour améliorer votre apparence physique et votre bien-être. Le meilleur moyen d’y parvenir, pour vous, sera de pratiquer la natation avec assiduité. Ce sport si doux vous apaisera et dénouera vos tensions, vos noeuds psychologiques. Ce sera aussi une excellente façon de muscler votre ventre, de le rendre plat et joli, d’affiner vos jambes, bref, de vous donner une superbe silhouette.

Travail

Si vous estimez que votre position professionnelle est solide, ce sera la journée où négocier une augmentation de salaire. Vous pourrez obtenir gain de cause grâce au coup de pouce de Pluton, à condition de ne pas vous montrer trop gourmand.

Citation

Qui chante, son mal enchante. Qui pleure, son mal augmente (proverbe portugais).

Famille/foyer

Vous aurez besoin d’être l’objet de mille attentions et de mille prévenances. Parfois, cependant, les êtres que vous aimez se montreront assez distants sous l’influence de la Lune mal aspectée, et vous en éprouverez de l’amertume. Ne dramatisez pas la situation. Faites preuve de tolérance et aussi de réalisme. Les choses s’amélioreront petit à petit.

Vie sociale

Pourquoi tenez-vous autant à l’opinion des autres ? Ayez le courage d’oeuvrer pour votre bonheur comme vous l’entendez. Vivez par vous-même et pour vous-même, sans vous soucier inutilement du qu’en-dira-t-on.

Nombre chance

482

Clin d’oeil

Combattez le pessimisme, qui ne peut que nuire à vos intérêts.

LION

Amour

Votre coeur fera des vagues aujourd’hui, passant d’un extrême à l’autre ; vous aurez le plus grand mal à trouver votre point d’équilibre en couple. Mais il suffira d’un peu d’ordre et de compréhension de la part de votre conjoint ou partenaire pour que tout s’arrange. Célibataire, avec Vénus, la déesse de l’amour, en visite chez vous, votre charme sera en hausse et vous n’aurez aucun mal à séduire qui vous voudrez. De plus, votre sensualité, elle aussi plus intense que d’habitude, vous donnera envie de profiter des plaisirs de l’amour.

Argent

Vos gains et vos revenus suivront une courbe ascendante. Vous engrangerez des bénéfices d’un peu partout ! Mais sachez que c’est vous, et vous seul, qui faites votre chance, en prenant de bonnes initiatives.

Santé

Vous n’aurez aucun souci à vous faire pour votre santé. Mars en aspect harmonique vous accordera un dynamisme éblouissant. Cependant, pour certains natifs du troisième décan, il est à prévoir une légère tendance à l’angoisse dont l’origine resterait impossible à déceler.

Travail

Dans le travail, vous viserez surtout l’efficacité aujourd’hui. Vous ne vous attarderez pas à des détails inutiles, vous verrez les choses dans leur ensemble, et cela vous permettra de résoudre les affaires en suspens ou que vous avez négligées.

Citation

Bonne ou mauvaise santé fait notre philosophie (Chaulieu).

Famille/foyer

Jupiter bien aspecté vous promet une ambiance chaleureuse en famille. Vous pourrez en outre oublier vos inquiétudes concernant vos proches : tout le monde se sentira bien dans sa peau, depuis le petit dernier jusqu’aux plus âgés.

Vie sociale

Tout ce qui s’offrira à vous spontanément au cours de cette journée sera un facteur de progrès et d’expansion. C’est au loin et en prenant des contacts nouveaux, hors de votre contexte habituel, que vous développerez vos projets et réaliserez vos espoirs.

Nombre chance

993

Clin d’oeil

Ne cédez pas à l’impulsion de parler pour ne rien dire de valable.

VIERGE

Amour

La journée s’annonce très prometteuse pour vous, natif vivant en couple. La planète Vénus en bonne position dans votre Ciel vous incitera à cueillir le jour et à savourer toutes les joies de l’existence en compagnie de votre conjoint ou partenaire. Pour les célibataires, les anciens liens du coeur seront à la douceur, et l’amour vous offrira ses riches heures. Les liens nouveaux se noueront sous les meilleurs auspices. Et les fêtes, les sorties, les invitations entre amis et même les voyages d’affaires s’avéreront propices à votre épanouissement amoureux.

