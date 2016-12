L’UCREF présente son bilan annuel et ses perspectives pour l’année 2017

Source Le Nouvelliste

La direction générale de l’Unité centrale de renseignements financiers (UCREF) a présenté les grandes lignes de ses réalisations et actions pour l’exercice fiscal 2015-2016, lors d’une rencontre organisée avec les représentants des organisations de la société civile, ce mercredi. Dans ce bilan annuel, cinquante-quatre déclarations de provenance de fonds ont pu être produites, sur onze rapports d’enquêtes préparés par l’Ucref, six ont été assujettis au parquet de Port-au-Prince et cinq sont mis en examen, a déclaré le directeur général de l’Ucref, M. Sonel Jean François, qui dit constater une hausse considérable des déclarations de soupçon par rapport à l’année dernière, soit de 296,88 %.

De surcroît, M. Jean-François a fait savoir que suite à la participation des autorités haïtiennes aux réunions de la quarante-quatrième plénière du Groupe d’ action financière de la Caraïbe (GAFIC) à Provindencial, Îles Turks et Caïcos, la coordination des travaux des différentes institutions impliquées a permis notamment de parvenir au vote et à la publication de la loi du 28 septembre 2016 modifiant la loi sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du 11 novembre 2013 ; À l’adoption de la loi portant sur le renforcement de l’Unité centrale de renseignements financiers (UCREF) le 28 septembre 2016 ; À l’adoption et la publication de l’arrêté du 22 juillet 2016 fixant la procédure de gel des fonds et autres avoirs liés au terrorisme et à son financement; À l’adoption par l’UCREF de lignes directrices à l’intention des personnes et organismes assujettis à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Par ailleurs, M Jean-François en a profité pour souligner, à l'intention des représentants des organisations de la société civile, le rôle et la mission de l'institution qu'il dirige afin d'approfondir