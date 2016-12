Les Ambassadeurs et Bossa Combo. Encre d’Or et RTVC pour un Hommage aux Mapous de la musique haïtienne

Source Le Nouvelliste

La 6e édition de Hommage aux Mapous au Parc Historique de la Canne à Sucre met sous les feux de l’actualité, le samedi 24 décembre 2016, Yves Marc Volcy, Pascal Albert du groupe Les Ambassadeurs et Raymond Cajuste du Bossa Combo. Ces figures de l’univers artistique haïtien viennent meubler la galerie des mapous : Daniel Marcelin (1re édition), Léon Dimanche et Lionel Benjamin (2e édition), Carole Demesmin, Jean-Claude Martineau et Jordany Joseph (3e édition), Nicolas Pierre Rolin, dit Alcibiade (4e édition), André Pasquet, alias Dadou, Danielle Thermidor et Raoul Guillaume (5e édition). Le Nouvelliste rencontre Marie-Erna Préservil d’Encre d’Or.

Le Nouvelliste (L.N) : Encre d’Or et Radiotélévision Caraïbes (RTVC) présentent Hommage aux Mapous, le 24 décembre au Parc Historique de la Canne à Sucre. Les représentants de Les Ambassadeurs et Bossa Combo, deux groupes musicaux, seront honorés. On retrouve à la 6e édition ces grandes figures de la musique haïtienne : Pascal Albert, Marc Yves Volcy, Raymond Cajuste. Quels souvenirs charrient ces artistes ?

Marie-Erna Préservil (M-E. P.) : Encre d’Or est une très jeune organisation qui s’intéresse aux beaux arts et à la culture haïtienne. Les membres de l’organisation Encre d’Or ne peuvent pas avoir de souvenirs de ces artistes-là. Mais à travers des entretiens avec les gens de cette génération qui ont vécu de près les prestations de ces artistes et aussi par la qualité des œuvres qu’ils ont laissées comme héritage à la culture haïtienne, il est clair que ces artistes ont marqué leur temps et continuent à porter leur contribution dans le rehaussement de cette culture haïtienne qui nous est si chère. Marc Yves Volcy et Pascal Albert avec Les Ambassadeurs étaient parmi les chanteurs de minijazz les plus populaires des années 70. En parlant de Raymond Cajuste avec le Bossa Combo, une seule petite question se pose : Quel Haïtien n’a pas encore entendu ce tube de Noël (Joyeux Noël), devenu un classique, de Bossa Combo ?

L.N. : À parler de souvenirs. Arrêtons-nous à Pascal Albert. M-E. P. : Pascal (originaire du Cap-Haïtien) était le chouchou des fans du groupe Les Ambassadeurs, fondé par les frères Ménélas le 23 juillet 1966. Il est musicien, chanteur et compositeur. Il a commencé à chanter pour charmer les jeunes Capoises. Sous les balcons et dans les rencontres de jeunes, il faisait entendre sa voix en interprétant les tubes de la chanson française de l’époque. Sa première grande prestation devant un public date de 1965 avec les Sauterelles du Cap-Haïtien au Collège Regina Assumpta. Il a fait aussi………..lire la suite sur lenouvelliste.com