Argent

L’influence conjuguée de Mars et de Jupiter peut se révéler problématique. Ces deux planètes ont pour conséquence de développer l’insouciance et le besoin de consommer, tout en fragilisant les placements et investissements. A vous, maintenant que vous êtes prévenu, de réfréner vos impulsions dépensières !

Santé

Votre énergie sera grande. Attention tout de même à une trop forte tension nerveuse, qui risquerait de provoquer des troubles et des affections de toutes sortes. Sachez vous reposer et tâchez de passer une nuit calme et complète qui vous permettra de récupérer.

Travail

Une refonte complète de votre organisation du travail pourrait s’avérer indispensable si vous n’avez pas jusqu’ici fait appel à des techniques performantes et mieux adaptées. Tournez résolument le dos à des méthodes archaïques et dépassées par le temps. Allez dans le sens de la simplification et de l’informatisation.

Citation

Ne te jette à l’eau qu’en sachant nager (proverbe arabe).

Famille/foyer

L’éducation de vos enfants vous causera un peu plus de soucis qu’à l’ordinaire, non pas parce qu’ils deviendront plus difficiles, mais parce que vous prendrez davantage conscience de vos responsabilités.

Vie sociale

Incité par Mercure, vous ressentirez un pressant besoin de sortir de vous-même. Cela vous conduira à un engagement social qui traduit un désir sincère d’aider les autres et qui vous donnera de profondes satisfactions.

Nombre chance

840

Clin d’oeil

Ne l’oubliez pas : il est toujours avantageux de retourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de prononcer une seule parole.

SCORPION

Amour

Natif marié, vous aurez la bénédiction des astres. Vos relations de couple pourront être remises en question et prendre une tournure différente, qui sera plus durable ou plus stable. Une petite escapade d’agrément avec l’être cher pourrait faire merveille pour consolider vos liens. Célibataire, n’hésitez pas à faire vos valises et à partir à l’étranger ce jour : l’amour aura de grandes chances d’être au bout du voyage. Cependant, il n’est pas dit qu’il débouchera forcément sur un mariage, ce qui pourra rassurer ceux qui ont horreur d’être enchaînés.

Argent

Vous craignez parfois pour votre avenir, à telle enseigne que vous éprouvez certaines difficultés à jouir du présent. Rassurez-vous ! « Ne vous mettez pas en souci du lendemain, car le lendemain aura souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine » (Evangile).

Santé

Mercure vous conseillera d’équilibrer votre alimentation au lieu de manger trop souvent les mêmes choses. Faute de quoi une carence se produira et vous en ressentirez bientôt les effets sur votre santé.

Travail

Vos facultés intellectuelles seront développées. Ce sera le commencement d’une période très favorable pour entreprendre un voyage d’études, ou pour effectuer un stage de recyclage ou de perfectionnement. Votre travail quotidien vous donnera plein de satisfactions.

Citation

L’encre des savants est aussi précieuse que le sang des martyrs (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous vous faites de votre foyer une idée trop idéaliste. Ce sera le moment de revenir sur terre et de vous attaquer aux problèmes immédiats. Si l’un de vos enfants est particulièrement difficile, agissez avec diplomatie et ruse à la fois ; en devenant son complice, vous pourrez le ramener à la raison sans trop de difficulté.

Vie sociale

Vous voilà entré dans une phase d’affirmation et d’expansion. Dans votre vie professionnelle aussi bien que personnelle, vous chercherez à vous imposer à la force du poignet. Pas de pitié pour ceux qui veulent vous barrer la route : ils seront balayés !

Nombre chance

744

Clin d’oeil

Ne précipitez rien et donnez-vous le temps de cerner ce qui vous motive le plus.

SAGITTAIRE

Amour

La présente journée fera l’effet d’un cyclone sur la vie amoureuse. Les femmes du signe se plaindront à fendre l’âme, tandis que les hommes ne sauront plus très bien à quel saint – ou plutôt sein ? – se vouer. Cela ne sera pas grave tant que vous aurez la sagesse de rester tranquille, mais pourra vous valoir de très désagréables incidents si vous courez après tout ce qui bouge.

