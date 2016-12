Éphéméride du jour,… 22 Décembre 1639 – Naissance de Jean Racine, poète tragique français

22 Décembre 1639 Naissance de Jean Racine, poète tragique français

Considéré, à l’égal de son aîné Pierre Corneille, comme l’un des deux plus grands dramaturges classiques français.

Il choisit ensuite de se consacrer à la littérature et particulièrement au théâtre en faisant jouer La Thébaïde en 1664 et Alexandre le Grand en 1665, qui est son premier succès et qui lui vaut le soutien du jeune roi Louis XIV, tandis qu’il se brouille avec Molière.

Le succès d’Andromaque en 1667 ouvre une décennie de grande création où l’on trouve à côté d’une unique comédie (Les Plaideurs en 1668) six grandes tragédies : Britannicus (1669), Bérénice (1670), Bajazet (1672), Mithridate (1673), Iphigénie (1674) et Phèdre (1677). Élu à l’Académie française en 1672, et parvenu au faîte de la gloire grâce à Iphigénie et Phèdre tout en ayant acquis une confortable aisance financière, il se laissa convaincre par ses appuis haut placés à la Cour (notamment Mme de Montespan et sa sœur Mme de Thianges) d’abandonner le « métier de poésie » pour briguer le « glorieux emploi » d’historien du roi1. Devenu l’un des courtisans les plus proches du Roi-Soleil, il n’abandonna quelquefois son travail d’historien que pour répondre à la demande de Madame de Maintenon en donnant deux tragédies aux sujets bibliques aux jeunes filles de Saint-Cyr : Esther (en 1689) et Athalie (en 1691), ou pour écrire dans le plus grand secret son Abrégé de l’histoire de Port-Royal (publié seulement cinquante ans après sa mort). L’énorme travail auquel il avait consacré l’essentiel des vingt dernières années de sa vie, l’histoire de Louis XIV, disparut entièrement dans l’incendie de la maison de son successeur, Valincour.

Privilégiant les sujets grecs, Racine, cherchant à rivaliser avec Pierre Corneille, a néanmoins traité trois sujets romains, et un sujet moderne, Bajazet (1672), mais décalé dans l’espace puisque se déroulant dans l’Empire ottoman. On a pu lui reprocher le manque de vérité historique (dans Britannicus ou Mithridate par exemple) et le manque d’action (particulièrement dans Bérénice), mais on a salué la musique de ses vers, son respect assez strict des unités de temps, de lieu et d’action qui renforcent la densité et le sentiment tragique, ainsi que de la vraisemblance psychologique : les passions de chacun deviennent en effet les instruments du destin. Parmi ces passions, l’amour tient la première place et Racine l’analyse avec ses manifestations physiologiques2. La passion anime et détruit les personnages pourtant tout-puissants (rois, empereurs, princesses…) qui tentent en vain de lutter contre la pente fatale de l’entraînement des passions. Racine est ainsi parvenu à montrer si puissamment ce cheminement inexorable propre à faire naître la frayeur et la pitié (Aristote les présentait comme les deux émotions fondamentales du genre tragique) que la critique a longtemps estimé qu’il avait cherché à associer la prédestination janséniste et le fatum des tragédies de l’Antiquité.

L’économie des moyens (densité du propos avec un nombre restreint de mots pour toutes ses œuvres, utilisation du confident pour rendre plus naturelle l’expression des personnages), la rigueur de la construction (situation de crise menée à son acmé), la maîtrise de l’alexandrin et la profondeur de l’analyse psychologique font des œuvres de Jean Racine un modèle de la tragédie classique française.

Aujourd’hui, 22 Décembre 2016

357ème jour de l’année, 51ème semaine de l’année

9jours avant la fin de l’année

UN FAIT A RETENIR

22 Décembre 1882 Le premier arbre de Noël est illuminé

L’ampoule électrique a été inventée par Edison et c’est un employé et associé, Edward Johnson, qui fut le premier à illuminer un sapin trois ans plus tard.

HAITI

22 Décembre

1858 Une insurrection contre le régime impérial de Faustin 1er. éclata aux Gonaïves.

Faustin 1er. lança contre les insurgés une armée de 3000 soldats qu’il commanda personnellement. Sa troupe s’arrêta aux portes de la ville et eut quelques escarmouches avec les rebelles. Mais atteint de dysenterie et ne pouvant arrêter le flux des désertions dans son camp, il décida de regagner la capitale. Quelques jours plus tard, il fut contraint d’abandonner le pouvoir.

