Jimmy Jean-Louis présente son image d’Haïti à Paris

Source Le Nouvelliste

La star d’Hollywood d’origine haïtienne, Jimmy Jean-Louis, a fait la vente-signature de son calendrier 2017-2018, intitulé « Images d’Haïti », à l’ambassade d’Haïti en France mardi dernier. Cette activité, qui s’est réalisée à l’initiative de l’ambassadeur Haïti Vanessa M. Lamothe, visait dans une certaine mesure à vendre une autre image d’Haïti dans la diaspora.

Sur les murs de l’ambassade d’Haïti à Paris, des photos de Jimmy Jean-Louis sont exposées. Une trentaine de personnes, triées sur le volet, attendent la star qui va faire « un bref discours » avant de démarrer la vente-signature de son calendrier. En attendant, les visiteurs font le va-et-vient dans les couloirs et regardent les photos de la star, prises par le photographe haïtien Marc Baptiste, qui a déjà travaillé pour les grandes stars américaines dont Solange, Shakira, Spike Lee et Erykah Badu. « Ah, c’est lui Jimmy Jean-Louis, il est beau !», s’exclame une jeune fille qui regarde une photo de la star presque à poil et ruisselante.

Peu de temps après, l’acteur qui dirige « Hollywood Unites for Haïti », une fondation œuvrant en Haïti, a fait son apparition dans la salle avec des membres de la diplomatie haïtienne de France. Il a tout de go précisé que l’argent récolté de la vente de ces calendriers ira directement à son association.

Introduit par l’ambassadeur d’Haïti en France, Jimmy Jean-Louis explique pourquoi il a décidé de faire ce calendrier. « On parle très rarement de ce que Haïti a de positif. L’image positive d’Haïti ne passe presque pas dans les médias étrangers. C’est pour cela que nous avons décidé de faire ce calendrier pour montrer…….lire la suite sur lenouvelliste.com