Argent

Dans une tractation immobilière, soyez exigeant sur la procédure. Il pourra s’agir d’un piège. Vous devrez être informé de tout. Une petite négligence pourrait avoir de graves conséquences.

Santé

Efforcez-vous de mener une vie raisonnable. Votre bon sens vous indiquera les choses auxquelles il faut renoncer comme celle qu’il faut faire pour vous sentir en forme. Un de vos points faibles sera la circulation sanguine ; il faudra ménager votre coeur et lui épargner tout effort excessif. Respirez à fond, faites régulièrement de l’exercice, mais n’abusez d’aucun sport.

Travail

Côté travail, ça marchera très fort. Vous serez efficace, et votre rapidité de décision vous permettra de décrocher des affaires intéressantes, au nez et à la barbe de tous vos concurrents.

Citation

Celui qui crie beaucoup ne connaît pas ce qu’il blâme (proverbe chinois).

Famille/foyer

Superbe entente avec vos proches. Vous vous mettrez en quatre pour leur faire plaisir et pour prévenir tous leurs désirs. Mais il faudra fournir de grands efforts pour maintenir ce climat idyllique.

Vie sociale

Excellentes ententes intellectuelles avec vos amis ; enrichissement mutuel dans ce domaine. Rencontres intéressantes au cours des voyages. Une personnalité très cultivée vous apportera beaucoup. Vous découvrirez grâce à certains amis d’autres aspects de l’existence, moins matérialistes, tournés vers l’imaginaire ou le spirituel.

Nombre chance

221

Clin d’oeil

Rassemblez vos forces au lieu de les éparpiller.

CAPRICORNE

Amour

Cette ambiance planétaire deviendra plus tendue, et vos rapports conjugaux seront plus délicats, à plus forte raison si votre entente n’est déjà plus au top. Il y aura donc des efforts à faire pour détendre l’atmosphère et préserver l’harmonie du couple. Célibataire, vos amours en ce moment n’auront sans doute guère de relief. C’est peut-être l’occasion de reconsidérer vos priorités et de réfléchir objectivement à ce que vous attendez d’une relation sentimentale. D’ici là, c’est promis, le Ciel aura quelqu’un de bien à vous présenter.

Argent

Un grand élan d’énergie vous animera aujourd’hui, tout reprendra forme et deviendra constructif. Mais tout cela seulement à condition de ne pas voir trop grand ou trop dispendieux. « Mange selon la hauteur de ton sac à provisions, marche selon la largeur de ton pas » (proverbe tibétain).

Santé

Vous devrez envisager comme objectif prioritaire la lutte contre l’anxiété et la nervosité. Vos efforts auront d’autant plus de chances d’être récompensés que les astres Mars et Mercure ne formeront pas d’aspects négatifs. Jupiter, de son côté, vous donnera l’envie d’améliorer votre look.

Travail

La journée sera favorable pour envisager la meilleure orientation à donner à votre carrière ou à votre entreprise. Une certaine témérité peut s’avérer payante. Entourez-vous d’un minimum de précautions.

Citation

L’amour n’est qu’un plaisir, l’honneur est un devoir (Corneille).

Famille/foyer

Il est possible que des problèmes concernant vos parents ou des personnes âgées de votre entourage familial requièrent votre attention. En ce qui concerne votre domicile, Saturne en cet aspect indique que vous devrez y accorder plus d’attention que d’habitude. Grands travaux ou déménagement vous obligeront à y consacrer du temps.

Vie sociale

Sous l’impulsion de la planète Mercure, vous vous sentirez attiré par certaines recherches d’ordre spirituel. Profitez-en pour élever le niveau de vos conversations et réunions. Ce sera l’occasion d’établir des contacts suivis avec des personnes intéressantes, susceptibles de vous ouvrir de nouveaux horizons dans bien des domaines.

Nombre chance

140

Clin d’oeil

Réagissez aux idées noires en allant vers les autres, en faisant du sport, en cultivant l’humour.

