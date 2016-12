Résultats préliminaires de l’économie dominicaine pour les 9 premiers mois de l’année 2016

A l’approche de la fin de l’année 2016, la Banque centrale de la République Dominicaine a rendu publique un rapport préliminaire sur la santé de l’économie dominicaine pour les 9 premiers mois de l’année. Ce rapport montre clairement que l’économie dominicaine est en bonne santé et que notre voisin va clôturer l’année 2016 sur des notes très positives sur le plan économique, contrairement à Haïti, avec la plus forte croissance économique de la Caraïbe.

En effet, selon ce rapport, l’économie dominicaine a enregistré une croissance de 6.9% pour la période Janvier-Septembre 2016 par rapport à la même période de 2015. Cependant, selon les économistes de la Banque centrale de la République Dominicaine, ces résultats traduisent que l’économie du pays continue de croitre en dessous de son potentiel.

Il faut dire que la croissance de l’économie dominicaine pour les neuf premiers mois de 2016 a été surtout boostée par le secteur des mines dont la valeur ajouté a augmenté de 22.3% contre une croissance négative de -9% en 2015. Viennent ensuite l’agriculture qui a connu une croissance spectaculaire, passant de 2.3% en 2015 a 10.6% en 2016 ; le secteur de la construction, qui continue de jouer un rôle incontournable dans la dynamique de l’économie dominicaine, a progressé de 12%; les manufactures de 5.3% et les services d’environ 5% avec des progrès significatifs au niveau de la santé et des services financiers.

Selon le rapport préliminaire de la Banque centrale dominicaine, les branches d’activités qui ont enregistré un certain ralentissement au niveau du rythme de leur croissance sont »Energie et Eau » 4.5% contre 5.5% en 2015 ; le »Commerce » 6.7% contre 7.9% en 2015 ; le »Transport » 5.3% contre 6.4% en 2015. Cependant la branche »Hôtels, Bars et Restaurants » reste stable avec une croissance de 5.9%.

Les autorités dominicaines continuent de formuler et d’implémenter des politiques publiques viables et stratégiques pour renforcer l’économie dominicaine et faire d’elle l’une des plus puissantes de la région, devant un Cuba qui fait des progrès significatifs avec la levée progressive de l’embargo des Etats-Unis, alors que nous autres en Haïti nous ne sommes même pas encore au stade du »take off », car nous avons de sérieux problèmes politiques et institutionnels à résoudre pour stabiliser le pays, gagner la confiance des investisseurs, des agents économiques et une certaine frange des partenaires internationaux.

L’économie haïtienne vit une situation difficile depuis 2014, l’année ou le rythme de croissance de l’économie commençait à chuter, une chute de l’économie qui devrait se poursuivre en 2017 malheureusement, si rien n’est fait d’ici Février 2017 pour stabiliser le pays avec un gouvernement légitime bénéficiant d’un mandat constitutionnel et qui rentrera dans une dynamique de réparation des dégâts causés par l’ouragan Matthew et envoyer des signaux clairs pour la relance de l’économie.

Riphard Serent, MPA

Economiste

Radio Vision 2000

riphardserent@gmail.com