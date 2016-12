Privert rencontre le CEP autour de l’avancement du processus électoral

Source metropolehaiti.com

Le Président Provisoire de la République, Jocelerme Privert, accompagné du Premier ministre, M. Enex Jean-Charles, a rencontré, le mardi 20 décembre 2016, au Palais national, l’institution électorale, autour de l’avancement du processus électoral.

La réunion s’est déroulée avec la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations-Unies, Mme Sandra Honoré, le Président du Conseil Electoral Provisoire (CEP), M. Léopold Berlanger, le Directeur exécutif du CEP, M. Uder Antoine, le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Camille Jr. Edouard, le Ministre de l’Economie et des Finances, M. Yves Romain Bastien, et des représentants de l’UNOPS.

« Comme pour la collaboration, cette coopération effective que vous avez apporté dans divers domaines, lors du passage de Matthew ou pour les élections, je souhaite que le système des Nations-Unies soit encore avec nous pour affronter les nouveaux défis, notamment la suite du processus électoral en Haïti », a affirmé le Chef de l’Etat qui a profité de l’occasion pour saluer l’engagement des institutions de l’ONU aux côtés du gouvernement d’Haïti lors de la réalisation des élections du 20 novembre 2016.

« Aujourd’hui encore, en tant que Chef de l’Exécutif, il est en mon devoir de m’informer des dispositions prises par rapport au 2e tour du scrutin, inévitable, qui doit permettre à Haïti de renouveler son personnel politique et aux institutions de recouvrer toute leur légitimité reconnue par la Constitution », a poursuivi le Président Privert.

La Représentante du Secrétaire général des Nations-Unies en Haïti, Mme Sandra Honoré, a d'abord salué