VERSEAU

Amour

Aiguillonné par la planète Mars, vous voudrez affirmer vos valeurs conjugales. Vous ferez comprendre à votre partenaire que vous l’aimez très fort, mais que vous êtes trop sauvage pour accepter de vivre emprisonné même dans les bras de quelqu’un. La réaction de l’autre pourra être positive ou négative ; cela dépendra beaucoup de votre façon de vous exprimer. Célibataire, vous serez un vrai bourreau des coeurs, jusqu’à ce qu’une personne follement séduisante kidnappe le vôtre ! Vous ne vous relèverez probablement pas de ce coup de foudre, mais vous ne vous en plaindrez pas !

Argent

Le secteur argent continuera à être protégé. Vous aurez encore l’occasion de bénéficier d’opportunités intéressantes. Si vous avez une décision financière importante à prendre, concernant un achat, un placement ou un investissement, ce sera le moment. Vous aurez tous les atouts en main pour faire le bon choix.

Santé

Avec vous, il ne faut jamais se fier aux apparences. Même si vous n’en avez pas l’air, vous êtes un angoissé. Mais cette fois, vous maîtriserez cette tendance et vous aurez le moral ! Voilà qui contribuera à favoriser votre équilibre physique et nerveux. De plus, les troubles digestifs seront en diminution.

Travail

Les influx astraux de cette journée pourraient créer, d’une manière assez brutale, un climat contraignant sur le plan professionnel. Pour ceux qui travaillent dans une entreprise privée ou pour l’Etat, cela pourrait se traduire par un changement de direction assez inattendu, entraînant des conditions de travail plus dures et plus restrictives. Vous feriez bien de jouer la carte de la résignation et de la souplesse, car cette ambiance laissera très peu de chance à tous ceux qui tenteront de s’opposer à l’autorité nouvellement en place.

Citation

Souvent l’homme souhaite ce qui va hâter sa perte (Zamakhschari).

Famille/foyer

Le Soleil illuminera le secteur de votre thème lié à la vie familiale. Protégeant vos proches, l’astre du jour favorisera la tendresse et la complicité au sein de votre famille.

Vie sociale

Conseiller ou épauler un ami plus jeune qui traverse une phase de recherche ou d’interrogation, c’est ce qui pourrait vous attendre en ce moment. Une mission qui vous ira comme un gant !

Nombre chance

522

Clin d’oeil

Ne refusez pas les confidences qui vous seront faites, même si vous ne les avez pas suscitées. Votre oreille attentive fera plaisir.

POISSONS

Amour

Sous l’aile de Vénus, vos relations conjugales devraient vous combler. Vous établirez avec votre conjoint de solides liens de complicité. Beaucoup d’entre vous entreprendront d’ailleurs une activité nouvelle et passionnante en compagnie de leur partenaire. Si vous vivez seul, vous tomberez amoureux au point d’oublier de défendre votre sacro-sainte liberté. D’ici à ce que vous invitiez tous vos amis à votre mariage, il n’y aura pas loin !

Argent

Cette journée favorisera des achats intéressants ou un voyage de détente au loin. Les astres Mars et Pluton seront vos alliés, et vous mènerez une vie agréable en étant généreux avec ceux que vous aimez.

Santé

Journée très active, sous l’impulsion de la planète Mars en bel aspect. Vous allez dépenser beaucoup d’énergie. Mais pensez à prendre le temps de recharger vos batteries, sinon vous serez vite épuisé et réduit à l’impuissance.

Travail

Journée très positive et enrichissante pour votre travail. Des propositions intéressantes vous seront faites. Vous aborderez des domaines nouveaux où vous vous sentirez bien.

Citation

Aux yeux du sot, la parole du sage semble une sottise (Euripide).

Famille/foyer

Vos enfants auront plus que jamais besoin de votre affection. Des nouveautés, des difficultés quelconques les inquiéteront quelque peu. S’ils se sentent bien soutenus, ils réaliseront des exploits, et ils vous donneront des motifs de fierté.

Vie sociale

Avec Mars pour animer votre secteur vie amicale, à vous les activités à partager avec vos copains : sports, cinéma, et pourquoi pas une escapade si le coeur vous en dit ?

Nombre chance

429

Clin d’oeil

Savourez immédiatement les petites joies et les petits bonheurs de la vie quotidienne.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net