La Pensée du Jour

«Ne dis pas tout ce que tu sais ; ne crois pas tout ce que tu entends ; ne fais pas tout ce que tu peux. »

Proverbe portugais

PRENOM DU JOUR

Sainte-Françoise mais aussi Xavière, Adam, Gratien…

Née en Italie en 1850, morte aux Etats-Unis le 22 décembre 1917, Françoise-Xavier Cabrini fut envoyée dans ce pays par le pape pour secourir les immigrants italiens qui s’y trouvaient. Elle fonda pour eux des écoles, des hôpitaux et des établissements charitables. Les Françoise sont dynamiques et gaies. Leur couleur : le rouge. Leur chiffre : le 9.

Aujourd’hui

Jeudi 22 Décembre 2016 Dernier Quartier

Jeudi 29 Décembre 2016 Nouvelle Lune

L’Ere des Sagittaire, Comprise entre le 23 Novembre et le 21 Décembre

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Valéry Tayette « Ezili danto »

Pour découvrir la musique de Valéry Tayette « Ezili danto »

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

http://509zone.com/ezili-danto-lyrics-valerie-tahette/

On devait diffuser de la musique de Noel, c’est vrai… Mais comprenez pourquoi cet accroc : le lancement officiel du groupe de Valéry Tayette ce soir à Marriott Hôtel: Badgi….

Un groupe essentiellement racine qui souhaite se tailler une place dans l’industrie musicale haïtienne.

Une soirée à ne pas rater ce soir, pour accueillir ce nouveau bb, un ancien groupe sera sur scène également : Boukman Eksperyans

Hôtel Marriott- Aujourd’hui

Soirée racine avec le groupe Badji et Boukman Eksperynas

Maison Dufort- Aujourd’hui

Grande exposition baptisée : Jasmin Joseph, le centre du Hibou du peintre et céramiste haïtien Jasmin Joseph

IERAH/ISERSS- Jusqu’au 23 décembre 2016

Exposition de Claude Carré : « Marque et Sensation »

Chef JF- Mardi 27 Décembre 2016-6HPM

Soirée Slam autour du thème : Le pouvoir des mots

107, Dr Louis Wallon, Place Boyer

Parc Historique de la canne à sucre- 24 Décembre 2016-7HPM

6e édition d’Hommage aux mapous

Haïti, chaleurs d’Antan

Seront honorés Marc Yves Volcy, Pascal Albert des Ambassadeurs et Raymond Cajuste de Bossa Combo

L’actualité du monde, dans le passé

22 Décembre 1872 Naissance – Camille Guérin, vétérinaire et biologiste

Il crée en 1921, avec le docteur Calmette à l’institut Pasteur de Lille, le BCG ou Bacille Calmette-Guérin, un vaccin antituberculeux.

22 Décembre 1877 Liquéfaction de l’oxygène

Le 22 décembre 1877, l’Académie de sciences de Paris reçoit un télégramme envoyé par Raoul Pictet, indiquant sa réussite dans la liquéfaction de l’oxygène sous 320 atmosphères et par utilisation combinée d’acide sulfureux et acide carbonique à une température de -140° C.

Cette annonce est pratiquement simultanée avec celle de Louis Paul Cailletet qui obtiendra également la liquéfaction de l’oxygène par un processus différent. Les deux savants se voient attribuer conjointement les mérites de cette découverte et Pictet se voit décoré de la Légion d’honneur en 1878, ainsi qu’une Grande médaille et une médaille d’or lors de l’Exposition de Paris.

22 Décembre 1885 Première radiographie

Le physicien allemand Wilhelm Konrad Röntgen, qui a fait la découverte des rayons X le 8 novembre (voir cette date), effectue la première radiographie sur la main de sa femme. La radiologie sera enseignée dans la plupart des facultés de médecine européennes à partir de 1897. Mais les radiologues ne connaissaient pas les risques de la radiodermite et ne se protégeaient pas contre les rayons.

22 Décembre 1924 Brevet d’invention pour un meuble de phonographe

Thomas A. Edison reçoit un brevet pour un meuble de phonographe.

Il faisait breveter tout ce qu’il inventait.

22 Décembre 1987 Le plus gros paquebot du monde

Le Sovereign of the Seas quitte Saint-Nazaire, où il a été construit, pour son port d’attache à Miami. Deux navires identiques le suivront. Ils font 268 mètres de longueur et peuvent accueillir 2 850 passagers.

22 Décembre 2010 Les gays et lesbiennes de l’armée américaine ne seront plus obligés de taire leur orientation sexuelle

Barack Obama promulgue la loi qui lève cette interdiction, après de longues tractations et un vote au Sénat, ce texte était une promesse électorale du président américain.

